أكبر مراكز التسوق في المملكة العربية السعودية

أكبر مراكز التسوق في المملكة العربية السعودية

يوجد في المملكة العربية السعودية الكثير من مراكز التسوق والمولات التي تقدم لزوارها أبرز الخدمات الترفيهية لتكون منصة تسوق كبيرة لهم من خلال المحلات التجارية...

يعتبر التسوق من الأنشطة الممتعة للكثيرين سواء من سكان المملكة أو المقيمين والسياح، حيث يترددون على أماكن تبيع مختلف المنتجات ومنها ما يعكس ثقافة المجتمع السعودي.في كل مدينة سعودية هناك خيارات متعددة للتسوق بين مولات ومراكز تجارية وأسواق شعبية يتردد عليها الزوار، بالإضافة للمحلات التجارية تحتوي هذه المولات على العديد من محلات الأطعمة والوجبات السريعة التي تلبي كافة الأذواق، بالإضافة لصالات الألعاب، الأمر الذي يدفع الزائر لقضاء وقت أطول داخل هذه المولات ومراكز التسوق، حيث تتوفر كل وسائل الراحة.وتتسابق المولات فيما بينها لتقديم عروض وأنشطة منافسة لباقي المراكز التجارية لجذب الزوار بمختلف شرائح الأعمار وبمختلف الأذواق، الأمر الذي يدفع الكثير من الزوار لقضاء وقت فيها.أفضل 10 مراكز تسوق في المملكة العربية السعوديةمول "المملكة"يوجد هذا المول في برج المملكة بالرياض، وأصبح من أحد أشهر وأهم المولات كونه يوجد في البرج الذي يحظى باهتمام كبير من قبل زواره، يصل ارتفاع البرج 992 قدمًا وهو خامس أطول ناطحة سحاب في المملكة العربية السعودية وثاني أطول ناطحة سحاب في الرياض، يضم البرج مول المملكة ليكون بمثابة وجهة تسوق رئيسية مثالية بجانب عدد من المتاجر والمطاعم لذلك توقع إنفاق بعض المال، يضم المول العديد من العلامات التجارية للأزياء الراقية من خلال 161 متجر مقسمين على ثلاثة مستويات واسعة ومن بين المتاجر العالمية دبنهامز وساكس فيفث أفينيو بالإضافة إلى المتاجر الفاخرة الأخرى مثل"لويس فيتون" و"غوتشي".مول "ريد سي"يقع شمال مدينة جدة على الجانب الغربي من طريق الملك عبد العزيز، يمتد المول على مساحة تصل إلى 242،200 متر مربع تقريبًا ويضم فندقا فاخرا بجانب بعض المرافق الرئيسية كمدينة ألعاب سباركيز وصالة سينما وبعض مطاعم الوجبات السريعة. أما عن فرصة التسوق فيضم المول أفخم المتاجر التي تقدم الملابس العالمية النسائية والشبابية بالإضافة إلى متاجر الإكسسوارات والحقائب والعطور ومستحضرات التجميل والأحذية والكتب والأثاث المنزلي وغيرها الكثير فلن يخطر ببالك شيئًا إلا ووجدته في مول "ريد سي".مول "الراشد"هو مركز تسوق ترفيهي عائلي يقع في الخبر وتبلغ مساحته الإجمالية نحو 150 ألف متر مربع. كما يضم أكثر من 350 متجرًا من أشهر الماركات المحلية والعالمية، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من خيارات الترفيه المناسبة لجميع الأعمار.ويحتوي المول على متاجر تختص ببيع الملابس والأحذية والإكسسوارات من أشهر الماركات العالمية، مثل Zara و H&M و Mango، المجوهرات ومتاجر الساعات الفاخرة من أشهر الماركات العالمية، مثل Cartier و Tiffany & Co و Rolex، بالإضافة لمتاجر الإلكترونيات والأجهزة المنزلية من أشهر الماركات العالمية، مثل"آبل" و"سامسونغ" و" ل جي"، ومتاجر الأثاث المنزلي والإكسسوارات من أشهر الماركات العالمية، مثل Ikea و Pottery Barn و Crate & Barrel.و يقدم المول مجموعة متنوعة من الخيارات الترفيهية لجميع أفراد الأسرة، مثل: سينما "إمباير" التي تعرض أحدث الأفلام العربية والعالمية، بالإضافة لمدينة ملاهي "واحة المرح" للأطفال، وحديقة الألعاب المائية "يو كيدز آيلند"، ومنطقة الألعاب الإلكترونية ومجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي.ويضم المول طابقًا خاصًا يعرف بـ "القيصرية" حيث يعكس هذا الطابق أجواء سوق القيصرية التاريخي، وهو أقدم أسواق الأحساء. كما يمكن للزوار تجربة مجموعة متنوعة من الأنشطة، مثل تناول الطعام في المطاعم الشعبية التي تقدم الأطباق التقليدية السعودية، شراء الهدايا التذكارية الفريدة من المحلات التجارية الشعبية و الاستمتاع بفنجان من القهوة السعودية الأصيلة.مول "العرب"يقع المول في منطقة مكة المكرمة بمدينة جدة، ويتيح المول لزبائنه وزواره فرصة كبيرة بالتأكيد حيث يضم المول نحو 300 متجر مصممين على أعلى مستوى ويجمع بين الأزياء والإلكترونيات والأثاث المنزلي والملابس الرياضية والأحذية وغيرها الكثير، ليتيح للزائر قضاء الكثير من الوقت داخل المول فهو ليس وجهة تسوق فقط بل مركز ترفيهي أيضًا كونه يمتلك عدد من المطاعم الفاخرة وأماكن الترفيه مثل كيدزانيا.