أوكرانيا تخطط لتزويد الطائرات المسيرة بالذكاء الاصطناعي بسبب أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
08:18 GMT
17 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
08:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
09:03 GMT
17 د
قوانين الاقتصاد
خبير: بوتين يراهن على المركز الرابع للاقتصاد والدول العربية ستساعده
09:20 GMT
29 د
صدى الحياة
رحلة الأرواح الشرقية والأنغام العربية تحط في شوارع روسيا
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: يجب تشكيل لجنة عاجلة لحماية محطة زابوروجيه النووية
14:03 GMT
60 د
مساحة حرة
هل تنجح أمريكا، ومصر، وقطر في إيجاد صيغة لهدنة إنسانية فورية في غزة؟
15:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية اتخذت القرار وتحدد الهدف والزمن المناسبين للرد على إسرائيل
15:33 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
16:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
بوشكين: شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
16:22 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
17:00 GMT
11 د
مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
17:12 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
17:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
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البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:16 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنجح أمريكا، ومصر، وقطر في إيجاد صيغة لهدنة إنسانية فورية في غزة؟
08:31 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية اتخذت القرار وتحدد الهدف والزمن المناسبين للرد على إسرائيل
09:03 GMT
30 د
كواليس السينما
إنسانية السينما بين الحضور والغياب
09:34 GMT
26 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
16:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:30 GMT
30 د
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البرنامج الصباحي - اعادة
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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240409/أوكرانيا-تخطط-لتزويد-الطائرات-المسيرة-بالذكاء-الاصطناعي-بسبب-أنظمة-الحرب-الإلكترونية-الروسية-1087838130.html
أوكرانيا تخطط لتزويد الطائرات المسيرة بالذكاء الاصطناعي بسبب أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية
أوكرانيا تخطط لتزويد الطائرات المسيرة بالذكاء الاصطناعي بسبب أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية، يكاتيرينا تشيرنوغورينكو، أن وزارة الدفاع الأوكرانية تخطط لتزويد طائراتها المسيرة، بالذكاء الاصطناعي بسبب استخدام الجيش... 09.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-09T09:17+0000
2024-04-09T09:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت تشيرنوغورينكو في مقابلة مع صحيفة "ديلي تلغراف": "المشكلة الأكبر [بالنسبة للطائرات المسيرة] هي آخر كيلومتر إلى الهدف، بالنظر إلى ظهور المزيد والمزيد من معدات الحرب الإلكترونية الفردية لدى (الأفراد العسكريين في القوات المسلحة الروسية)". ووفقا لها، تخطط أوكرانيا لتزويد طائراتها المسيرة بالذكاء الاصطناعي، والتي من المفترض أن تكون قادرة على توجيه الجهاز إلى الهدف، حتى لو تم التشويش على قناة التحكم الخاصة به. وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير أكثر من 17 ألف طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية منذ بداية العملية الخاصة.
https://sputnikarabic.ae/20240409/القوات-الروسية-تقصف-المقر-العسكري-الأوكراني-في-مقاطعة-سومي-1087835914.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

أوكرانيا تخطط لتزويد الطائرات المسيرة بالذكاء الاصطناعي بسبب أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية

09:17 GMT 09.04.2024
© AFP 2023 / SAID KHATIBطائرة مسيرة كوادكوبتر
طائرة مسيرة كوادكوبتر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2024
© AFP 2023 / SAID KHATIB
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أعلنت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية، يكاتيرينا تشيرنوغورينكو، أن وزارة الدفاع الأوكرانية تخطط لتزويد طائراتها المسيرة، بالذكاء الاصطناعي بسبب استخدام الجيش الروسي لوسائل الحرب الإلكترونية بشكل كبير.
وقالت تشيرنوغورينكو في مقابلة مع صحيفة "ديلي تلغراف": "المشكلة الأكبر [بالنسبة للطائرات المسيرة] هي آخر كيلومتر إلى الهدف، بالنظر إلى ظهور المزيد والمزيد من معدات الحرب الإلكترونية الفردية لدى (الأفراد العسكريين في القوات المسلحة الروسية)".
مدفعية ذاتية الدفع مستا-إس في اتجاه محور خيرسون. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تقصف المقر العسكري الأوكراني في مقاطعة سومي
07:55 GMT
ووفقا لها، تخطط أوكرانيا لتزويد طائراتها المسيرة بالذكاء الاصطناعي، والتي من المفترض أن تكون قادرة على توجيه الجهاز إلى الهدف، حتى لو تم التشويش على قناة التحكم الخاصة به.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير أكثر من 17 ألف طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية منذ بداية العملية الخاصة.
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