مصدر عسكري: كييف بدأت بنقل المعدات الصناعية المهمة من مدينة خاركوف

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السينما والرياضة تحدي وشغف
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عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
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قوانين الاقتصاد
خبير: بوتين يراهن على المركز الرابع للاقتصاد والدول العربية ستساعده
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صدى الحياة
رحلة الأرواح الشرقية والأنغام العربية تحط في شوارع روسيا
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محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
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خبير: يجب تشكيل لجنة عاجلة لحماية محطة زابوروجيه النووية
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هل تنجح أمريكا، ومصر، وقطر في إيجاد صيغة لهدنة إنسانية فورية في غزة؟
15:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية اتخذت القرار وتحدد الهدف والزمن المناسبين للرد على إسرائيل
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كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
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الإنسان والثقافة
بوشكين: شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
17:00 GMT
11 د
مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
17:12 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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هل تنجح أمريكا، ومصر، وقطر في إيجاد صيغة لهدنة إنسانية فورية في غزة؟
08:31 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية اتخذت القرار وتحدد الهدف والزمن المناسبين للرد على إسرائيل
09:03 GMT
30 د
كواليس السينما
إنسانية السينما بين الحضور والغياب
09:34 GMT
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واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240409/مصدر-عسكري-كييف-بدأت-بنقل-المعدات-الصناعية-المهمة-من-مدينة-خاركوف-1087832818.html
مصدر عسكري: كييف بدأت بنقل المعدات الصناعية المهمة من مدينة خاركوف
مصدر عسكري: كييف بدأت بنقل المعدات الصناعية المهمة من مدينة خاركوف
سبوتنيك عربي
صرح المقدم المتقاعد أندريه ماروتشكو، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الأوكرانية بدأت سرا في نقل المعدات الصناعية المختلفة التابعة للمجمع الصناعي العسكري من مدينة... 09.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-09T05:09+0000
2024-04-09T05:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ماروتشكو نقلا عن مصادر خاصة خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" أنه "في مدينة خاركوف، تم تسجيل عدد من عمليات نقل المعدات والمكونات من المؤسسات الصغيرة العاملة في إصلاح المعدات وتصنيع الطائرات المسيرة وغيرها من الصناعات العسكرية". وأشار ماروتشكو إلى أن عملية الإخلاء تتم ليلاً دون لفت الانتباه والأنظار.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240406/القوات-الروسية-تدمر-منظومتين-سامب-تي-بالقرب-من-خاركوف-1087744002.html
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مصدر عسكري: كييف بدأت بنقل المعدات الصناعية المهمة من مدينة خاركوف

05:09 GMT 09.04.2024
© Sputnik . Stringerآثار الأعيرة النارية الثقيلة في حي سكني بمقاطعة خاركوف، أوكرانيا
آثار الأعيرة النارية الثقيلة في حي سكني بمقاطعة خاركوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2024
© Sputnik . Stringer
تابعنا عبر
صرح المقدم المتقاعد أندريه ماروتشكو، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الأوكرانية بدأت سرا في نقل المعدات الصناعية المختلفة التابعة للمجمع الصناعي العسكري من مدينة خاركوف إلى مدن أخرى.
وقال ماروتشكو نقلا عن مصادر خاصة خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" أنه "في مدينة خاركوف، تم تسجيل عدد من عمليات نقل المعدات والمكونات من المؤسسات الصغيرة العاملة في إصلاح المعدات وتصنيع الطائرات المسيرة وغيرها من الصناعات العسكرية".
وأشار ماروتشكو إلى أن عملية الإخلاء تتم ليلاً دون لفت الانتباه والأنظار.
بودليت - إي... رادار روسي ثلاثي الأبعاد - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر منظومتين "سامب-تي" بالقرب من خاركوف
6 أبريل, 11:29 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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