https://sputnikarabic.ae/20240410/الحدائق-الوطنية-في-المملكة-العربية-السعودية-1087871312.html

الحدائق الوطنية في المملكة العربية السعودية

الحدائق الوطنية في المملكة العربية السعودية

سبوتنيك عربي

يوجد في المملكة العربية السعودية عدد من المحميات الطبيعية والمتنزهات المتنوعة بحسب توزعها وانتشارها في الملكة، والتي تعتبر مقصدا للسكان للاستراحة بها بعيدا عن... 10.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-10T13:53+0000

2024-04-10T13:53+0000

2024-04-10T13:53+0000

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تتنوع هذه المتنزهات والحدائق لتضم مناطق أثرية وسياحية بالإضافة للمرافق العامة المجهزة لخدمة جميع زوار هذه المناطق.الحدائق الوطنية في المملكة العربية السعودية:متنزه عسير الوطنييقع في الجزء الجنوبي الغربي من المملكة وكان الهدف من إنشائه هو الحفاظ على الثروات الطبيعية نظرا لما تتميز به منطقة عسير من خصائص بيئية رائعة بجبالها الشامخة المكونة من الصخور البركانية والمتحوله والمعروفة بالدرع العربي وغابتها الكثيفة المتنوعة.وتقدر مساحة المتنزه بنحو 450 ألف هكتار تشمل سفوح وصدور الجبال الشاهقة والسهول ويرجع الدور الكبير في انشاء المنتزه وتصميمه بشكل يلفت النظر في التصميم والتنفيذ لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة عسير.محمية محازة الصيدتقع المحمية على بعد نحو 180 كم شمال شرق مدينة الطائف، وتمتد على مساحة تصل لـ2553 كم. ومحاطة بسياج يبلغ محيطه 220 كم، لذلك تعد ثاني أكبر محمية مسيجة في العالم بعد محمية جنوب أفريقيا.تنقسم محمية محازة الصيد إلى 3 قطاعات هي: الرحى، والسمار، والمصقال، ويمتاز سطحها بأنه رملي إلى حصوي وهو مفتوح في بعض المناطق ومتعرج في مناطق أخرى، ويمتاز مناخها بأنه صحراوي جاف.يكسو المحمية غطاء نباتي و أشجار السمر والسلم والسرح مع بعض النباتات الصحراوية الأخرى مثل: الرمث والعوسج والثمام.وتم اختيار هذه المحمية لتكون أول محمية يجري فيها إعادة توطين المها العربي الذي انقرض تماما من الأراضي السعودية منذ أواخر التسعينيات الهجرية، إلى جانب عدد من أنواع 1 الحيوانات والطيور الأخرى مثل: غزال الريم والأدمي، وطائر الحباري، وطائر النعام.بدأ برنامج إعادة التوطين بإطلاق 17 مهاة عربية في المحمية، وأعيد أيضًا توطين ظبي الريم وطائر الحبارى فيها كما أطلق النعام أحمر – الرقبة، وهو أقرب أنواع النعام إلى النعام العربي المنقرض، وقد تنامت أعداد تلك الأنواع في ظل الحماية، ومن أهم حيوانات المحمية أيضا الذئب العربي، والثعلب الرملي، والقط الرملي، وعدة أنواع من القوارض بالإضافة إلى أنواع مختلفة من الطيور أهمها: النسر الأصلع، والنسر الأسمر والرحمة المصرية، وعدة أنواع من الزواحف.