القوات الأوكرانية تستخدم أسلحة كيميائية على محور أرتيوموفسك في دونيتسك.. فيديو

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
08:18 GMT
17 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
08:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
09:03 GMT
17 د
قوانين الاقتصاد
خبير: بوتين يراهن على المركز الرابع للاقتصاد والدول العربية ستساعده
09:20 GMT
29 د
صدى الحياة
رحلة الأرواح الشرقية والأنغام العربية تحط في شوارع روسيا
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: يجب تشكيل لجنة عاجلة لحماية محطة زابوروجيه النووية
14:03 GMT
60 د
مساحة حرة
هل تنجح أمريكا، ومصر، وقطر في إيجاد صيغة لهدنة إنسانية فورية في غزة؟
15:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية اتخذت القرار وتحدد الهدف والزمن المناسبين للرد على إسرائيل
15:33 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
16:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
بوشكين: شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
16:22 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
17:00 GMT
11 د
مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
17:12 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
17:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:16 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنجح أمريكا، ومصر، وقطر في إيجاد صيغة لهدنة إنسانية فورية في غزة؟
08:31 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية اتخذت القرار وتحدد الهدف والزمن المناسبين للرد على إسرائيل
09:03 GMT
30 د
كواليس السينما
إنسانية السينما بين الحضور والغياب
09:34 GMT
26 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل توافق على وقف جزئي لإطلاق النار حتى تهندس صورة النصر
14:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
بعد تحديد نتانياهو موعد عملية رفح ..هل يمضي في اقتحام المدينة؟
15:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء
15:34 GMT
29 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
16:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
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30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:30 GMT
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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240409/القوات-الأوكرانية-تستخدم-أسلحة-كيميائية-على-محور-أرتيوموفسك-في-دونيتسك-فيديو-1087858227.html
القوات الأوكرانية تستخدم أسلحة كيميائية على محور أرتيوموفسك في دونيتسك.. فيديو
القوات الأوكرانية تستخدم أسلحة كيميائية على محور أرتيوموفسك في دونيتسك.. فيديو
سبوتنيك عربي
استخدم المسلحون الأوكرانيون الأسلحة الكيميائية في منطقة كليشيفكا على اتجاه أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية. 09.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-09T20:50+0000
2024-04-09T20:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وزود مسؤولو الأمن الروس وكالة "سبوتنيك" بتسجيل فيديو لإحدى هذه القوارير الزجاجية غير المنفجرة التي تحتوي على مادة سامة.وبحسب استنتاج الخبير الذي أرسلت إليه العينة، فإن الذخيرة تحتوي على غاز مهيج للأغشية المخاطية للإنسان، ومن المفترض أننا نتحدث عن الفسفور الأبيض (المادة - M-15).وتسبب هذه المادة الكيميائية السعال ويمكن أن تسبب أيضًا حروقًا في الجهاز التنفسي العلوي، من المحتمل أن تكون المادة مميتة اعتمادًا على عدد الاستنشاق والتركيز.مسيرات روسية تلاحق المسلحيين الأوكرانيين في مخابئهم على محور زابوروجيهومن الواضح أن القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت طائرات دون طيار أسقطت منها هذه القوارير الزجاجية.وحث مسؤولو الأمن الروس الناس على توخي الحذر عند التعامل مع أي أشياء غير مألوفة وعدم لمسها أو تدميرها.
https://sputnikarabic.ae/20240409/القوات-الروسية-تستهدف-مطارا-عسكريا-في-مدينة-أوديسا--1087856434.html
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القوات الأوكرانية تستخدم أسلحة كيميائية على محور أرتيوموفسك في دونيتسك.. فيديو

20:50 GMT 09.04.2024
© Sputnikاستخدمت القوات الأوكرانية أسلحة كيميائية، يُفترض أنها الفوسفور الأبيض، على طائرات مسيرة في محيط أرتيموفسك في جمهورية دونيتسك
استخدمت القوات الأوكرانية أسلحة كيميائية، يُفترض أنها الفوسفور الأبيض، على طائرات مسيرة في محيط أرتيموفسك في جمهورية دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
استخدم المسلحون الأوكرانيون الأسلحة الكيميائية في منطقة كليشيفكا على اتجاه أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وزود مسؤولو الأمن الروس وكالة "سبوتنيك" بتسجيل فيديو لإحدى هذه القوارير الزجاجية غير المنفجرة التي تحتوي على مادة سامة.
وبحسب استنتاج الخبير الذي أرسلت إليه العينة، فإن الذخيرة تحتوي على غاز مهيج للأغشية المخاطية للإنسان، ومن المفترض أننا نتحدث عن الفسفور الأبيض (المادة - M-15).
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف مطارا عسكريا في مدينة أوديسا
18:31 GMT
وتسبب هذه المادة الكيميائية السعال ويمكن أن تسبب أيضًا حروقًا في الجهاز التنفسي العلوي، من المحتمل أن تكون المادة مميتة اعتمادًا على عدد الاستنشاق والتركيز.
مسيرات روسية تلاحق المسلحيين الأوكرانيين في مخابئهم على محور زابوروجيه
ومن الواضح أن القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت طائرات دون طيار أسقطت منها هذه القوارير الزجاجية.
وحث مسؤولو الأمن الروس الناس على توخي الحذر عند التعامل مع أي أشياء غير مألوفة وعدم لمسها أو تدميرها.
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Палестинцы выносят тело из разрушенной больницы Аль-Шифа в Газе после того, как израильские военные покинули комплекс - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... عباس: الشعب الفلسطيني يتعرض لـ"حرب إبادة" 21:24 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... زعماء مصر والأردن وفرنسا يدعون لوقف إطلاق النار في غزة الآن06:32 GMT
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