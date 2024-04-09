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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240409/القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-التكتيكي-على-محور-أفدييفكا-1087839945.html
القوات الروسية تحسن تموضعها التكتيكي على محور أفدييفكا
القوات الروسية تحسن تموضعها التكتيكي على محور أفدييفكا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية حسنت تموضعها التكتيكي على محور أفدييفكا وصدت 11 هجوما مضادا من القوات المسلحة الأوكرانية. 09.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-09T10:55+0000
2024-04-09T11:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان اليوم: "على محور أفدييفكا، قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" من خلال الإجراءات النشطة بتحسين الوضع التكتيكي وصدت 11 هجومًا مضادًا للمجموعات الهجومية من اللواء 25 المحمول جواً، والمشاة 68 و71، والمشاة الآلية 59، والألوية الميكانيكية 24 و47 و115 و24 و47 و115 في مناطق بيرفومايسكوي ونوفوباخموتوفكا وأومانسكوي وبرديتشي في جمهورية دونيتسك الشعبية". وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على محور أفدييفكا خلال الـ24 الساعة الماضية، ما يصل إلى 240 فردًا عسكريًا ودبابة وثلاث مركبات قتالية مدرعة و11 سيارة ومدفعيتين ذاتيي الحركة إم109 "بالادين" عيار 155 ملم ومدافع هاوتزر "إم777" عيار 155 ملم، ومدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم. وعلى جبهة دونيتسك، سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" على مواقع أكثر فائدة وألحقت أضرارًا بالقوى العاملة ومعدات الهجوم الجوي 49 والألوية الآلية 46 و53 و54 في مناطق بيلوغوروفكا في جمهورية جمهورية لوغانسك الشعبية، وكونستانتينوفكا، وسيليدوفو، وتشاسوف يار (في جمهورية دونيتسك). بالإضافة إلى ذلك، تم صد أربع هجمات مضادة لتشكيلات من الألوية الهجومية 5 و2 و90 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كراسنوي.وفقًا للوزراة، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الجزء من الجبهة أكثر من 480 عسكريًا وسبع مركبات ومدفع ذاتي الدفع من عيار 155 ملم من طراز "كراب" ومدفع "إل119" عيار 105 ملم ومدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم ومدفعية ذاتية الدفع "غفوزديكا" عيار 122 ملم، ومدفع هاوتزر عيار 122 ملم، ومدفع مضاد للدبابات من طراز "دي-30" و"رابير" عيار 100 ملم. وعلى محور كوبيانسك، أطلقت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" النار على تشكيلات من كتيبة المشاة الآلية رقم 57 واللواءين الآليين 14 و21 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سينكوفكا وتيرنيي. وبلغت خسائر العدو، ما يصل إلى 25 عسكريًا ومركبتين ومدفع هاوتزر "إم777" عيار 155 ملم ومدفع "إم119" عيار 105 ملم ومدفع ذاتي الدفع "أكاتسيا" عيار 152 ملم ومدفعين ذاتيي الحركة من طراز "غفوزديكا" عيار 122 ملم.
https://sputnikarabic.ae/20240409/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-على-محور-دونيتسك-1087840059.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تحسن تموضعها التكتيكي على محور أفدييفكا

10:55 GMT 09.04.2024 (تم التحديث: 11:15 GMT 09.04.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعربة "ماردر" الألمانية التي تم الاستيلاء عليها في بلدة سيفيرنو بالقرب من أفدييفكا في منطقة العمليات العسكرية في أوكرانيا.
عربة ماردر الألمانية التي تم الاستيلاء عليها في بلدة سيفيرنو بالقرب من أفدييفكا في منطقة العمليات العسكرية في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية حسنت تموضعها التكتيكي على محور أفدييفكا وصدت 11 هجوما مضادا من القوات المسلحة الأوكرانية.
وقالت الوزارة في بيان اليوم: "على محور أفدييفكا، قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" من خلال الإجراءات النشطة بتحسين الوضع التكتيكي وصدت 11 هجومًا مضادًا للمجموعات الهجومية من اللواء 25 المحمول جواً، والمشاة 68 و71، والمشاة الآلية 59، والألوية الميكانيكية 24 و47 و115 و24 و47 و115 في مناطق بيرفومايسكوي ونوفوباخموتوفكا وأومانسكوي وبرديتشي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على محور أفدييفكا خلال الـ24 الساعة الماضية، ما يصل إلى 240 فردًا عسكريًا ودبابة وثلاث مركبات قتالية مدرعة و11 سيارة ومدفعيتين ذاتيي الحركة إم109 "بالادين" عيار 155 ملم ومدافع هاوتزر "إم777" عيار 155 ملم، ومدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم.
جنود من مفرزة القوات الخاصة التطوعية فيغا يطلقون النار أثناء التدريب القتالي في جمهورية لوغانسك الشعبية، منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحسن مواقعها على محور دونيتسك
11:01 GMT
وعلى جبهة دونيتسك، سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" على مواقع أكثر فائدة وألحقت أضرارًا بالقوى العاملة ومعدات الهجوم الجوي 49 والألوية الآلية 46 و53 و54 في مناطق بيلوغوروفكا في جمهورية جمهورية لوغانسك الشعبية، وكونستانتينوفكا، وسيليدوفو، وتشاسوف يار (في جمهورية دونيتسك). بالإضافة إلى ذلك، تم صد أربع هجمات مضادة لتشكيلات من الألوية الهجومية 5 و2 و90 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كراسنوي.
وفقًا للوزراة، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الجزء من الجبهة أكثر من 480 عسكريًا وسبع مركبات ومدفع ذاتي الدفع من عيار 155 ملم من طراز "كراب" ومدفع "إل119" عيار 105 ملم ومدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم ومدفعية ذاتية الدفع "غفوزديكا" عيار 122 ملم، ومدفع هاوتزر عيار 122 ملم، ومدفع مضاد للدبابات من طراز "دي-30" و"رابير" عيار 100 ملم.
وعلى محور كوبيانسك، أطلقت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" النار على تشكيلات من كتيبة المشاة الآلية رقم 57 واللواءين الآليين 14 و21 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سينكوفكا وتيرنيي.
وبلغت خسائر العدو، ما يصل إلى 25 عسكريًا ومركبتين ومدفع هاوتزر "إم777" عيار 155 ملم ومدفع "إم119" عيار 105 ملم ومدفع ذاتي الدفع "أكاتسيا" عيار 152 ملم ومدفعين ذاتيي الحركة من طراز "غفوزديكا" عيار 122 ملم.
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