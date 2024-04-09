https://sputnikarabic.ae/20240409/لجنة-التحقيق-الروسية-تفتح-قضية-جنائية-بشأن-تمويل-الإرهاب-من-قبل-مسؤولين-في-الناتو-1087848674.html
لجنة التحقيق الروسية تكشف عن دليل جديد يؤكد تورط أوكرانيا في تنفيذ هجمات إرهابية داخل روسيا
لجنة التحقيق الروسية تكشف عن دليل جديد يؤكد تورط أوكرانيا في تنفيذ هجمات إرهابية داخل روسيا
سبوتنيك عربي
رفعت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الثلاثاء، بناءً على طلب من النواب بعد الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس سيتي"، قضية جنائية بشأن تمويل الإرهاب من قبل مسؤولين... 09.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-09T13:15+0000
2024-04-09T13:15+0000
2024-04-09T13:41+0000
الهجوم الإرهابي في موسكو
روسيا
العالم
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وقالت اللجنة، في بيان على "تلغرام": "أجرت مديرية لجنة التحقيق الروسية مراجعة بناءً على طلب مجموعة من نواب مجلس الدوما في الجمعية الفيدرالية الروسية، وأشخاص آخرين بشأن تمويل الأنشطة الإرهابية من قبل كبار المسؤولين في الولايات المتحدة، ودول الناتو".وتابع البيان: "بناءً على نتائجها، تم فتح قضية جنائية على أساس جريمة بموجب الجزء 4 من المادة 205.1 من القانون الجنائي الروسي (تمويل الإرهاب)".ووفقا للتحقيق، فإن الأموال اللازمة لارتكاب هجمات إرهابية في روسيا جاءت من خلال المنظمات التجارية، بما في ذلك شركة النفط والغاز الأوكرانية "بوريسما القابضة"، وكان الغرض من ذلك هو القضاء على الشخصيات السياسية والعامة البارزة، وكذلك التسبب في أضرار اقتصادية.وتابع البيان: "يقوم الآن موظفو الإدارة، إلى جانب أجهزة المخابرات الأخرى والاستخبارات المالية، بفحص مصادر الدخل وحركة الأموال الإضافية بمبلغ عدة ملايين من الدولارات".بالإضافة إلى ذلك، يدرسون مشاركة ممثلي السلطات والمنظمات العامة والتجارية في الدول الغربية، وتبحث لجنة التحقيق أيضًا في الروابط بين مرتكبي الهجمات الإرهابية والمنسقين والمنظمين والرعاة الأجانب.واقتحم 4 مسلحين قاعة مجمع "كروكوس سيتي" في العاصمة الروسية موسكو، مساء يوم الجمعة 22 مارس الفائت، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الفائت، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها يوم السبت في الـ23 من الشهر ذاته.وأدان الرئيس الروسي الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدًا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.كما أدانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.كشف تفاصيل جديدة حول هجوم "كروكوس" الإرهابيكما أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن المتورطين في هجوم "كروكوس" الإرهابي خططوا لعبور الحدود الروسية الأوكرانية، وكانوا على تواصل مع أشخاص على الجانب الأوكراني.
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MIA „Rosiya Segodnya“
الهجوم الإرهابي في موسكو, روسيا, العالم
الهجوم الإرهابي في موسكو, روسيا, العالم
لجنة التحقيق الروسية تكشف عن دليل جديد يؤكد تورط أوكرانيا في تنفيذ هجمات إرهابية داخل روسيا
13:15 GMT 09.04.2024 (تم التحديث: 13:41 GMT 09.04.2024)
رفعت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الثلاثاء، بناءً على طلب من النواب بعد الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس سيتي"، قضية جنائية بشأن تمويل الإرهاب من قبل مسؤولين أمريكيين ودول الناتو.
وقالت اللجنة، في بيان على "تلغرام": "أجرت مديرية لجنة التحقيق الروسية مراجعة بناءً على طلب مجموعة من نواب مجلس الدوما في الجمعية الفيدرالية الروسية، وأشخاص آخرين بشأن تمويل الأنشطة الإرهابية من قبل كبار المسؤولين في الولايات المتحدة، ودول الناتو".
وتابع البيان: "بناءً على نتائجها، تم فتح قضية جنائية على أساس جريمة بموجب الجزء 4 من المادة 205.1 من القانون الجنائي الروسي (تمويل الإرهاب)".
ووفقا للتحقيق، فإن الأموال اللازمة لارتكاب هجمات إرهابية في روسيا جاءت من خلال المنظمات التجارية، بما في ذلك شركة النفط والغاز الأوكرانية "بوريسما القابضة"، وكان الغرض من ذلك هو القضاء على الشخصيات السياسية والعامة البارزة، وكذلك التسبب في أضرار اقتصادية.
وتابع البيان: "يقوم الآن موظفو الإدارة، إلى جانب أجهزة المخابرات الأخرى والاستخبارات المالية، بفحص مصادر الدخل وحركة الأموال الإضافية بمبلغ عدة ملايين من الدولارات".
بالإضافة إلى ذلك، يدرسون مشاركة ممثلي السلطات والمنظمات العامة والتجارية في الدول الغربية، وتبحث لجنة التحقيق أيضًا في الروابط بين مرتكبي الهجمات الإرهابية والمنسقين والمنظمين والرعاة الأجانب.
واقتحم 4 مسلحين قاعة مجمع "كروكوس سيتي" في العاصمة الروسية موسكو، مساء يوم الجمعة 22 مارس الفائت، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الفائت، يوم حداد وطني
، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها يوم السبت في الـ23 من الشهر ذاته.
وأدان الرئيس الروسي
الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدًا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.
كما أدانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.
كما أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن المتورطين في هجوم "كروكوس" الإرهابي خططوا لعبور الحدود الروسية الأوكرانية، وكانوا على تواصل مع أشخاص على الجانب الأوكراني.