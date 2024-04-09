https://sputnikarabic.ae/20240409/مصدر-القوات-الروسية-تستهدف-مدينة-إيليتشيفسك-في-مقاطعة-أوديسا--1087836096.html

مصدر: القوات الروسية تستهدف مدينة إيليتشيفسك في مقاطعة أوديسا

مصدر: القوات الروسية تستهدف مدينة إيليتشيفسك في مقاطعة أوديسا

سبوتنيك عربي

أعلن منسق العمل السري في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، أن القوات المسلحة الروسية قصفت منطقة الميناء في مدينة إيليتشيفسك في مقاطعة أوديسا. 09.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-09T08:06+0000

2024-04-09T08:06+0000

2024-04-09T08:06+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وقال ليبيديف، لوكالة "سبوتنيك": "تم قصف منطقة ميناء مدينة إيليتشيفسك في أوديسا أو بالأحرى مقاطعة أوديسا. كما أفاد مواطنون في إيليتشيفسك، أنه لم يتم قصف الميناء، بل مكان قريب. من الأرجح تم إصابة مستودع ذخيرة، وانفجار كبير من اللهب وموجة صدمية قوية، نحن نوضح التفاصيل".كما أكد أن القوات المسلحة الروسية قصفت نظام الطاقة في دنيبرودزرجينسك في مقاطعة دنيبروبتروفسك. ويكتب الرفاق المحليون عن سقوط قذيفتين بصوت عالٍ، انفجرت إحداهما بقوة. وربما تم إسقاط الثانية - كان هناك وميض قوي في السماء وانفجار قوي". وأضاف: "لم يتم الإبلاغ عن أي خسائر في صفوف المدنيين حتى الآن. لكنهم أبلغوا عن مشاكل كبيرة في الكهرباء". وأشار إلى أنه يوجد في دنيبرودزرجينسك الكثير من المؤسسات العاملة في الصناعة العسكرية، والعديد من مناطق التخزين، بما في ذلك تخزين الوقود ومواد التشحيم.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240409/القوات-الروسية-تقصف-المقر-العسكري-الأوكراني-في-مقاطعة-سومي-1087835914.html

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رصد عسكري