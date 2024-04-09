https://sputnikarabic.ae/20240409/القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-التكتيكي-على-محور-أفدييفكا-1087839945.html

القوات الروسية تحسن تموضعها التكتيكي على محور أفدييفكا

القوات الروسية تحسن تموضعها التكتيكي على محور أفدييفكا

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية حسنت تموضعها التكتيكي على محور أفدييفكا وصدت 11 هجوما مضادا من القوات المسلحة الأوكرانية. 09.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-09T10:55+0000

2024-04-09T10:55+0000

2024-04-09T11:15+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وقالت الوزارة في بيان اليوم: "على محور أفدييفكا، قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" من خلال الإجراءات النشطة بتحسين الوضع التكتيكي وصدت 11 هجومًا مضادًا للمجموعات الهجومية من اللواء 25 المحمول جواً، والمشاة 68 و71، والمشاة الآلية 59، والألوية الميكانيكية 24 و47 و115 و24 و47 و115 في مناطق بيرفومايسكوي ونوفوباخموتوفكا وأومانسكوي وبرديتشي في جمهورية دونيتسك الشعبية". وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية على محور أفدييفكا خلال الـ24 الساعة الماضية، ما يصل إلى 240 فردًا عسكريًا ودبابة وثلاث مركبات قتالية مدرعة و11 سيارة ومدفعيتين ذاتيي الحركة إم109 "بالادين" عيار 155 ملم ومدافع هاوتزر "إم777" عيار 155 ملم، ومدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم ومدفع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم. وعلى جبهة دونيتسك، سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" على مواقع أكثر فائدة وألحقت أضرارًا بالقوى العاملة ومعدات الهجوم الجوي 49 والألوية الآلية 46 و53 و54 في مناطق بيلوغوروفكا في جمهورية جمهورية لوغانسك الشعبية، وكونستانتينوفكا، وسيليدوفو، وتشاسوف يار (في جمهورية دونيتسك). بالإضافة إلى ذلك، تم صد أربع هجمات مضادة لتشكيلات من الألوية الهجومية 5 و2 و90 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كراسنوي.وفقًا للوزراة، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الجزء من الجبهة أكثر من 480 عسكريًا وسبع مركبات ومدفع ذاتي الدفع من عيار 155 ملم من طراز "كراب" ومدفع "إل119" عيار 105 ملم ومدفع هاوتزر "مستا-بي" عيار 152 ملم ومدفعية ذاتية الدفع "غفوزديكا" عيار 122 ملم، ومدفع هاوتزر عيار 122 ملم، ومدفع مضاد للدبابات من طراز "دي-30" و"رابير" عيار 100 ملم. وعلى محور كوبيانسك، أطلقت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" النار على تشكيلات من كتيبة المشاة الآلية رقم 57 واللواءين الآليين 14 و21 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سينكوفكا وتيرنيي. وبلغت خسائر العدو، ما يصل إلى 25 عسكريًا ومركبتين ومدفع هاوتزر "إم777" عيار 155 ملم ومدفع "إم119" عيار 105 ملم ومدفع ذاتي الدفع "أكاتسيا" عيار 152 ملم ومدفعين ذاتيي الحركة من طراز "غفوزديكا" عيار 122 ملم.

https://sputnikarabic.ae/20240409/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-على-محور-دونيتسك-1087840059.html

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