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السينما والرياضة تحدي وشغف
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عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
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قوانين الاقتصاد
خبير: بوتين يراهن على المركز الرابع للاقتصاد والدول العربية ستساعده
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صدى الحياة
رحلة الأرواح الشرقية والأنغام العربية تحط في شوارع روسيا
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مساحة حرة
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هل تنجح أمريكا، ومصر، وقطر في إيجاد صيغة لهدنة إنسانية فورية في غزة؟
15:03 GMT
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كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
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بوشكين: شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
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خبير: القيادة الإيرانية اتخذت القرار وتحدد الهدف والزمن المناسبين للرد على إسرائيل
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https://sputnikarabic.ae/20240409/مواطنون-يعودون-لبيوتهم-في-مدينة-خانيونس-ليجدونها-أكوام-من-الركام-1087858820.html
مواطنون يعودون لبيوتهم في مدينة خانيونس ليجدونها أكوام من الركام
مواطنون يعودون لبيوتهم في مدينة خانيونس ليجدونها أكوام من الركام
سبوتنيك عربي
أفاد مواطنون عادوا لبيوتهم في مدينة خانيونس بعد الانسحاب الإسرائيلي من المدينة، أنهم وجود منازلهم أكوام من الركام. 09.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-09T22:37+0000
2024-04-09T22:37+0000
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
قطاع غزة
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خانيونس - سبوتنيك. المواطن أبو عرب الانشاصي، قال لوكالة "سبوتنيك": "أنا هنا بين الأنقاض، بين والركام، البيوت اختفت معالمها هناك بيوت سقطت بالكامل وبيوت أخرى تدمرت بشكل جزئي".وأضاف، إنه "يقف الآن أمام بيته المدمر بالكامل، جئت هنا بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي، أؤكد أننا هنا باقون صامدون ولن نرحل مهما حدث".وقال المواطن حسام ماض، لوكالة "سبوتنيك"، "أنا من شمال القطاع، عندما طلب الجيش الإسرائيلي منا النزوح جئت إلى هنا إلى بيت عائلتي، ثم نزحنا من المنطقة مرة أخرى عندما توغل الجيش الإسرائيلي".وتابع، "عندما عدت بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي لم أتمكن من التعرف على المكان وعلى البيت الذي عشت فيه نصف عمرى، حتى المدرسة التي درست بها لم أتمكن من التعرف عليها".وأشار ماضي أن حجم الدمار هائل وتلاشت الطرق وسقطت البيوت فوق بعضها البعض مما مسح معالم المنطقة حيث لا يمكن التعرف عليها بسهولة.مواطن ثالث، أحمد محمود قال لوكالة "سبوتنيك":وأضاف، إن "الجيش الإسرائيلي عاد للمنطقة مرة أخرى فاضطررنا للرحيل من جديد، وعندما عدنا بعد خروج الجيش الإسرائيلي، وجدنا دمارا هائلا وركام في كل مكان. هذه المنطقة أصبحت غير صالحة للسكن مرة أخرى".وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيات له الأحد 7 نيسان/أبريل، إنه سحب قواته البرية من خان يونس في جنوب غزة، بعد اقتحام المدينة قبل ما يقارب الثلاثة شهور.وقال الجيش الإسرائيلي، إن الفرقة 98 التابعة له "أنهت مهمتها" في خان يونس. حيث تغادر الفرقة قطاع غزة "للتعافي والاستعداد للعمليات المستقبلية"، حسب البيان.
https://sputnikarabic.ae/20240408/مسؤول-في-الجبهة-الشعبية-لـ-سبوتنيك-انسحاب-الجيش-الإسرائيلي-من-غزة-هو-تكتيك-عسكري-بأهداف-مخفية-1087803799.html
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غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة
غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة

مواطنون يعودون لبيوتهم في مدينة خانيونس ليجدونها أكوام من الركام

22:37 GMT 09.04.2024
© AFP 2023 / MAHMUD HAMSأطفال فلسطينيون ينتظرون تعبئة المياه النظيفة من الأنابيب في خان يونس، جنوب قطاع غزة، 4 سبتمبر/ أيلول 2007
أطفال فلسطينيون ينتظرون تعبئة المياه النظيفة من الأنابيب في خان يونس، جنوب قطاع غزة، 4 سبتمبر/ أيلول 2007 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2024
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
تابعنا عبر
أفاد مواطنون عادوا لبيوتهم في مدينة خانيونس بعد الانسحاب الإسرائيلي من المدينة، أنهم وجود منازلهم أكوام من الركام.
خانيونس - سبوتنيك. المواطن أبو عرب الانشاصي، قال لوكالة "سبوتنيك": "أنا هنا بين الأنقاض، بين والركام، البيوت اختفت معالمها هناك بيوت سقطت بالكامل وبيوت أخرى تدمرت بشكل جزئي".
مشاهد للدمار الناجم إثر قصف الجيش الإسرائيلي المستمر في خان يونس، قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2024
مسؤول في الجبهة الشعبية لـ "سبوتنيك": انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة هو تكتيك عسكري بأهداف مخفية
أمس, 12:31 GMT
وأضاف، إنه "يقف الآن أمام بيته المدمر بالكامل، جئت هنا بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي، أؤكد أننا هنا باقون صامدون ولن نرحل مهما حدث".
وقال المواطن حسام ماض، لوكالة "سبوتنيك"، "أنا من شمال القطاع، عندما طلب الجيش الإسرائيلي منا النزوح جئت إلى هنا إلى بيت عائلتي، ثم نزحنا من المنطقة مرة أخرى عندما توغل الجيش الإسرائيلي".
وتابع، "عندما عدت بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي لم أتمكن من التعرف على المكان وعلى البيت الذي عشت فيه نصف عمرى، حتى المدرسة التي درست بها لم أتمكن من التعرف عليها".
وأشار ماضي أن حجم الدمار هائل وتلاشت الطرق وسقطت البيوت فوق بعضها البعض مما مسح معالم المنطقة حيث لا يمكن التعرف عليها بسهولة.
مواطن ثالث، أحمد محمود قال لوكالة "سبوتنيك":
"أنا أعيش في هذه المنطقة غرب مدينة خانيونس، توغل الجيش الإسرائيلي أول مرة وطلب منا الرحيل تركنا بيوتنا وغادرنا، وعندما عدنا كان هناك دمار كبير".
وأضاف، إن "الجيش الإسرائيلي عاد للمنطقة مرة أخرى فاضطررنا للرحيل من جديد، وعندما عدنا بعد خروج الجيش الإسرائيلي، وجدنا دمارا هائلا وركام في كل مكان. هذه المنطقة أصبحت غير صالحة للسكن مرة أخرى".
وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيات له الأحد 7 نيسان/أبريل، إنه سحب قواته البرية من خان يونس في جنوب غزة، بعد اقتحام المدينة قبل ما يقارب الثلاثة شهور.
وقال الجيش الإسرائيلي، إن الفرقة 98 التابعة له "أنهت مهمتها" في خان يونس. حيث تغادر الفرقة قطاع غزة "للتعافي والاستعداد للعمليات المستقبلية"، حسب البيان.
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