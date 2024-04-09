https://sputnikarabic.ae/20240409/القوات-الأوكرانية-تستخدم-أسلحة-كيميائية-على-محور-أرتيوموفسك-في-دونيتسك-فيديو-1087858227.html
القوات الأوكرانية تستخدم أسلحة كيميائية على محور أرتيوموفسك في دونيتسك.. فيديو
القوات الأوكرانية تستخدم أسلحة كيميائية على محور أرتيوموفسك في دونيتسك.. فيديو
سبوتنيك عربي
استخدم المسلحون الأوكرانيون الأسلحة الكيميائية في منطقة كليشيفكا على اتجاه أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية. 09.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-09T20:50+0000
2024-04-09T20:50+0000
2024-04-09T20:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/09/1087858334_78:0:1203:633_1920x0_80_0_0_58d667b1db09b3534373b83b4b14627c.jpg
وزود مسؤولو الأمن الروس وكالة "سبوتنيك" بتسجيل فيديو لإحدى هذه القوارير الزجاجية غير المنفجرة التي تحتوي على مادة سامة.وبحسب استنتاج الخبير الذي أرسلت إليه العينة، فإن الذخيرة تحتوي على غاز مهيج للأغشية المخاطية للإنسان، ومن المفترض أننا نتحدث عن الفسفور الأبيض (المادة - M-15).وتسبب هذه المادة الكيميائية السعال ويمكن أن تسبب أيضًا حروقًا في الجهاز التنفسي العلوي، من المحتمل أن تكون المادة مميتة اعتمادًا على عدد الاستنشاق والتركيز.مسيرات روسية تلاحق المسلحيين الأوكرانيين في مخابئهم على محور زابوروجيهومن الواضح أن القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت طائرات دون طيار أسقطت منها هذه القوارير الزجاجية.وحث مسؤولو الأمن الروس الناس على توخي الحذر عند التعامل مع أي أشياء غير مألوفة وعدم لمسها أو تدميرها.
https://sputnikarabic.ae/20240409/القوات-الروسية-تستهدف-مطارا-عسكريا-في-مدينة-أوديسا--1087856434.html
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روسيا
القوات الأوكرانية تستخدم أسلحة كيميائية على محور أرتيوموفسك في دونيتسك.. فيديو
استخدم المسلحون الأوكرانيون الأسلحة الكيميائية في منطقة كليشيفكا على اتجاه أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وزود مسؤولو الأمن الروس وكالة "سبوتنيك" بتسجيل فيديو لإحدى هذه القوارير الزجاجية غير المنفجرة التي تحتوي على مادة سامة.
وبحسب استنتاج الخبير الذي أرسلت إليه العينة، فإن الذخيرة تحتوي على غاز مهيج للأغشية المخاطية للإنسان، ومن المفترض أننا نتحدث عن الفسفور الأبيض (المادة - M-15).
وتسبب هذه المادة الكيميائية السعال ويمكن أن تسبب أيضًا حروقًا في الجهاز التنفسي العلوي، من المحتمل أن تكون المادة مميتة اعتمادًا على عدد الاستنشاق والتركيز.
ومن الواضح أن القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت طائرات دون طيار أسقطت منها هذه القوارير الزجاجية.
وحث مسؤولو الأمن الروس الناس على توخي الحذر عند التعامل مع أي أشياء غير مألوفة وعدم لمسها أو تدميرها.