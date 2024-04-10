القوات الروسية تدمر نظام "إيريس-تي" الألماني في أوديسا

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هل تنجح أمريكا، ومصر، وقطر في إيجاد صيغة لهدنة إنسانية فورية في غزة؟
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شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية اتخذت القرار وتحدد الهدف والزمن المناسبين للرد على إسرائيل
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كواليس السينما
إنسانية السينما بين الحضور والغياب
09:34 GMT
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صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
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خبير: إسرائيل توافق على وقف جزئي لإطلاق النار حتى تهندس صورة النصر
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لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء
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مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
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الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
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قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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ملفات ساخنة
بعد تحديد نتانياهو موعد عملية رفح ..هل يمضي في اقتحام المدينة؟
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
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كواليس السينما
السينما ما بين التاريخ والدين
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الإنسان والثقافة
بوشكين: شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
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29 د
عرب بوينت بودكاست
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240410/القوات-الروسية-تدمر-نظام-إيريس-تي-الألماني-في-أوديسا-1087862416.html
القوات الروسية تدمر نظام "إيريس-تي" الألماني في أوديسا
القوات الروسية تدمر نظام "إيريس-تي" الألماني في أوديسا
سبوتنيك عربي
أصابت القوات الروسية محطتين للدفاع الجوي ومركبة لنظام "إيريس-تي"، حسبما ذكرت مصادر في وكالات إنفاذ القانون. 10.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-10T07:50+0000
2024-04-10T08:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وفي وقت سابق، أعلن منسّق الأعمال السرية في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، عن احتمال تدمير أنظمة الدفاع الجوي. وفي مساء ذلك اليوم نفسه، تعرضت منطقة ميناء مدينة إيليتشيفسك في مقاطعة أوديسا للقصف. يذكر أنه تم تدمير نظام الدفاع الجوي "إيريس-تي" لأول مرة خلال الغارة الجوية في أغسطس/آب 2023. لقد أصيب بطائرة "لانتسيت" المسيرة. يعد هذا النظام المضاد للطائرات قصير ومتوسط ​​المدى، أحد أحدث أنظمة الدفاع الجوي وأكثرها تكلفة التي يتم تسليمها إلى أوكرانيا. وتبلغ تكلفة الوحدة الواحدة 380 ألف يورو، والبطاريات 140 مليون يورو.وفي وقت لاحق، تم تدمير العديد من أنظمة الدفاع الجوي "إيريس-تي"، بما في ذلك في مقاطعة أوديسا.
https://sputnikarabic.ae/20240410/مدافع-مستا-سي-ذاتية-الحركة-تبدأ-الخدمة-في-زابوروجيه-1087862101.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تدمر نظام "إيريس-تي" الألماني في أوديسا

07:50 GMT 10.04.2024 (تم التحديث: 08:16 GMT 10.04.2024)
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورجنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه
جنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أصابت القوات الروسية محطتين للدفاع الجوي ومركبة لنظام "إيريس-تي"، حسبما ذكرت مصادر في وكالات إنفاذ القانون.
وفي وقت سابق، أعلن منسّق الأعمال السرية في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، عن احتمال تدمير أنظمة الدفاع الجوي.
وفي مساء ذلك اليوم نفسه، تعرضت منطقة ميناء مدينة إيليتشيفسك في مقاطعة أوديسا للقصف.
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2024
مجتمع
مدافع "مستا-سي" ذاتية الحركة تبدأ الخدمة في زابوروجيه
07:22 GMT
يذكر أنه تم تدمير نظام الدفاع الجوي "إيريس-تي" لأول مرة خلال الغارة الجوية في أغسطس/آب 2023. لقد أصيب بطائرة "لانتسيت" المسيرة.
يعد هذا النظام المضاد للطائرات قصير ومتوسط ​​المدى، أحد أحدث أنظمة الدفاع الجوي وأكثرها تكلفة التي يتم تسليمها إلى أوكرانيا. وتبلغ تكلفة الوحدة الواحدة 380 ألف يورو، والبطاريات 140 مليون يورو.
وفي وقت لاحق، تم تدمير العديد من أنظمة الدفاع الجوي "إيريس-تي"، بما في ذلك في مقاطعة أوديسا.
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