متنزه دومة الجندل الوطنيتعد محافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف أبرز جهات المتنزهين في المساء صيفا، لما تتمتع به من مواقع جذب سياحية تثري يوم الباحثين عن نزهة في الهواء الطلق، وهي إحدى وجهات التنزه لأهالي منطقة الجوف ومناطق شمال المملكة، لما فيها من مميزات مختلفة وتنوع بيئي جاذب وتاريخها العريق، والعديد من المواقع السياحية المختلفة لكل منها طابع خاص، إذ تجمع المحافظة سياحة البحر والتراث والخضرة، التي تؤهلها لتكون وجهة الشماليين السياحية، خاصة في هذه الأيام. ويأتي في مقدمة عوامل الجذب بالمحافظة بحيرة دومة الجندل والاستمتاع بالرياضات البحرية داخلها من ركوب القوارب والدبابات البحرية، والاستمتاع بالجلوس في المسطحات الخضراء على ضفاف البحيرة، كما تضم ركوب الخيل والعربات والألعاب للأطفال وعربات الأطعمة ومحال الأسر المنتجة، في تجمع يثري نزهة الأهالي، وتتمتع المحافظة بالمسطحات الخضراء بشكل كبير، ما كان له أثر كبير على اعتدال الأجواء بالمساء، وما تحويه من ألعاب للأطفال وملاعب للشباب لممارسة كرة القدم وألعاب القوى، والممرات للمشاة، كما تضم مجموعة متنوعة من عربات الأطعمة والقهوة السعودية وغيرها المصحوبة بجلسات مميزة.محمية جزر فرسانأعلنت جزر فرسان كمنطقة محمية للمحافظة على التنوع الأحيائي الفريد فيها حيث تعد موطنا لكثير من الطيور والأشجار النادرة. تقع هذه المحمية في الجزء الجنوبي الشرقي من ساحل البحر الأحمر بمساحة تقدر بنحو 5408 كم، وتبعد قرابة 42 كم عن ساحل مدينة جازان، ويضم أرخبيل جزر فرسان أكثر من 84 جزيرة، أكبرها جزر فرسان الكبرى والسقيد وقماح، وهي الجزر الوحيدة المأهولة بصفة دائمة.تغطى جزر فرسان بمسطحات مــن الأحجار الجيرية الشعابية على شكل قشرة من الحجر الجيري الصلب، ويتميز سطحها بقلة ارتفاعه عن مستوى سطح البحر حيث يتراوح بين 10 و20 مترا، ويبلغ أقصى ارتفاع لها نحو 72 مترا عند جبال البطن، مع وجود عدد من الأودية القصيرة التي تنتهي إلى البحر. تغطت سواحلها برمال كلسية بيضاء نتجت عن تحطم الشعاب المرجانية والأصداف البحرية.حديقة الوطنتمتاز حديقة الوطن التي تبلغ مساحتها 28.600 م2 باحتضانها برج مياه الرياض الذي يتوسط منطقة تحتوي على قنوات ومساقط مائية تحيط بقاعدته، وتتضمن المنطقة محلات تجارية ومنطقة مطاعم، ويستطيع الصعود لأعلى البرج الذي يتكون من صالة داخلية مخصصة للجلوس إضافة إلى ساحات خارجية تشكل مطلاً مميزاً لمشاهدة معالم مدينة الرياض.وتحتوي على شاليهات ذات تصاميم تراثية متنوعة، وحديقة مائية، ومسرح معد لإقامة الحفلات والمهرجانات، كما تتوفر في الحديقة ألعاب ترفيهية للأطفال، وجلسات تطل على مجسم المملكة والمصغرات التي تحتويه.وتعتبر إحدى حدائق المتنزه العام في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي الذي يضم سبع حدائق رئيسيّة منها (الحرس واليمامة والسور والوادي والمدي والجسر) إضافة إلى الساحات العامة والميادين وواحة النخيل التي تمثل معلما رمزياً في المركز حيث زرعت في الواحة مائة نخلة ترمز إلى مرور مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية.متنزه مدينة العلا القديمة الوطنييعد المنتزه الشتوي مكانًا جيدالقضاء الوقت في الهواء الطلق، ومن أهم معالم السياحة في العلا، حيث يضم العديد من المرافق الترفيهية مثل المسابح والألعاب المائية والمطاعم والمقاهي والمناطق الخضراء الواسعة. كما يتميز المنتزه بإطلالته الرائعة على الجبال المحيطة به، بالإضافة لوجود عدد من المطاعم ومواقف سيارات ومتاجر هدايا ومسطحات خضراء، ويبعد عن جبل الفيل 5 دقائق بالسيارة.