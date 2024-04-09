https://sputnikarabic.ae/20240409/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-على-محور-دونيتسك-1087840059.html
القوات الروسية تحسن مواقعها على محور دونيتسك
القوات الروسية تحسن مواقعها على محور دونيتسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وحدات من القوات الروسية قامت بتحسين مواقع تموضعها على طول خط المواجهة على محور دونيتسك. 09.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-09T11:01+0000
2024-04-09T11:01+0000
2024-04-09T11:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه دونيتسك، قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" بتحسين مواقع تموضعها على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق بيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وكونستانتينوفكا وسيليدوفو وتشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 480 جنديا، و7 مركبات، ومدفع من طراز "كراب"، ومدفع "إل 119" عيار 105 ملم بريطاني، ومدفع هاوتزر "مستا بي" عيار 152 ملم، ومدفع من طراز "غفوزديكا" عيار 122 ملم، ومدفع هاوتزر "دي 30".وأضاف البيان: "على اتجاه كوبيانسك، أطلقت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" النار على تشكيلات من كتيبة المشاة الآلية 57 واللواءين الآليين 14 و21 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سينكوفكا في مقاطعة خاركوف، وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأشار البيان إلى أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 236 مركبة جوية أوكرانية دون طيار، وصاروخ "نبتون" المضاد للسفن وخمس صواريخ من طراز "هيمارس".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.القوات الروسية تستهدف ميناء "أوتشاكوف" الأوكراني العسكريوأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240409/القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-التكتيكي-على-محور-أفدييفكا-1087839945.html
https://sputnikarabic.ae/20240409/القوات-الروسية-تقصف-المقر-العسكري-الأوكراني-في-مقاطعة-سومي-1087835914.html
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روسيا
القوات الروسية تحسن مواقعها على محور دونيتسك
11:01 GMT 09.04.2024 (تم التحديث: 11:20 GMT 09.04.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وحدات من القوات الروسية قامت بتحسين مواقع تموضعها على طول خط المواجهة على محور دونيتسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه دونيتسك، قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" بتحسين مواقع تموضعها على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق بيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وكونستانتينوفكا وسيليدوفو وتشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 480 جنديا، و7 مركبات، ومدفع من طراز "كراب"، ومدفع "إل 119" عيار 105 ملم بريطاني، ومدفع هاوتزر "مستا بي" عيار 152 ملم، ومدفع من طراز "غفوزديكا" عيار 122 ملم، ومدفع هاوتزر "دي 30".
وأضاف البيان: "على اتجاه كوبيانسك، أطلقت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" النار على تشكيلات من كتيبة المشاة الآلية 57 واللواءين الآليين 14 و21 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سينكوفكا في مقاطعة خاركوف، وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 25 جنديا، ومركبتين، ومدفع "هاوتزر "إم 777" عيار 155 ملم، ومدفع "إم 119" عيار 105 ملم، ومدفع من طراز "أكاسيا، ومدفع من طراز "غفوزديكا".
وأشار البيان إلى أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 236 مركبة جوية أوكرانية دون طيار، وصاروخ "نبتون" المضاد للسفن وخمس صواريخ من طراز "هيمارس".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو
وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.