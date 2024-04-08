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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240408/-تحت-غطاء-المدرعات-مجموعة-هجومية-روسية-تسيطر-على-معقل-أوكراني-على-مشارف-تشاسوف-يار--1087789922.html
" تحت غطاء المدرعات".. مجموعة هجومية روسية تسيطر على معقل أوكراني على مشارف تشاسوف يار
" تحت غطاء المدرعات".. مجموعة هجومية روسية تسيطر على معقل أوكراني على مشارف تشاسوف يار
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الإثنين، بأن قوات المظليين الروس من الكتيبة الهجومية التي تحمل اسم بطل روسيا الرائد فيكتور أوميلكوف إيفانوفسكي، وقوات... 08.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-08T07:36+0000
2024-04-08T07:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان الدفاع الروسية، أنه "خلال الاستطلاع الجوي لمواقع القوات المسلحة الأوكرانية، كشف المظليون عن نقاط إطلاق النار الرئيسية للعدو والملاجئ على مشارف المدينة".وقال غاغين لوكالة "سبوتنيك": "لن أفترض بالقول أننا نسيطر بشكل كامل على جميع طرق توريد الإمدادات اللوجستية والدعم إلى تشاسوف يار، لكننا قريبون من ذلك".مسيرات روسية تلقي قنابل متفجرة على مخابئ عدة تابعة لقوات نظام كييف... فيديووأشار غاغين إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن السيطرة النارية الكاملة وعلى جميع طرق الإمداد للقوات المسلحة الأوكرانية في المدينة.وأكد المستشار أن تحرير تشاسوف يار سيفتح الطريق أمام المزيد من التقدم للجيش الروسي في اتجاه كراماتورسك وسلافيانسك.
https://sputnikarabic.ae/20240408/إعلام--القوات-الروسية-تدمرعدة-منظومات-دفاعية-من-طراز-باتريوت-في-أوكرانيا-1087788938.html
https://sputnikarabic.ae/20240403/500-متر-تفصل-القوات-الروسية-عن-تشاسوف-يار--1087640369.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

" تحت غطاء المدرعات".. مجموعة هجومية روسية تسيطر على معقل أوكراني على مشارف تشاسوف يار

07:36 GMT 08.04.2024 (تم التحديث: 07:39 GMT 08.04.2024)
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورجنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه
جنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الإثنين، بأن قوات المظليين الروس من الكتيبة الهجومية التي تحمل اسم بطل روسيا الرائد فيكتور أوميلكوف إيفانوفسكي، وقوات مجوقلة تابعة لتجمع قوات "الجنوب" (يوغ) الروسية، سيطرت على معقل أوكراني على مشارف مدينة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان الدفاع الروسية، أنه "خلال الاستطلاع الجوي لمواقع القوات المسلحة الأوكرانية، كشف المظليون عن نقاط إطلاق النار الرئيسية للعدو والملاجئ على مشارف المدينة".

وتابع البيان الصحفي: "وبعد إلحاق أضرار بالنيران بالضربات الجوية ونيران المدفعية (الروسية) المجوقلة التي قمعت الأسلحة النارية الرئيسية للعدو، تمكن مظليو إيفانوفسكي باستخدام المدرعات القتالية المجوقلة (دي إم دي-2) من الاقتراب من مواقع العدو من عدة اتجاهات، حيث استولت المجموعات الهجومية، تحت غطاء المركبات المدرعة، بسرعة على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية، ودمرت العدو بنيران جميع أنواع الأسلحة وقاذفات القنابل اليدوية والقنابل اليدوية".

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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأفاد مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، في وقت سابق، بأن الجيش الروسي يقترب من السيطرة على جميع طرق الإمداد للقوات المسلحة الأوكرانية في تشاسوف يار وتعطيل لوجستياتها.
وقال غاغين لوكالة "سبوتنيك": "لن أفترض بالقول أننا نسيطر بشكل كامل على جميع طرق توريد الإمدادات اللوجستية والدعم إلى تشاسوف يار، لكننا قريبون من ذلك".
مسيرات روسية تلقي قنابل متفجرة على مخابئ عدة تابعة لقوات نظام كييف... فيديو
وأضاف: "فنحن نقوم بتدمير القوافل التي تحمل الإمدادات اللوجستية، وأحيانًا أيضًا القوافل التي تسير بالتناوب على الطرق المؤدية إلى تشاسوف يار. ومن حيث المبدأ، فإن تعطيل الخدمات اللوجستية لإمداد مجموعة العدو في تشاسوف يار هو أيضًا مفتاح النصر".
جنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2024
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وأشار غاغين إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن السيطرة النارية الكاملة وعلى جميع طرق الإمداد للقوات المسلحة الأوكرانية في المدينة.

وتابع: "هناك عدة طرق. مدفعيتنا وطيراننا بدآ الآن في الوصول إلى هذه الطرق، وبفضل ذلك يمكن أن تفقد تشاسوف يار أهميتها كمحور نقل لتجمع القوات الأوكرانية في هذا الجزء من الجبهة. وهذا سيؤدي في النهاية إلى قطع إمداد القوات بالكامل".

وأكد المستشار أن تحرير تشاسوف يار سيفتح الطريق أمام المزيد من التقدم للجيش الروسي في اتجاه كراماتورسك وسلافيانسك.
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