محمية الخنفةتقع المحمية على حافة صحراء النفود الكبير الغربية، أوشمال مدينة تيماء وجنوب الجوف، على مساحة 19.339 كم، وقسمت إلى ست مناطق لسهولة إدارتها – وهي: الهوج، والمظاهير والعسافية، والطفيحة، وغرب، والبريصيات.تتكون المحمية غالباً من الحجر الرملي مع وجود الجبال – يصل ارتفاعها إلى قرابة 1141 مترا فوق سطح البحر والهضاب المستوية والأودية الواسعة الحصوية الخضراء، والشعاب، والرمال. تتسم المحمية بمناخ قاري شديد الحرارة صيفا وشديد البرودة شتاء وممطر شتاء وربيعا، كما أنها تتميز عن بقية المناطق الأخرى بوجود موارد مائية في أكثر أماكنها.تشتهر محمية الخنفة بمراعيها الغنية وبتنوع غطائها النباتي، حيث تنمو فيها أشجار عديدة مثل: أشجار الطلح والأرطى والغضى والأثل والعوسج، بالإضافة إلى كثير من الشجيرات كالعرفج والشبرم والمكر والسبط، وعند نزول الأمطار في وقت مبكر تنمو الأعشاب والحشائش الحولية بسرعة ومن أهمها: الخبيز، والحميض، والخزام، والنقل، والأقحوان والقرقاص، والسعدان، وأنواع أخرى عديدة.محمية الوعولتمتد على مساحة 18.409 كم، حيث تشكل جبال طويق حدودها الغربية، ومحافظة حوطة بني تميم ومحافظة الحلوة حدودها الشرقية كما تشكل محافظة الحريق حدودها الشمالية ويحدها وادي برك من الناحية الجنوبية.والمحية عبارة عن هضبة ذات سطح متموج تتفاوت من حيث الارتفاع ما بين 700 إلى 1164 مترا فوق سطح البحر، ويتصف سطحها عموما بالوعورة لكثرة الأودية التي تتخلله كوادي مطعم وبوضان، والحريق، ونعم.تخلو هضبة محمية الوعول بصلة أساسية من النباتات عدا بعض النباتات المتفرقة كالأشجار ذات الظل مثل: الطلح، والسمر، والسلم والسدر والسرح والمرخ والغضى، والموسج، إضافة إلى مجموعة لا بأس بها من الشجيرات والحشائش الدائمة التي استطاعت التكيف مع الظروف الصحراوية يعد شرق المحمية من أكثر المناطق الغنية بهذه النباتات لوجود التربة الطينية بمجاري الأودية، وعلى الرغم مما تعرضت له هذه المحمية من رعي جائر فقد بقي منها عدة أنواع كالشيح والشفلح، والثمام، والنصي، والسبط، والجثجات والرمث، والحماط، والحرمل، والجعد، والحمة والسواس.كما تنمو في فصل الأمطار أعشاب كثيرة وتكمل دورة نموها خلال وقت قصير لا يتعدى عدة أسابيع، وتكون هذه الأعشاب والحشائش في أحسن حالاتها عند نزول المطر مبكرا، وأهمها: الفضل والخزام، والخزامى، والأقحوان، والعضيد، والبهق، والسعدان، والكحل، والعشرق، والتنوم، والحميض.من أهم الثدييات في المحمية الوبر والقطط البرية والثعالب والذئاب، والأرانب والجرابيع، وبعض الزواحف كالضب، والورل، وأنواع من الثعابين السامة وغير الساعة كما يوجد عدد كبير من الطيور المستوطنة كالحجل الرملي، والحمام الجبلي، والغراب الغداة وعدد من الجوارح كالصقور، والباز، إضافة إلى عدة أنواع من القنابر كالقنبرة المتوجه، كما يزور المنطقة بصفة منتظمة عدد من الطيور المهاجرة.