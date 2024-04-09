https://sputnikarabic.ae/20240409/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-على-محور-دونيتسك-1087840059.html

القوات الروسية تحسن مواقعها على محور دونيتسك

القوات الروسية تحسن مواقعها على محور دونيتسك

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وحدات من القوات الروسية قامت بتحسين مواقع تموضعها على طول خط المواجهة على محور دونيتسك. 09.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-09T11:01+0000

2024-04-09T11:01+0000

2024-04-09T11:20+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه دونيتسك، قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" بتحسين مواقع تموضعها على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق بيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وكونستانتينوفكا وسيليدوفو وتشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 480 جنديا، و7 مركبات، ومدفع من طراز "كراب"، ومدفع "إل 119" عيار 105 ملم بريطاني، ومدفع هاوتزر "مستا بي" عيار 152 ملم، ومدفع من طراز "غفوزديكا" عيار 122 ملم، ومدفع هاوتزر "دي 30".وأضاف البيان: "على اتجاه كوبيانسك، أطلقت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" النار على تشكيلات من كتيبة المشاة الآلية 57 واللواءين الآليين 14 و21 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سينكوفكا في مقاطعة خاركوف، وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأشار البيان إلى أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 236 مركبة جوية أوكرانية دون طيار، وصاروخ "نبتون" المضاد للسفن وخمس صواريخ من طراز "هيمارس".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.القوات الروسية تستهدف ميناء "أوتشاكوف" الأوكراني العسكريوأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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