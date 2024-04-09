https://sputnikarabic.ae/20240409/مسيرات-روسية-تلاحق-المسلحيين-الأوكرانيين-في-مخابئهم-على-محور-زابوروجيه-1087855504.html
مسيرات روسية تلاحق المسلحيين الأوكرانيين في مخابئهم على محور زابوروجيه
مسيرات روسية تلاحق المسلحيين الأوكرانيين في مخابئهم على محور زابوروجيه
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد توثق استهداف قوات مجموعة "الجنوب" الروسية لمواقع المسلحين الأوكرانيين. 09.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-09T17:09+0000
2024-04-09T17:09+0000
2024-04-09T17:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وأوضحت الدفاع الروسية أنه تم تحييد ما لا يقل عن 8 قوميين بضربات دقيقة بواسطة طائرات مسيرة انتحارية في منطقة رابوتينو على محور زابوروجيه.وتبين المشاهد لحظة اقتراب المسيرات الروسية من المخابئ العسكرية الأوكرانية، وإلقاء القنابل المتفجرة عليها، وتحقيق إصابات مباشرة فيها.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات من القوات الروسية قامت بتحسين مواقع تموضعها على طول خط المواجهة على محور دونيتسك.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.القوات الروسية تستهدف ميناء "أوتشاكوف" الأوكراني العسكريوأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240409/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-على-محور-دونيتسك-1087840059.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
مسيرات روسية تلاحق المسلحيين الأوكرانيين في مخابئهم على محور زابوروجيه
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد توثق استهداف قوات مجموعة "الجنوب" الروسية لمواقع المسلحين الأوكرانيين.
وأوضحت الدفاع الروسية أنه تم تحييد ما لا يقل عن 8 قوميين بضربات دقيقة بواسطة طائرات مسيرة انتحارية في منطقة رابوتينو على محور زابوروجيه.
وتبين المشاهد لحظة اقتراب المسيرات الروسية من المخابئ العسكرية الأوكرانية، وإلقاء القنابل المتفجرة عليها، وتحقيق إصابات مباشرة فيها.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات من القوات الروسية قامت بتحسين مواقع تموضعها على طول خط المواجهة على محور دونيتسك.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو
وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.