مول "النخيل"يقع المول في مدينة الرياض ويضم في طابقه الأرضي أكثر من 200 متجر يجمع بين أهم وأشهر الماركات العالمية، بالإضافة للمقاهي ومحلات بيع الملابس ومنتجات العناية الشخصية بالإضافة للعطور والأحذية، ويضم الطابق الثاني العديد من المتاجر الكبرى بالإضافة لمنطقة ترفيهية عائلية تقدم عربات خاصة للأطفال بالإضافة لخدمة "واي فاي" مجانية."مكة" مولتم بناء مول مكة في عام 2012 كجزء من مجمع مكة الفندقي من قبل شركة Mangera Yvars Archictects وهي شركة تصميم معماري دولية في المملكة العربية السعودية، ونظرًا للجهدل المبذول في تصميم هذا المول أصبح واحدا من أشهر المولات وأجملها في السعودية، تم تأسيس الطابق الأرضي للمول كمركز تجاري وتميز بهندسته المعمارية الفريدة من نوعها لذا سيقدر عشاق الهندسة المعمارية بالإضافة إلى المتسوقين مكة مول بشكل خاص، كما تم دمج المركز التجاري بالكامل ليكون مؤخرًا مركزًا تجاريًا يضم عددا من المطاعم المتخصصة في الوجبات السريعة التي يتهافت عليها الكثيرين مثل "برغر كينغ" و"ماكدونالدز" وغيرها الكثير.يمكن الاستمتاع بجولة في أرجاء هذا المول من خلال منافذ البيع المتعددة بما في ذلك العلامات التجارية الفاخرة مثل Monsoon و L’Occitante و Yves Rocher و the Body Shop و Damas Collections و Marc and Spencer و Lush و Swatch، ولم يستثني المول الأنشطة الترفيهية لزواره فتم تزويده بأفضل حديقة ألعاب للأطفال وللكبار أيضًا فهي تناسب كافة الفئات."حياة" موليقع هذا المول في مدينة الرياض على تقاطع طريق الملك عبد العزيز وطريق الملك عبد الله ، ويتميز بأجوائه وطابعه خاص عن غيره من مولات المملكة لموقعه الهام، حيث يقع ضمن منطقة تشهد نشاطًا تجاريًا ومعماريًا كبيرًا.كما يتمتع المول بتصميم خاص يمنحه الزائر شعورا بالراحة والمتعة في التسوق، حيث يتميز طابقه الأرضي بمداخل واسعة وإطلالة على جميع المحلات التجارية من جميع زوايا المول.منذ أن تم افتتاح المول في عام 2007 أحدث ذلك فرقًا كبيرًا في عالم التسوق والترفيه بمدينة الرياض وذلك لأنه جمع بين عدة امتيازات من حيث الموقع وإمكانية الوصول والمخرج ورحابة المكان وجماله، لذا يزوره أكثر من 10 ملايين زائر سنويًا ليحصل المول على جائزة Cityscape 2010 كأفضل مركز تجاري في قلب العاصمة."بانوراما" موليوصف هذا المول على أنه تحفة معمارية أُضيفت لمدينة الرياض فلم يعد بمثابة مركز للتسوق فقط ليصبح من أبرز المعالم السياحية في المدينة ويرجع ذلك لتصميمه المعماري الفريد من نوعه وواجهته البانورامية الضخمة التي تطل على تقاطع شارع التخصصي مع شارع التحلية فاكتسب شهرته أيضًا من موقعه الاستراتيجي.يقدم المول فرصة للكثير للمتسوقين خاصًة عشاق شراء الماركات العالمية، بالإضافة لوجود منطقة للألعاب الترفيهية التي تقع على مساحة تبلغ 7325 مترًا مربعًا تحوي بداخلها أحدث الألعاب المخصصة للأطفال، أما عن تذوق الأكلات الشهية فلم ينسى المول تقديم منطقة ضخمة مخصصة للمطاعم للاستمتاع بألذ الوجبات بجانب إطلالتها على أماكن بانورامية تضفي جواً من الراحة."نور" مولمن حيث الحجم وعدد المحلات والمنتجات المعروضة، فإن النور مول هو أكبر مركز تسوق في المدينة المنورة.ويعتبر من الوجهة السياحية الأكثر ازدحامًا ويقع على طريق الملك عبد الله. يعتبر "نور مول" مكانًا شهيرًا للعائلات في المدينة المنورة لأنه يحتوي على الكثير من وسائل الراحة الترفيهية.يضم المول 177 متجراً يتوزعون على طابقين، وتختص هذه المحلات ببيع الملابس الرجالية والنسائية والأطفال بالإضافة للهدايا والعطور ومستحضرات التجميل والعود والإكسسوارات والألعاب والتحف. التصميم الداخلي للمركز معاصر تمامًا ويلبي متطلبات السلامة الغربية. يحتوي المركز التجاري أيضًا على الكثير من المراحيض، خاصة تلك التي تحتوي على محطات تغيير ملابس الأطفال."العثيم" موللا يختلف هذا المول عن ما سبق ذكره من حيث التطور والحداثة، ويعتبر من مراكز التسوق الضخمة حيث يشغل مساحة تزيد عن 70000 متر مربع وسط مدينة الرياض في حي الربوة ونظرًا لضخامته فقد استوعب أكثر من 650 متجر مختلف لفئات متنوعة وتشمل متاجر التسوق بداخله على محطات شحن بطارية متنقلة تُقدم مجانًا، ولم يكتفي المكان بالتسوق فحسب بل تم تزويده بسلسلة من مطاعم الوجبات السريعة وأشهى المأكولات.

