https://sputnikarabic.ae/20240409/مشاهد-قريبة-لـدبابة-القيصر-الروسية-عالية-التصفيح-فيديو-1087842879.html
مشاهد قريبة لـ"دبابة القيصر" الروسية عالية التصفيح... فيديو
مشاهد قريبة لـ"دبابة القيصر" الروسية عالية التصفيح... فيديو
سبوتنيك عربي
تم نشر بعض التفاصيل حول دبابة "تي-72" التابعة للجيش الروسي، والتي حصلت على أقصى مستوى من الحماية، والملقبة بـ"دبابة القيصر". 09.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-09T12:13+0000
2024-04-09T12:13+0000
2024-04-09T12:19+0000
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/10/1073584547_0:316:3072:2044_1920x0_80_0_0_0a70850f94c30e65bb18bcc2b2dad276.jpg
قررت القوات الروسية بعد تعرض دبابة "تي-72" للقصف من العدو وسقوط ذخيرة عليها، أن تحولها إلى نوع من تركيبات المدفعية ذاتية الدفع مع شاشات مضادة للطائرات المسيرة، قادرة على إطلاق النار المباشر، حسبما ذكرت صحيفة "روسكويه أوروجيه".يبدو من الفيديو الذي تم نشره، أن "تي-72" لها جوانب مزدوجة مصنوعة من الصفائح المعدنية في منطقة المحرك وصندوق ناقل الحركة. ومن الواضح أنه يمكن استخدام الدبابة "تي-72" أيضًا لنقل جنود لشن للهجوم. وفي هذا الصدد، أصبحت "دبابة القيصر" في مهامها قريبة من الدبابة "تي-55/54" التي تم عرضها مؤخرًا، والتي تحولت إلى مركبة قتال مشاة ثقيلة. وقد تم اختبار كلا العينتين بنجاح خلال العمليات القتالية مع تشكيلات نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240409/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-على-محور-دونيتسك-1087840059.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مشاهد قريبة لـ"دبابة القيصر" الروسية عالية التصفيح... فيديو
12:13 GMT 09.04.2024 (تم التحديث: 12:19 GMT 09.04.2024)
تم نشر بعض التفاصيل حول دبابة "تي-72" التابعة للجيش الروسي، والتي حصلت على أقصى مستوى من الحماية، والملقبة بـ"دبابة القيصر".
قررت القوات الروسية بعد تعرض دبابة "تي-72" للقصف من العدو وسقوط ذخيرة عليها، أن تحولها إلى نوع من تركيبات المدفعية ذاتية الدفع مع شاشات مضادة للطائرات المسيرة، قادرة على إطلاق النار المباشر، حسبما ذكرت صحيفة
"روسكويه أوروجيه".
يبدو من الفيديو الذي تم نشره، أن "تي-72" لها جوانب مزدوجة مصنوعة من الصفائح المعدنية في منطقة المحرك وصندوق ناقل الحركة.
ومن الواضح أنه يمكن استخدام الدبابة "تي-72" أيضًا لنقل جنود لشن للهجوم.
وفي هذا الصدد، أصبحت "دبابة القيصر" في مهامها قريبة من الدبابة "تي-55/54" التي تم عرضها مؤخرًا، والتي تحولت إلى مركبة قتال مشاة ثقيلة. وقد تم اختبار كلا العينتين بنجاح خلال العمليات القتالية مع تشكيلات نظام كييف.