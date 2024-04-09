https://sputnikarabic.ae/20240409/القوات-الروسية-تتقدم-على-المحور-الجنوبي-لجمهورية-دونيتسك-1087842377.html
القوات الروسية تتقدم على المحور الجنوبي لجمهورية دونيتسك
القوات الروسية تتقدم على المحور الجنوبي لجمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وحدات من القوات الروسية قامت بتحسين مواقع تموضعها على طول خط المواجهة على المحور الجنوبي لجمهورية دونيتسك. 09.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-09T12:14+0000
2024-04-09T12:14+0000
2024-04-09T12:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على المحور الجنوبي لجمهورية دونيتسك، قامت وحدات من قوات مجموعة "فوستوك" بتحسين مواقع تموضعها على طول خط المواجهة، واستهدفت تشكيلات المشاة الآلية 58، واللواء الآلي 72، ولواء الدفاع الجوي 128، التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في محيط بلدات ستارومايورسكويه وأوراجاينويه في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 110 عسكريين، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و4 مركبات، ومدافع هاوتزر "إف إتش-70" عيار 155 ملم بريطاني، ومدفعين من طراز "غفوزديكا"، ومحطة حرب إلكترونية "نوتا" ومحطة رادار مضادة للبطارية من طراز "أن/تي بي كيو-50" أمريكية.وتابع البيان: "على اتجاه خيرسون، استهدفت قوات مجموعة "دنيبر" بضربات نارية أفراد ومعدات اللواء الميكانيكي 65، واللواء البحري 35، في مناطق رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه، وإيفانوفكا في مقاطعة خيرسون.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 75 عسكرياً، ومركبة مشاة عسكرية، و5 شاحنات صغيرة، ومدفعين من طراز "غفوزديكا" بالإضافة إلى تدمير مستودع للمسيرات.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.القوات الروسية تستهدف ميناء "أوتشاكوف" الأوكراني العسكريوأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240409/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-على-محور-دونيتسك-1087840059.html
https://sputnikarabic.ae/20240409/القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-التكتيكي-على-محور-أفدييفكا-1087839945.html
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روسيا
القوات الروسية تتقدم على المحور الجنوبي لجمهورية دونيتسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وحدات من القوات الروسية قامت بتحسين مواقع تموضعها على طول خط المواجهة على المحور الجنوبي لجمهورية دونيتسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على المحور الجنوبي لجمهورية دونيتسك، قامت وحدات من قوات مجموعة "فوستوك" بتحسين مواقع تموضعها على طول خط المواجهة، واستهدفت تشكيلات المشاة الآلية 58، واللواء الآلي 72، ولواء الدفاع الجوي 128، التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في محيط بلدات ستارومايورسكويه وأوراجاينويه في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 110 عسكريين، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و4 مركبات، ومدافع هاوتزر "إف إتش-70" عيار 155 ملم بريطاني، ومدفعين من طراز "غفوزديكا"، ومحطة حرب إلكترونية "نوتا" ومحطة رادار مضادة للبطارية من طراز "أن/تي بي كيو-50" أمريكية.
وتابع البيان: "على اتجاه خيرسون، استهدفت قوات مجموعة "دنيبر" بضربات نارية أفراد ومعدات اللواء الميكانيكي 65، واللواء البحري 35، في مناطق رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه، وإيفانوفكا في مقاطعة خيرسون.
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 75 عسكرياً، ومركبة مشاة عسكرية، و5 شاحنات صغيرة، ومدفعين من طراز "غفوزديكا" بالإضافة إلى تدمير مستودع للمسيرات.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو
وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.