المنطقة البحرية المحمية بجزر فرسانيتميز الشريط الساحلي للمحمية باحتوائه على نبات الشورى والقندل الساحلية التي تعد موطنا مهما لجذب الطيور المهاجرة، علاوة على تكاثر العقاب النساري وكثير من الطيور البحرية والشاطئية فيها، كما تتميز بوجود أكثر من 250 نوعا من الشعاب المرجانية، ومن الأشجار الموجودة بالمحمية الطلح، والبلسم، والسدر والأراك، وتتميز به المحمية وجود الظبي الأدمي الفرساني المتوطن، كما يوجد أيضا النمس أبيض الذنب، وعدد من القوارض.وتتميز بتنوع طيورها ومن أهمها، العقاب النساري، والبجع الرمادي، والنورس القائم، ومالك الحزين والأطيش البني، وطيور الخرشنة، وطائر أبو ملعقة وصقر الغروب، والرحمة المصرية، والقماري، وتوجد كذلك بعض أنواع الزواحف من العظايا والثعابين.حديقة مكتبة الملك فهدتتميز حديقة مكتبة الملك فهد بجمال طبيعي يزيد من سحرها. وتقع في قلب مدينة الرياض، وتحيط بها مناظر خلابة لأفق المدينة.توفر الحديقة أيضًا مجموعة واسعة من المرافق الترفيهية ليستمتع بها الزوار. ويوجد في الحديقة مسارات خاصة للمشي ومناطق للتنزه حيث يمكن للعائلات والأصدقاء الاسترخاء والراحة. كما تضم الحديقة ملاعب ومرافق ترفيهية للأطفال، مما يضمن تلبية احتياجات الزوار من جميع الأعمار والاهتمامات.تعتبر حديقة مكتبة الملك فهد بالرياض وجهة سياحية مبهرة. بفضل أهميتها التاريخية، وهندستها المعمارية المذهلة، ومرافقها الترفيهية، وجمالها الطبيعي، فهي تقدم شيئًا للجميع. إنه مكان يجب رؤيته في المملكة العربية السعودية لكل نوع من الأشخاص، سواء كنت من عشاق التاريخ أو تبحث فقط عن ملاذ هادئ.محمية الطبيق الطبيعيةتقع المحمية الطبيق في شمال غرب المملكة على الحدود مع المملكة الأردنية الهاشمية ؛ وتمتد على مساحة 12105 كيلومترات مربعة. وتمتاز بالوعورة حيث تحدها جبال الطبيق في الجهة الغربية والوسطى والتي يصل ارتفاعها إلى 1388مترا بالإضافة إلى الأودية والشعاب والخباري.وبسبب الرعي الجائر تسبب ذلك بفقر المحمية لغطائها النباتي و فيما عدا الأودية التي تكثر فيها أشجار الطلح والعوسج وبعض الشجيرات والأعشاب. ويعتبر الوعل من أهم حيوانات المحمية، كما توجد أعداد قليلة من ظبي الريم والذئب العربي والثعالب والأرنب البري وبعض أنواع الزواحف والطيور المستوطنة والمهاجرة.منطقة الطبيق بيئة طبيعية للوعل النوبي، حيث تعتبر واحدة من المناطق القليلة في المملكة التي يعيش فيها ذلك الحيوان النادر بحالته الفطرية وتأتي في المرتبة الثانية بعد محمية الوعول وفي جبالها الوعرة تقطن الكثير من الأنواع المفترسة مثل الذئاب والثعالب والأرانب البرية والوبر أيضا.ويوجد في المحمية طيور مهاجرة ومتوطنة مثل طائر الحجل الرملي والغراب والقنبره الصحراوية وقمرية النخل والصقر الحوام وكل هذه طيور متوطنة بينما تأتي الى المنطقة في مواسم الهجرة أسراب الحبارى وكثير من الطيور الجارحة.وأدى الرعي الجائر ل تدهور الغطاء النباتي ، ومع تدهور الغطاء النباتي تراجعت أعداد غزال الأدمي والوعل النوبي وبعدها تراجعت معها أعداد المفترسات وأختفى المها العربي تماما.