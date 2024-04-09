https://sputnikarabic.ae/20240409/مواطنون-يعودون-لبيوتهم-في-مدينة-خانيونس-ليجدونها-أكوام-من-الركام-1087858820.html

مواطنون يعودون لبيوتهم في مدينة خانيونس ليجدونها أكوام من الركام

مواطنون يعودون لبيوتهم في مدينة خانيونس ليجدونها أكوام من الركام

سبوتنيك عربي

أفاد مواطنون عادوا لبيوتهم في مدينة خانيونس بعد الانسحاب الإسرائيلي من المدينة، أنهم وجود منازلهم أكوام من الركام. 09.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-09T22:37+0000

2024-04-09T22:37+0000

2024-04-09T22:37+0000

غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

قطاع غزة

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/01/1070746172_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_5c562c9dfb056cc7881fc5ea26b04715.jpg

خانيونس - سبوتنيك. المواطن أبو عرب الانشاصي، قال لوكالة "سبوتنيك": "أنا هنا بين الأنقاض، بين والركام، البيوت اختفت معالمها هناك بيوت سقطت بالكامل وبيوت أخرى تدمرت بشكل جزئي".وأضاف، إنه "يقف الآن أمام بيته المدمر بالكامل، جئت هنا بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي، أؤكد أننا هنا باقون صامدون ولن نرحل مهما حدث".وقال المواطن حسام ماض، لوكالة "سبوتنيك"، "أنا من شمال القطاع، عندما طلب الجيش الإسرائيلي منا النزوح جئت إلى هنا إلى بيت عائلتي، ثم نزحنا من المنطقة مرة أخرى عندما توغل الجيش الإسرائيلي".وتابع، "عندما عدت بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي لم أتمكن من التعرف على المكان وعلى البيت الذي عشت فيه نصف عمرى، حتى المدرسة التي درست بها لم أتمكن من التعرف عليها".وأشار ماضي أن حجم الدمار هائل وتلاشت الطرق وسقطت البيوت فوق بعضها البعض مما مسح معالم المنطقة حيث لا يمكن التعرف عليها بسهولة.مواطن ثالث، أحمد محمود قال لوكالة "سبوتنيك":وأضاف، إن "الجيش الإسرائيلي عاد للمنطقة مرة أخرى فاضطررنا للرحيل من جديد، وعندما عدنا بعد خروج الجيش الإسرائيلي، وجدنا دمارا هائلا وركام في كل مكان. هذه المنطقة أصبحت غير صالحة للسكن مرة أخرى".وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيات له الأحد 7 نيسان/أبريل، إنه سحب قواته البرية من خان يونس في جنوب غزة، بعد اقتحام المدينة قبل ما يقارب الثلاثة شهور.وقال الجيش الإسرائيلي، إن الفرقة 98 التابعة له "أنهت مهمتها" في خان يونس. حيث تغادر الفرقة قطاع غزة "للتعافي والاستعداد للعمليات المستقبلية"، حسب البيان.

https://sputnikarabic.ae/20240408/مسؤول-في-الجبهة-الشعبية-لـ-سبوتنيك-انسحاب-الجيش-الإسرائيلي-من-غزة-هو-تكتيك-عسكري-بأهداف-مخفية-1087803799.html

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة