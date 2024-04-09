https://sputnikarabic.ae/20240409/الصاروخ-الحامل-الثقيل-أنغارا-أ5-بثلاث-مراحل-1087834873.html
الصاروخ الحامل الثقيل "أنغارا-أ5" بثلاث مراحل
الصاروخ الحامل الثقيل "أنغارا-أ5" بثلاث مراحل
سبوتنيك عربي
الصاروخ الحامل الثقيل "أنغارا-أ5" بثلاث مراحل
2024-04-09T07:28+0000
2024-04-09T07:28+0000
2024-04-09T07:28+0000
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إن إدخال مجمع الصواريخ الفضائية "أنغارا" سيسمح لروسيا بإطلاق جميع أنواع المركبات الفضائية من أراضيها، وذلك باستخدام الإنتاج المحلي فقط. حيث من المقرر إطلاق الصاروخ الحامل الثقيل "أنغارا-أ5" الروسي، وهو الأول من نوعه الذي سيتم تنفيذه من قاعدة "فوستوشني" الفضائية، في 9 أبريل/ نيسان الجاري.يجدر ذكر أن البنية التحتية لإطلاق صواريخ "أنغارا" في فوستوشني بدأ الإنشاء بها منذ عام 2018. تم إجراء الاختبارات باستخدام جهاز محاكاة للتزود بالوقود كهربائي (نسخة كاملة من الصاروخ مع جميع الأنظمة المثبتة) يسمى "أنغارا-إن جي"، وانتهى في ديسمبر/ كانون الأول عام 2023 باختبار نموذج كهربائي للتزويد بالوقود.حتى الآن، كانت هناك ثلاث عمليات إطلاق للصاروخ الأخف "أنغارا" (الأولى في يوليو/ تموز 2014)، وثلاث عمليات إطلاق للصاروخ الأثقل "أنغارا" (عامي 2014 و2020)، جميعها من قاعدة بليسيتسك الفضائية في منطقة أرخانجيلسك الروسية. في المجموع منذ عام 2016، تم إطلاق 16 صاروخًا من الدرجة المتوسطة "سويوز-2.1أ" و"سويوز-2.1بي" من فوستوشني.
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصاروخ الحامل الثقيل "أنغارا-أ5" بثلاث مراحل
الصاروخ الحامل الثقيل "أنغارا-أ5" بثلاث مراحل
الصاروخ الحامل الثقيل "أنغارا-أ5" بثلاث مراحل
يشير الإنفوغراف الذي أعدته "سبوتنيك" إلى خصائص الصاروخ الحامل الثقيل بثلاث مراحل، والذي يجب أن ينطلق بوحدة تسريع جديدة، "أوريون"، بدلاً من "بريز-إم" المستخدم سابقًا.
إن إدخال مجمع الصواريخ الفضائية "أنغارا" سيسمح لروسيا بإطلاق جميع أنواع المركبات الفضائية من أراضيها، وذلك باستخدام الإنتاج المحلي فقط. حيث من المقرر إطلاق الصاروخ الحامل الثقيل "أنغارا-أ5" الروسي، وهو الأول من نوعه الذي سيتم تنفيذه من قاعدة "فوستوشني" الفضائية، في 9 أبريل/ نيسان الجاري.
يجدر ذكر أن البنية التحتية لإطلاق صواريخ "أنغارا" في فوستوشني بدأ الإنشاء بها منذ عام 2018. تم إجراء الاختبارات باستخدام جهاز محاكاة للتزود بالوقود كهربائي (نسخة كاملة من الصاروخ مع جميع الأنظمة المثبتة) يسمى "أنغارا-إن جي"، وانتهى في ديسمبر/ كانون الأول عام 2023 باختبار نموذج كهربائي للتزويد بالوقود.
حتى الآن، كانت هناك ثلاث عمليات إطلاق للصاروخ الأخف "أنغارا" (الأولى في يوليو/ تموز 2014)، وثلاث عمليات إطلاق للصاروخ الأثقل "أنغارا" (عامي 2014 و2020)، جميعها من قاعدة بليسيتسك الفضائية في منطقة أرخانجيلسك الروسية. في المجموع منذ عام 2016، تم إطلاق 16 صاروخًا من الدرجة المتوسطة "سويوز-2.1أ" و"سويوز-2.1بي" من فوستوشني.