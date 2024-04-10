القوات الروسية تقتحم معقلا أوكرانيا على محور كوبيانسك... فيديو

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هل تنجح أمريكا، ومصر، وقطر في إيجاد صيغة لهدنة إنسانية فورية في غزة؟
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شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية اتخذت القرار وتحدد الهدف والزمن المناسبين للرد على إسرائيل
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كواليس السينما
إنسانية السينما بين الحضور والغياب
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صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
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لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء
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محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
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الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
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قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
09:03 GMT
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كواليس السينما
السينما ما بين التاريخ والدين
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عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
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28 د
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لقاء سبوتنيك
الدراما التليفزيونية العربية ودورها في شهر رمضان المبارك
15:03 GMT
59 د
من الملعب
مبارة فاصلة بين الحكمة والرياضي ضمن منافسات بطولة غرب آسيا لكرة السلة
16:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
بوشكين: شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
16:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
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46 د
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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13 د
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أمساليوم
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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240410/القوات-الروسية-تقتحم-معقلا-أوكرانيا-على-محور-كوبيانسك-فيديو-1087867876.html
القوات الروسية تقتحم معقلا أوكرانيا على محور كوبيانسك... فيديو
القوات الروسية تقتحم معقلا أوكرانيا على محور كوبيانسك... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لتدمير القوات الروسية معقل أوكراني على اتجاه كوبيانسك. 10.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-10T12:43+0000
2024-04-10T12:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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ويظهر الفيديو قيام القوات الروسية بتدمير المعقل الأوكراني بواسطة قاذفات "آر بي جي" من طراز "شميل" على محور كوبيانسك.وبحسب الفيديو، يقوم الجنود الروس بتوجيه الضربات ضد المعقل المستهدف وتدميره.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزراة الدفاع الروسية أن خسائر القوات الأوكرانية على محور كوبيانسك بلغت نحو 20 جنديا، ودبابة، و3 مركبات قتالية مدرعة، و4 مركبات، وخلال القتال المضاد للبطارية تم تدمير مدفع "إم 109 بالادين" أمريكي الصنع، ومدافع هاوتزر "مستا بي" 152 ملم، ومدفعين من طراز "غفوزديكا" 122 ملم، ومحطتين للحرب الإلكترونية.القوات الروسية تدمر قاعدة تخزين أوكرانية مع 32 مدفع هاوتزروتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.القوات الروسية تستهدف ميناء "أوتشاكوف" الأوكراني العسكريوأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240410/القوات-الروسية-تحسن-موقعها-التكتيكي-على-محور-أفدييفكا--1087866853.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تقتحم معقلا أوكرانيا على محور كوبيانسك... فيديو

12:43 GMT 10.04.2024
© Sputnik . PAVEL LECECHEN / الانتقال إلى بنك الصورقاذف صاروخي روسي طراز "آر بي جي - 7 بي"
قاذف صاروخي روسي طراز آر بي جي - 7 بي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2024
© Sputnik . PAVEL LECECHEN
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لتدمير القوات الروسية معقل أوكراني على اتجاه كوبيانسك.
ويظهر الفيديو قيام القوات الروسية بتدمير المعقل الأوكراني بواسطة قاذفات "آر بي جي" من طراز "شميل" على محور كوبيانسك.
وبحسب الفيديو، يقوم الجنود الروس بتوجيه الضربات ضد المعقل المستهدف وتدميره.
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحسن موقعها التكتيكي على محور أفدييفكا
11:24 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزراة الدفاع الروسية أن خسائر القوات الأوكرانية على محور كوبيانسك بلغت نحو 20 جنديا، ودبابة، و3 مركبات قتالية مدرعة، و4 مركبات، وخلال القتال المضاد للبطارية تم تدمير مدفع "إم 109 بالادين" أمريكي الصنع، ومدافع هاوتزر "مستا بي" 152 ملم، ومدفعين من طراز "غفوزديكا" 122 ملم، ومحطتين للحرب الإلكترونية.
القوات الروسية تدمر قاعدة تخزين أوكرانية مع 32 مدفع هاوتزر
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
القوات الروسية تستهدف ميناء "أوتشاكوف" الأوكراني العسكري
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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