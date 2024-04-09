https://sputnikarabic.ae/20240409/مصدر-عسكري-كييف-بدأت-بنقل-المعدات-الصناعية-المهمة-من-مدينة-خاركوف-1087832818.html

مصدر عسكري: كييف بدأت بنقل المعدات الصناعية المهمة من مدينة خاركوف

مصدر عسكري: كييف بدأت بنقل المعدات الصناعية المهمة من مدينة خاركوف

سبوتنيك عربي

صرح المقدم المتقاعد أندريه ماروتشكو، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الأوكرانية بدأت سرا في نقل المعدات الصناعية المختلفة التابعة للمجمع الصناعي العسكري من مدينة... 09.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-09T05:09+0000

2024-04-09T05:09+0000

2024-04-09T05:09+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال ماروتشكو نقلا عن مصادر خاصة خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" أنه "في مدينة خاركوف، تم تسجيل عدد من عمليات نقل المعدات والمكونات من المؤسسات الصغيرة العاملة في إصلاح المعدات وتصنيع الطائرات المسيرة وغيرها من الصناعات العسكرية". وأشار ماروتشكو إلى أن عملية الإخلاء تتم ليلاً دون لفت الانتباه والأنظار.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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