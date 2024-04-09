https://sputnikarabic.ae/20240409/البنتاغون-المجمع-الصناعي-العسكري-الأمريكي-يحصل-على-50-مليار-دولار-من-حزمة-المساعدات-لأوكرانيا--1087853800.html
البنتاغون: المجمع الصناعي العسكري الأمريكي يحصل على 50 مليار دولار من حزمة المساعدات لأوكرانيا
البنتاغون: المجمع الصناعي العسكري الأمريكي يحصل على 50 مليار دولار من حزمة المساعدات لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن أن الشركات الصناعية العسكرية الأمريكية ستحصل على 50 مليار دولار من حزمة مساعدات إضافية لأوكرانيا تبلغ قيمتها نحو 60 مليار... 09.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-09T14:34+0000
2024-04-09T14:34+0000
2024-04-09T14:34+0000
العالم
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وقال أوستن أمام جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء: "نحو 50 مليار دولار من هذا الطلب سوف تتدفق عبر قاعدتنا الصناعية، مما يخلق فرص عمل جيدة للأمريكيين في ثلاثين ولاية". ووفقا لأوستن، فإن تخصيص الأموال لأوكرانيا يتماشى بشكل أكبر مع مصالح الأمن القومي وقوة القاعدة الصناعية الأمريكية أكثر من أي شيء آخر. وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي استنفدت الإدارة الأمريكية إمكانياتها في تقديم الأسلحة إلى أوكرانيا، وفي هذا العام لم يتم تحويل سوى حزمة مساعدات واحدة بقيمة 300 مليون دولار. وينتظر طلب البيت الأبيض تخصيص 60 مليار دولار لكييف الموافقة. وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتجعل دول حلف شمال الأطلسي مشاركة بشكل مباشر في الصراع وهذا بمثابة "اللعب بالنار". وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى. وصرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
https://sputnikarabic.ae/20240404/لافروف-يريدون-تحويل-المساعدة-لأوكرانيا-من-طوعية-إلى-إلزامية-للدول-الأعضاء-في-الناتو-1087673582.html
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العالم
البنتاغون: المجمع الصناعي العسكري الأمريكي يحصل على 50 مليار دولار من حزمة المساعدات لأوكرانيا
أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن أن الشركات الصناعية العسكرية الأمريكية ستحصل على 50 مليار دولار من حزمة مساعدات إضافية لأوكرانيا تبلغ قيمتها نحو 60 مليار دولار.
وقال أوستن أمام جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء: "نحو 50 مليار دولار من هذا الطلب سوف تتدفق عبر قاعدتنا الصناعية، مما يخلق فرص عمل جيدة للأمريكيين في ثلاثين ولاية".
ووفقا لأوستن، فإن تخصيص الأموال لأوكرانيا يتماشى بشكل أكبر مع مصالح الأمن القومي وقوة القاعدة الصناعية الأمريكية أكثر من أي شيء آخر.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي استنفدت الإدارة الأمريكية إمكانياتها في تقديم الأسلحة إلى أوكرانيا، وفي هذا العام لم يتم تحويل سوى حزمة مساعدات واحدة بقيمة 300 مليون دولار. وينتظر طلب البيت الأبيض تخصيص 60 مليار دولار لكييف الموافقة.
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتجعل دول حلف شمال الأطلسي مشاركة بشكل مباشر في الصراع وهذا بمثابة "اللعب بالنار".
وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى. وصرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.