https://sputnikarabic.ae/20240409/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-4-مسيرات-أوكرانية-فوق-أراضي-مقاطعتي-بيلغورود-وفورونيج-1087832689.html
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 4 مسيرات أوكرانية فوق أراضي مقاطعتي بيلغورود وفورونيج
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 4 مسيرات أوكرانية فوق أراضي مقاطعتي بيلغورود وفورونيج
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، تدمير صاروخ أوكراني مضاد للسفن من طراز "نبتون" فوق البحر الأسود، وتدمير 4 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعتي... 09.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-09T04:46+0000
2024-04-09T04:46+0000
2024-04-09T04:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الوزارة في بيان: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات دون طيار وصاروخ من طراز "نبتون" المضاد للسفن ضد أهداف على أراضي روسيا".وأضافت الوزارة: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي العاملة أربع طائرات مسيرة (اثنتان فوق أراضي مقاطعة بيلغورود واثنتان فوق أراضي فورونيج، وتم تدمير صاروخ أوكراني فوق البحر الأسود".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240408/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-طائرة-مسيرة-أوكرانية-في-أجواء-مقاطعة-بيلغورود-1087830949.html
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روسيا
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 4 مسيرات أوكرانية فوق أراضي مقاطعتي بيلغورود وفورونيج
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، تدمير صاروخ أوكراني مضاد للسفن من طراز "نبتون" فوق البحر الأسود، وتدمير 4 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعتي بيلغورود وفورونيج.
وقالت الوزارة في بيان: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات دون طيار وصاروخ من طراز "نبتون" المضاد للسفن ضد أهداف على أراضي روسيا".
وأضافت الوزارة: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي العاملة أربع طائرات مسيرة (اثنتان فوق أراضي مقاطعة بيلغورود واثنتان فوق أراضي فورونيج، وتم تدمير صاروخ أوكراني فوق البحر الأسود".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.