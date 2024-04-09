مسيرات روسية تلاحق المسلحيين الأوكرانيين في مخابئهم على محور زابوروجيه

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البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
08:18 GMT
17 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
08:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
09:03 GMT
17 د
قوانين الاقتصاد
خبير: بوتين يراهن على المركز الرابع للاقتصاد والدول العربية ستساعده
09:20 GMT
29 د
صدى الحياة
رحلة الأرواح الشرقية والأنغام العربية تحط في شوارع روسيا
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: يجب تشكيل لجنة عاجلة لحماية محطة زابوروجيه النووية
14:03 GMT
60 د
مساحة حرة
هل تنجح أمريكا، ومصر، وقطر في إيجاد صيغة لهدنة إنسانية فورية في غزة؟
15:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية اتخذت القرار وتحدد الهدف والزمن المناسبين للرد على إسرائيل
15:33 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
16:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
بوشكين: شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
16:22 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
17:00 GMT
11 د
مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
17:12 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:16 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنجح أمريكا، ومصر، وقطر في إيجاد صيغة لهدنة إنسانية فورية في غزة؟
08:31 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية اتخذت القرار وتحدد الهدف والزمن المناسبين للرد على إسرائيل
09:03 GMT
30 د
كواليس السينما
إنسانية السينما بين الحضور والغياب
09:34 GMT
26 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
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بلا قيود
خبير: إسرائيل توافق على وقف جزئي لإطلاق النار حتى تهندس صورة النصر
14:03 GMT
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ملفات ساخنة
بعد تحديد نتانياهو موعد عملية رفح ..هل يمضي في اقتحام المدينة؟
15:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء
15:34 GMT
29 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
16:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240409/مسيرات-روسية-تلاحق-المسلحيين-الأوكرانيين-في-مخابئهم-على-محور-زابوروجيه-1087855504.html
مسيرات روسية تلاحق المسلحيين الأوكرانيين في مخابئهم على محور زابوروجيه
مسيرات روسية تلاحق المسلحيين الأوكرانيين في مخابئهم على محور زابوروجيه
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد توثق استهداف قوات مجموعة "الجنوب" الروسية لمواقع المسلحين الأوكرانيين. 09.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-09T17:09+0000
2024-04-09T17:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وأوضحت الدفاع الروسية أنه تم تحييد ما لا يقل عن 8 قوميين بضربات دقيقة بواسطة طائرات مسيرة انتحارية في منطقة رابوتينو على محور زابوروجيه.وتبين المشاهد لحظة اقتراب المسيرات الروسية من المخابئ العسكرية الأوكرانية، وإلقاء القنابل المتفجرة عليها، وتحقيق إصابات مباشرة فيها.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات من القوات الروسية قامت بتحسين مواقع تموضعها على طول خط المواجهة على محور دونيتسك.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.القوات الروسية تستهدف ميناء "أوتشاكوف" الأوكراني العسكريوأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240409/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-على-محور-دونيتسك-1087840059.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

مسيرات روسية تلاحق المسلحيين الأوكرانيين في مخابئهم على محور زابوروجيه

17:09 GMT 09.04.2024
© Sputnikمسيرات روسية
مسيرات روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد توثق استهداف قوات مجموعة "الجنوب" الروسية لمواقع المسلحين الأوكرانيين.
وأوضحت الدفاع الروسية أنه تم تحييد ما لا يقل عن 8 قوميين بضربات دقيقة بواسطة طائرات مسيرة انتحارية في منطقة رابوتينو على محور زابوروجيه.
وتبين المشاهد لحظة اقتراب المسيرات الروسية من المخابئ العسكرية الأوكرانية، وإلقاء القنابل المتفجرة عليها، وتحقيق إصابات مباشرة فيها.
جنود من مفرزة القوات الخاصة التطوعية فيغا يطلقون النار أثناء التدريب القتالي في جمهورية لوغانسك الشعبية، منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحسن مواقعها على محور دونيتسك
11:01 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات من القوات الروسية قامت بتحسين مواقع تموضعها على طول خط المواجهة على محور دونيتسك.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
القوات الروسية تستهدف ميناء "أوتشاكوف" الأوكراني العسكري
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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Военнослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:40 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... زعماء مصر والأردن وفرنسا يدعون لوقف إطلاق النار في غزة الآن06:32 GMT
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