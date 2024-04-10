https://sputnikarabic.ae/20240410/القوات-الروسية-تدمر-نظام-إيريس-تي-الألماني-في-أوديسا-1087862416.html
القوات الروسية تدمر نظام "إيريس-تي" الألماني في أوديسا
القوات الروسية تدمر نظام "إيريس-تي" الألماني في أوديسا
سبوتنيك عربي
أصابت القوات الروسية محطتين للدفاع الجوي ومركبة لنظام "إيريس-تي"، حسبما ذكرت مصادر في وكالات إنفاذ القانون. 10.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-10T07:50+0000
2024-04-10T07:50+0000
2024-04-10T08:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/14/1087196259_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2445eba94d686cdc457865239ca021de.jpg
وفي وقت سابق، أعلن منسّق الأعمال السرية في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، عن احتمال تدمير أنظمة الدفاع الجوي. وفي مساء ذلك اليوم نفسه، تعرضت منطقة ميناء مدينة إيليتشيفسك في مقاطعة أوديسا للقصف. يذكر أنه تم تدمير نظام الدفاع الجوي "إيريس-تي" لأول مرة خلال الغارة الجوية في أغسطس/آب 2023. لقد أصيب بطائرة "لانتسيت" المسيرة. يعد هذا النظام المضاد للطائرات قصير ومتوسط المدى، أحد أحدث أنظمة الدفاع الجوي وأكثرها تكلفة التي يتم تسليمها إلى أوكرانيا. وتبلغ تكلفة الوحدة الواحدة 380 ألف يورو، والبطاريات 140 مليون يورو.وفي وقت لاحق، تم تدمير العديد من أنظمة الدفاع الجوي "إيريس-تي"، بما في ذلك في مقاطعة أوديسا.
https://sputnikarabic.ae/20240410/مدافع-مستا-سي-ذاتية-الحركة-تبدأ-الخدمة-في-زابوروجيه-1087862101.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/14/1087196259_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_147282e649b09dc1b370f287ab1c8270.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية تدمر نظام "إيريس-تي" الألماني في أوديسا
07:50 GMT 10.04.2024 (تم التحديث: 08:16 GMT 10.04.2024)
أصابت القوات الروسية محطتين للدفاع الجوي ومركبة لنظام "إيريس-تي"، حسبما ذكرت مصادر في وكالات إنفاذ القانون.
وفي وقت سابق، أعلن منسّق الأعمال السرية في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، عن احتمال تدمير أنظمة الدفاع الجوي.
وفي مساء ذلك اليوم نفسه، تعرضت منطقة ميناء مدينة إيليتشيفسك في مقاطعة أوديسا للقصف.
يذكر أنه تم تدمير نظام الدفاع الجوي "إيريس-تي" لأول مرة خلال الغارة الجوية في أغسطس/آب 2023. لقد أصيب بطائرة "لانتسيت" المسيرة.
يعد هذا النظام المضاد للطائرات قصير ومتوسط المدى، أحد أحدث أنظمة الدفاع الجوي وأكثرها تكلفة التي يتم تسليمها إلى أوكرانيا. وتبلغ تكلفة الوحدة الواحدة 380 ألف يورو، والبطاريات 140 مليون يورو.
وفي وقت لاحق، تم تدمير العديد من أنظمة الدفاع الجوي "إيريس-تي"، بما في ذلك في مقاطعة أوديسا.