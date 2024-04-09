https://sputnikarabic.ae/20240409/القوات-الروسية-تقصف-المقر-العسكري-الأوكراني-في-مقاطعة-سومي-1087835914.html
القوات الروسية تقصف المقر العسكري الأوكراني في مقاطعة سومي
القوات الروسية تقصف المقر العسكري الأوكراني في مقاطعة سومي
سبوتنيك عربي
كشف منسق العمل السري في مقاطعة ميكولايف، سيرغي ليبيديف، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الروسية استهدفت مقر الدفاع الإقليمي التابع للجيش الأوكراني في مقاطعة... 09.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-09T07:55+0000
2024-04-09T07:55+0000
2024-04-09T07:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ليبيديف نقلاً عن مصادره الخاصة لوكالة "سبوتنيك" إن القوات المسلحة الروسية دمرت قواعد ومنشآت عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية، مضيفا أن الضربات استهدفت كذلك مقر الدفاع العسكري الأوكراني والذي كان يضم بداخله العديد من الأفراد العسكريين.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240409/مصدر-عسكري-كييف-بدأت-بنقل-المعدات-الصناعية-المهمة-من-مدينة-خاركوف-1087832818.html
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روسيا
القوات الروسية تقصف المقر العسكري الأوكراني في مقاطعة سومي
كشف منسق العمل السري في مقاطعة ميكولايف، سيرغي ليبيديف، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الروسية استهدفت مقر الدفاع الإقليمي التابع للجيش الأوكراني في مقاطعة سومي.
وقال ليبيديف نقلاً عن مصادره الخاصة لوكالة "سبوتنيك" إن القوات المسلحة الروسية دمرت قواعد ومنشآت عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية، مضيفا أن الضربات استهدفت كذلك مقر الدفاع العسكري الأوكراني والذي كان يضم بداخله العديد من الأفراد العسكريين.
وتابع ليبيديف بالقول إن الضربات شملت كذلك مواقع ومخازن عسكرية في كراسنوبول، بالإضافة إلى أنظمة دفاع جوية موجودة في المدينة.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.