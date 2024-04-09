https://sputnikarabic.ae/20240409/أوكرانيا-تخطط-لتزويد-الطائرات-المسيرة-بالذكاء-الاصطناعي-بسبب-أنظمة-الحرب-الإلكترونية-الروسية-1087838130.html
أوكرانيا تخطط لتزويد الطائرات المسيرة بالذكاء الاصطناعي بسبب أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية
أوكرانيا تخطط لتزويد الطائرات المسيرة بالذكاء الاصطناعي بسبب أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية، يكاتيرينا تشيرنوغورينكو، أن وزارة الدفاع الأوكرانية تخطط لتزويد طائراتها المسيرة، بالذكاء الاصطناعي بسبب استخدام الجيش... 09.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-09T09:17+0000
2024-04-09T09:17+0000
2024-04-09T09:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت تشيرنوغورينكو في مقابلة مع صحيفة "ديلي تلغراف": "المشكلة الأكبر [بالنسبة للطائرات المسيرة] هي آخر كيلومتر إلى الهدف، بالنظر إلى ظهور المزيد والمزيد من معدات الحرب الإلكترونية الفردية لدى (الأفراد العسكريين في القوات المسلحة الروسية)". ووفقا لها، تخطط أوكرانيا لتزويد طائراتها المسيرة بالذكاء الاصطناعي، والتي من المفترض أن تكون قادرة على توجيه الجهاز إلى الهدف، حتى لو تم التشويش على قناة التحكم الخاصة به. وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير أكثر من 17 ألف طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية منذ بداية العملية الخاصة.
https://sputnikarabic.ae/20240409/القوات-الروسية-تقصف-المقر-العسكري-الأوكراني-في-مقاطعة-سومي-1087835914.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
أوكرانيا تخطط لتزويد الطائرات المسيرة بالذكاء الاصطناعي بسبب أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية
أعلنت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية، يكاتيرينا تشيرنوغورينكو، أن وزارة الدفاع الأوكرانية تخطط لتزويد طائراتها المسيرة، بالذكاء الاصطناعي بسبب استخدام الجيش الروسي لوسائل الحرب الإلكترونية بشكل كبير.
وقالت تشيرنوغورينكو في مقابلة مع صحيفة "ديلي تلغراف": "المشكلة الأكبر [بالنسبة للطائرات المسيرة] هي آخر كيلومتر إلى الهدف، بالنظر إلى ظهور المزيد والمزيد من معدات الحرب الإلكترونية الفردية لدى (الأفراد العسكريين في القوات المسلحة الروسية)".
ووفقا لها، تخطط أوكرانيا لتزويد طائراتها المسيرة بالذكاء الاصطناعي، والتي من المفترض أن تكون قادرة على توجيه الجهاز إلى الهدف، حتى لو تم التشويش على قناة التحكم الخاصة به.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير أكثر من 17 ألف طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية منذ بداية العملية الخاصة.