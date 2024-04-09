https://sputnikarabic.ae/20240409/ممثل-حماس-لسبوتنيك-مستعدون-لأي-طروحات-لوقف-إطلاق-النار-شرط-تلبية-رؤيتنا-ونتانياهو-يضع-العراقيل-1087850145.html
ممثل حماس لسبوتنيك: مستعدون لأي طروحات لوقف إطلاق النار شرط تلبية رؤيتنا ونتانياهو يضع العراقيل
ممثل حماس لسبوتنيك: مستعدون لأي طروحات لوقف إطلاق النار شرط تلبية رؤيتنا ونتانياهو يضع العراقيل
سبوتنيك عربي
أكد ممثل حركة حماس في لبنان، أحمد عبد الهادي، أن مرجعية المفاوضات هي المطالب الأربعة التي ذكرتها في رؤيتها مؤخرا، وهي وقف العدوان بشكل كامل، والانسحاب الكامل... 09.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-09T13:51+0000
2024-04-09T13:51+0000
2024-04-09T13:51+0000
العالم العربي
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وأشار ممثل حركة حماس في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن "ما قُدّم في الورقة الإسرائيلية لم يلبِي رؤية حماس، حيث لم تتطرق الورقة إلى وقف القصف الإسرائيلي، وفي الوقت نفسه تحدثوا عن انسحابات جزئية، بالتالي تراجعت عمّا قُدّم في السابق".وأوضح عبد الهادي" أنه غير صحيح أن إسرائيل سمحت للمدنيين بالعودة إلى غزة، فهم عادوا إلى مخيمات وليس إلى بيوتهم، وأبقى الجيش الإسرائيلي معابر لضبط حركة الفلسطينين وعدم السماح لهم بحرية الحركة وإدخال المواد الأساسية بخلاف ما جرى الإتفاق عليه مع حماس، إضافة إلى عدم وضوح في الرؤية في مختلف القضايا الأخرى التي جرى البحث فيها، لا سيما على مستوى المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار والايواء".وبالنسبة لملف تحرير الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس، أكد عبد الهادي أن الحركة أبدت مرونة، ولكن تل أبيب رفضت وطرحت أفكارا أخرى، لذلك يمكن القول إن إسرائيل هي لم توافق على شروط حماس، ولكن على كل الأحوال سيتم دراسة هذا المقترح الإسرائيلي ويتم الرد عليه بشكل مكتوب خلال الأيام القادمة.أما على مستوى الموقف الأمريكي من إسرائيل، رأى عبد الهادي "أن كل الكلام عن ضغط من قبل واشنطن على تل أبيب لإتمام الصفقة والحديث عن الخلاف بينهما، لم يُترجم عملياً، فكل الأفكار والطروحات الأمريكية - الإسرائيلية لم تستجب للمطالب الفلسطينية".وشدد على أنه" بالرغم من اقتناع حركة حماس بعدم جدية إسرائيل ونتياهو لإتمام أي صفقة، لكنها كل مرة عندما يتم دعوتها إلى مشاورات أو محادثات تلبي الدعوة، وتذهب إلى الجولات التفاوضية في الدوحة أو في القاهرة، وهذا يدل على حرصها الكبير على إتمام صفقة تؤدي إلى وقف العدوان وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة".وفي ما يتعلق بالعملية العسكرية الإسرائيلية على رفح التي أعلن نتنياهو أن موعدها قد حُدد، رأى عبد الهادي أن العملية العسكرية التي يهدد بها رئيس الحكومة الإسرائيلية في رفح لن تكون إلا كما كانت العملية العسكرية في خان يونس، بعد حصول عمليات كثيرة سواء في مدينة غزة، أو وسط القطاع أو شماله، ولم يحقق الجيش الإسرائيلي أي إنجاز عسكري سوى قتل المدنيين والنساء والأطفال.
