نائب رئيس المفوضية الأوروبية: الاتفاق على عقوبات جديدة ضد روسيا أصبح صعبا

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الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
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كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
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25 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
09:03 GMT
17 د
قوانين الاقتصاد
خبير: بوتين يراهن على المركز الرابع للاقتصاد والدول العربية ستساعده
09:20 GMT
29 د
صدى الحياة
رحلة الأرواح الشرقية والأنغام العربية تحط في شوارع روسيا
09:50 GMT
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مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
10:31 GMT
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البرنامج المسائي
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بلا قيود
خبير: يجب تشكيل لجنة عاجلة لحماية محطة زابوروجيه النووية
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مساحة حرة
هل تنجح أمريكا، ومصر، وقطر في إيجاد صيغة لهدنة إنسانية فورية في غزة؟
15:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية اتخذت القرار وتحدد الهدف والزمن المناسبين للرد على إسرائيل
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عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
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الإنسان والثقافة
بوشكين: شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
16:22 GMT
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
17:00 GMT
11 د
مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
17:12 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
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150 د
مدار الليل والنهار
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183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:16 GMT
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مساحة حرة
هل تنجح أمريكا، ومصر، وقطر في إيجاد صيغة لهدنة إنسانية فورية في غزة؟
08:31 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية اتخذت القرار وتحدد الهدف والزمن المناسبين للرد على إسرائيل
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مرايا العلوم
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الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
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قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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https://sputnikarabic.ae/20240409/نائب-رئيس-المفوضية-الأوروبية-الاتفاق-على-عقوبات-جديدة-ضد-روسيا-أصبح-صعبا-1087855922.html
نائب رئيس المفوضية الأوروبية: الاتفاق على عقوبات جديدة ضد روسيا أصبح صعبا
نائب رئيس المفوضية الأوروبية: الاتفاق على عقوبات جديدة ضد روسيا أصبح صعبا
سبوتنيك عربي
صرّح نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، أن الاتحاد الأوروبي يعمل حاليا على الحزمة الـ14 من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، ويتوقع اعتمادها في... 09.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-09T17:43+0000
2024-04-09T17:43+0000
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وجاء في خطاب نائب رئيس المفوضية الأوروبية، الذي وزعته الخدمة الصحفية للمفوضية الأوروبية: "لقد بدأنا في إعداد الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات، والتي ينبغي الاتفاق عليها في الربيع، وينبغي أن تتضمن قائمة كبيرة من القيود".واعترف دومبروفسكيس بأن "المساحة المتاحة لاتخاذ تدابير جديدة أصبحت محدودة بشكل متزايد، وأصبحت المناقشات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي صعبة بشكل متزايد".ولفت دومبروفسكيس إلى أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء قدمت إلى أوكرانيا أكثر من 88 مليار يورو كمساعدة خلال الصراع منذ فبراير/شباط 2022. يذكر أن الغرب زاد من ضغوط العقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والغذاء في أوروبا والولايات المتحدة.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق بأن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، وأكد بوتين مرارا أن البلاد تتعامل بنجاح مع العقوبات وأن الاقتصاد الروسي يظهر نموا.
https://sputnikarabic.ae/20240331/صحيفة-تتحدث-عن-الخطوة-المتهورة-للاتحاد-الأوروبي-تجاه-روسيا-1087557211.html
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نائب رئيس المفوضية الأوروبية: الاتفاق على عقوبات جديدة ضد روسيا أصبح صعبا

17:43 GMT 09.04.2024
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الانتقال إلى بنك الصورالمفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2024
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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تابعنا عبر
صرّح نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، أن الاتحاد الأوروبي يعمل حاليا على الحزمة الـ14 من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، ويتوقع اعتمادها في الربيع.
وجاء في خطاب نائب رئيس المفوضية الأوروبية، الذي وزعته الخدمة الصحفية للمفوضية الأوروبية: "لقد بدأنا في إعداد الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات، والتي ينبغي الاتفاق عليها في الربيع، وينبغي أن تتضمن قائمة كبيرة من القيود".
واعترف دومبروفسكيس بأن "المساحة المتاحة لاتخاذ تدابير جديدة أصبحت محدودة بشكل متزايد، وأصبحت المناقشات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي صعبة بشكل متزايد".
علم الاتحاد الأوروبي في أثينا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صحيفة تتحدث عن "الخطوة المتهورة" للاتحاد الأوروبي تجاه روسيا
31 مارس, 13:55 GMT
ولفت دومبروفسكيس إلى أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء قدمت إلى أوكرانيا أكثر من 88 مليار يورو كمساعدة خلال الصراع منذ فبراير/شباط 2022.
يذكر أن الغرب زاد من ضغوط العقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والغذاء في أوروبا والولايات المتحدة.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق بأن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، وأكد بوتين مرارا أن البلاد تتعامل بنجاح مع العقوبات وأن الاقتصاد الروسي يظهر نموا.
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