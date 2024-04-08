https://sputnikarabic.ae/20240408/نتنياهو-حددنا-بالفعل-موعد-اجتياح-رفح-1087821422.html
نتنياهو: حددنا بالفعل موعد اجتياح رفح
نتنياهو: حددنا بالفعل موعد اجتياح رفح
سبوتنيك عربي
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إنه "تم الاتفاق بالفعل على موعد دخول الجيش الإسرائيلي إلى مدينة رفح في قطاع غزة". 08.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-08T17:04+0000
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وأوضح نتنياهو، في كلمة له، أن "الانتصار على حركة حماس يتطلب دخول رفح والقضاء على كتائب الإرهاب هناك"، مؤكدا أن بلاده تعمل باستمرار لتحقيق أهدافها، وفي مقدمتها إطلاق سراح جميع الرهائن وتحقيق النصر الكامل على حماس".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 33 ألف قتيل و نحو 76 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.وتعاني مناطق قطاع غزة كافة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع، التي يعاني منها سكان غزة، مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
https://sputnikarabic.ae/20240407/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يعلن-انسحاب-قواته-من-خان-يونس-استعدادا-لـمهمة-رفح-1087784888.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, العالم
نتنياهو: حددنا بالفعل موعد اجتياح رفح
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إنه "تم الاتفاق بالفعل على موعد دخول الجيش الإسرائيلي إلى مدينة رفح في قطاع غزة".
وأوضح نتنياهو، في كلمة له
، أن "الانتصار على حركة حماس يتطلب دخول رفح والقضاء على كتائب الإرهاب هناك"، مؤكدا أن بلاده تعمل باستمرار لتحقيق أهدافها، وفي مقدمتها إطلاق سراح جميع الرهائن وتحقيق النصر الكامل على حماس".
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى
"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 33 ألف قتيل و نحو 76 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
وتعاني مناطق قطاع غزة كافة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي
للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع، التي يعاني منها سكان غزة، مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.