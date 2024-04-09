https://sputnikarabic.ae/20240409/نائب-رئيس-المفوضية-الأوروبية-الاتفاق-على-عقوبات-جديدة-ضد-روسيا-أصبح-صعبا-1087855922.html
نائب رئيس المفوضية الأوروبية: الاتفاق على عقوبات جديدة ضد روسيا أصبح صعبا
نائب رئيس المفوضية الأوروبية: الاتفاق على عقوبات جديدة ضد روسيا أصبح صعبا
سبوتنيك عربي
صرّح نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، أن الاتحاد الأوروبي يعمل حاليا على الحزمة الـ14 من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، ويتوقع اعتمادها في... 09.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-09T17:43+0000
2024-04-09T17:43+0000
2024-04-09T17:43+0000
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وجاء في خطاب نائب رئيس المفوضية الأوروبية، الذي وزعته الخدمة الصحفية للمفوضية الأوروبية: "لقد بدأنا في إعداد الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات، والتي ينبغي الاتفاق عليها في الربيع، وينبغي أن تتضمن قائمة كبيرة من القيود".واعترف دومبروفسكيس بأن "المساحة المتاحة لاتخاذ تدابير جديدة أصبحت محدودة بشكل متزايد، وأصبحت المناقشات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي صعبة بشكل متزايد".ولفت دومبروفسكيس إلى أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء قدمت إلى أوكرانيا أكثر من 88 مليار يورو كمساعدة خلال الصراع منذ فبراير/شباط 2022. يذكر أن الغرب زاد من ضغوط العقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والغذاء في أوروبا والولايات المتحدة.وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق بأن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، وأكد بوتين مرارا أن البلاد تتعامل بنجاح مع العقوبات وأن الاقتصاد الروسي يظهر نموا.
https://sputnikarabic.ae/20240331/صحيفة-تتحدث-عن-الخطوة-المتهورة-للاتحاد-الأوروبي-تجاه-روسيا-1087557211.html
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روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
نائب رئيس المفوضية الأوروبية: الاتفاق على عقوبات جديدة ضد روسيا أصبح صعبا
صرّح نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، أن الاتحاد الأوروبي يعمل حاليا على الحزمة الـ14 من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، ويتوقع اعتمادها في الربيع.
وجاء في خطاب نائب رئيس المفوضية الأوروبية، الذي وزعته الخدمة الصحفية للمفوضية الأوروبية: "لقد بدأنا في إعداد الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات، والتي ينبغي الاتفاق عليها في الربيع، وينبغي أن تتضمن قائمة كبيرة من القيود".
واعترف دومبروفسكيس بأن "المساحة المتاحة لاتخاذ تدابير جديدة أصبحت محدودة بشكل متزايد، وأصبحت المناقشات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي صعبة بشكل متزايد".
ولفت دومبروفسكيس إلى أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء قدمت إلى أوكرانيا أكثر من 88 مليار يورو كمساعدة خلال الصراع منذ فبراير/شباط 2022.
يذكر أن الغرب زاد من ضغوط العقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا،
ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والغذاء في أوروبا والولايات المتحدة.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق بأن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، وأكد بوتين مرارا أن البلاد تتعامل بنجاح مع العقوبات وأن الاقتصاد الروسي يظهر نموا.