محمية الجبيل البحريةتقع المحمية شمال مدينة الجبيل الصناعية على امتداد الشاطئ الغربيّ للخليج العربي من جزيرة أبو على جنوبا حتى رأس الزور شمالا على مساحة 2000 كيلومتر مربع، بالإضافة إلى خمسة جزر مرجانية, وتمتد حدودها من جزيرة أبو علي إلى رأس الزور متضمنة دوحة الدفي ودوحة المسلمية والجزر الواقعة في تلك المنطقة.يوجد في المحمية بيئات مختلفة تحتوى على أنواع متباينة من الأحياء الفطرية، ففي البيئة البرية يوجد الثعلب الأحمر وابن آوى وعدة أنواع من القوارض، وعدة أنواع من الطيور منها نوعان من القنابر وعدة أنواع من العظايا والثعابين، وفى البيئات الشاطئية يوجد النحام وأنواع من الدريجة وطيور النورس وطيور الخرشنة والبط والبلشونات والغاق السوقطري، أما البيئات المائية القريبة من الشاطئ فتوجد فيها أنواع عديدة من الحيوانات اللافقارية كالقواقع والسرطانات.محمية أم القماريتقع المحمية جنوب غرب مدينة القنفذة في البحر الأحمر على بعد 19 كم من الساحل، تتكون المحمية من جزيرتين الأولى تدعى أم القماري البرانية (لقربها من البر) بينما تدعى الثانية أم القماري الفوقانية (لبعدها داخل البحر) ويبلغ مجموع مساحة الجزيرتين 4 كم.يتكون سطح الجزيرتين من أحجار جيرية شعابية، ورمالها ساحلية بيضاء نتاج تحطم الأصداف البحرية، ويوجد وسط الجزيرتين غطاء نباتي كثيف يحوي أنواعا أهمها: أشجار الأراك، والسواد، والصبار والشدة والرغل، التي تمثل مصدر الغذاء والمأوى لبناء أعشاش الطيور.يعود سبب تسمية الجزيرتين بهذا الاسم لكثرة طيور القماري الأفريقية المطوقة التي تتخذ من هذه الجزر الصغيرة موطناً مؤقتاً لها في طريق هجرتها إلى أفريقيا، كما يوجد على سواحلها – إضافة إلى طيور القماري المهاجرة والمقيمة – أنواع كثيرة من الطيور البحرية والطيور الشاطئية مثل العقاب النساري، ومالك الحزين والبلشون الأبيض، والنورس القائم، وبلشون البقر، وبلشون الصخور.تمتاز الحياة البحرية بتنوع هائل من الشعاب المرجانية والحيوانات اللافقارية البحرية، وتمتاز الشعاب المرجانية بجزيرة أم القماري البرانية بكونها في حالة أحيائية جيدة لم تتأثر بعوامل التدمير فضلا عن كونها متنوعةحديقة عروق بني معارض أكبر حديقة في المملكة العربية السعوديةتقع على طول الحافة الجنوبية الغربية من الربع الخالي المعروف بأنه أكبر بحر رمال على وجه الأرض، إذ يمثل أكثر من أي إقليم حيوي آخر براري المملكة، فضلا عن كونه الصحراء الرملية الاستوائية الوحيدة في آسيا. بذلك تحافظ هذه المنطقة المحمية على طيف متنوع من موائل الحياة الفطرية وأحد أروع المشاهد الطبيعية الصحراوية على الأرض.وتمتاز بكثبانها الرملية الطولية التي ربما تكون الأعظم في العالم، والتي تمتد على هضبة متقطعة من الحجر الجيري، والطرف الجنوبي من جرف طويق ذي الوديان المكسوة نباتا والسهول الحصوية والممرات التي تتخلل الكثبان الرملية.وهناك برنامج مكثف وناجح لإعادة توطين المها العربي وظباء الريم وغزال الأدمي، وتكثر في هذه المنطقة قشور بيض النعام الذي أصبحت إعادة توطينه قيد البحث تجدر الإشارة هنا إلى أن عروق بني معارض متاخمة لموقع عتيق قيم هو قرية الفاو الأثرية، وتتضمن العديد من النصاب الحجرية التذكارية والأدوات الحجرية.

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