https://sputnikarabic.ae/20240409/أردوغان-سنستمر-في-دعمنا-للفلسطينيين-حتى-تتوقف-إراقة-الدماء-في-غزة-وإقامة-دولة-فلسطينية-1087838989.html
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العالم العربي, طوفان الأقصى
العالم العربي, طوفان الأقصى
ممثل حماس لسبوتنيك: مستعدون لأي طروحات لوقف إطلاق النار شرط تلبية رؤيتنا ونتانياهو يضع العراقيل
حصري
أكد ممثل حركة حماس في لبنان، أحمد عبد الهادي، أن مرجعية المفاوضات هي المطالب الأربعة التي ذكرتها في رؤيتها مؤخرا، وهي وقف العدوان بشكل كامل، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، وعودة النازحين الفلسطينيين من القطاع إلى منازلهم، إضافة إلى معالجة آثار القصف الإسرائيلي وهي حل مشكلة الإيواء وإدخال المساعدات بشكل كبير إلى القطاع ثم إعادة الإعمار.
وأشار ممثل حركة حماس في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن "ما قُدّم في الورقة الإسرائيلية لم يلبِي رؤية حماس، حيث لم تتطرق الورقة إلى وقف القصف الإسرائيلي، وفي الوقت نفسه تحدثوا عن انسحابات جزئية، بالتالي تراجعت عمّا قُدّم في السابق".
وأوضح عبد الهادي" أنه غير صحيح أن إسرائيل سمحت للمدنيين بالعودة إلى غزة، فهم عادوا إلى مخيمات وليس إلى بيوتهم، وأبقى الجيش الإسرائيلي معابر لضبط حركة الفلسطينين وعدم السماح لهم بحرية الحركة وإدخال المواد الأساسية بخلاف ما جرى الإتفاق عليه مع حماس، إضافة إلى عدم وضوح في الرؤية في مختلف القضايا الأخرى التي جرى البحث فيها، لا سيما على مستوى المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار والايواء".
وبالنسبة لملف تحرير الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس، أكد عبد الهادي أن الحركة أبدت مرونة، ولكن تل أبيب رفضت وطرحت أفكارا أخرى، لذلك يمكن القول إن إسرائيل هي لم توافق على شروط حماس، ولكن على كل الأحوال سيتم دراسة هذا المقترح الإسرائيلي ويتم الرد عليه بشكل مكتوب خلال الأيام القادمة.
واتهم ممثل حركة حماس في لبنان، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أنه هو مَن يُعيق إتمام الصفقة ويضع العراقيل، ويناور ويماطل، في ذلك إشارة واضحة أنه لا يريد إتمام الصفقة.
أما على مستوى الموقف الأمريكي من إسرائيل، رأى عبد الهادي "أن كل الكلام عن ضغط من قبل واشنطن على تل أبيب لإتمام الصفقة والحديث عن الخلاف بينهما، لم يُترجم عملياً، فكل الأفكار والطروحات الأمريكية - الإسرائيلية لم تستجب للمطالب الفلسطينية".
وشدد على أنه" بالرغم من اقتناع حركة حماس بعدم جدية إسرائيل ونتياهو لإتمام أي صفقة، لكنها كل مرة عندما يتم دعوتها إلى مشاورات أو محادثات تلبي الدعوة، وتذهب إلى الجولات التفاوضية في الدوحة أو في القاهرة، وهذا يدل على حرصها الكبير على إتمام صفقة تؤدي إلى وقف العدوان وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة".
وفي ما يتعلق بالعملية العسكرية الإسرائيلية على رفح التي أعلن نتنياهو أن موعدها قد حُدد، رأى عبد الهادي أن العملية العسكرية التي يهدد بها رئيس الحكومة الإسرائيلية في رفح لن تكون إلا كما كانت العملية العسكرية في خان يونس، بعد حصول عمليات كثيرة سواء في مدينة غزة، أو وسط القطاع أو شماله، ولم يحقق الجيش الإسرائيلي أي إنجاز عسكري سوى قتل المدنيين والنساء والأطفال.