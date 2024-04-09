https://sputnikarabic.ae/20240409/السفير-الروسي-لدى-واشنطن-المواطنون-في-الغرب-سئموا-من-عبء-تمويل-أوكرانيا--1087854979.html

السفير الروسي لدى واشنطن: المواطنون في الغرب سئموا من عبء تمويل أوكرانيا

السفير الروسي لدى واشنطن: المواطنون في الغرب سئموا من عبء تمويل أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أفاد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، اليوم الثلاثاء، بأن المواطنين في الغرب سئموا من عبء تمويل أوكرانيا. 09.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-09T16:08+0000

2024-04-09T16:08+0000

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وقال أنطونوف للصحفيين: "في الغرب، يتزايد إرهاق السكان من عبء تمويل أوكرانيا".وأشار إلى أن الأمريكيين لا يفهمون لماذا يتعين عليهم العمل بجد ودفع الضرائب، والتي سيتم استخدامها بعد ذلك لضخ الدعم المالي والعسكري إلى دولة بعيدة في أوروبا الشرقية. وأوضح أنتونوف أن أمريكا تتهم روسيا يوميا بكل الذنوب دون التحقق من الحقائق وتقديم الأدلة، مؤكدا أن روسيا ستواصل "الدفاع عن الحقيقة" رغم الاتهامات الموجهة لموسكو.وتسعى الدول الغربية وعلى رأسهم الولايات المتحدة من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي تتواصل منذ أكثر من عامين، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وكانت روسيا أرسلت بوقت سابق مذكرة إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أي شحنة تتضمن أسلحة مرسلة إلى أوكرانيا ستكون هدفا مشروعا لروسيا.

https://sputnikarabic.ae/20240409/نائبة-أمريكية-بعض-أعضاء-الكونغرس-الأمريكي-يؤيدون-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-1087838517.html

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