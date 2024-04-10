https://sputnikarabic.ae/20240410/القوات-الروسية-تقتحم-معقلا-أوكرانيا-على-محور-كوبيانسك-فيديو-1087867876.html
القوات الروسية تقتحم معقلا أوكرانيا على محور كوبيانسك... فيديو
القوات الروسية تقتحم معقلا أوكرانيا على محور كوبيانسك... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لتدمير القوات الروسية معقل أوكراني على اتجاه كوبيانسك. 10.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-10T12:43+0000
2024-04-10T12:43+0000
2024-04-10T12:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/1a/1069506183_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_bd83ac1a883ba9f1452ad3fd1b742417.jpg
ويظهر الفيديو قيام القوات الروسية بتدمير المعقل الأوكراني بواسطة قاذفات "آر بي جي" من طراز "شميل" على محور كوبيانسك.وبحسب الفيديو، يقوم الجنود الروس بتوجيه الضربات ضد المعقل المستهدف وتدميره.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزراة الدفاع الروسية أن خسائر القوات الأوكرانية على محور كوبيانسك بلغت نحو 20 جنديا، ودبابة، و3 مركبات قتالية مدرعة، و4 مركبات، وخلال القتال المضاد للبطارية تم تدمير مدفع "إم 109 بالادين" أمريكي الصنع، ومدافع هاوتزر "مستا بي" 152 ملم، ومدفعين من طراز "غفوزديكا" 122 ملم، ومحطتين للحرب الإلكترونية.القوات الروسية تدمر قاعدة تخزين أوكرانية مع 32 مدفع هاوتزروتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.القوات الروسية تستهدف ميناء "أوتشاكوف" الأوكراني العسكريوأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240410/القوات-الروسية-تحسن-موقعها-التكتيكي-على-محور-أفدييفكا--1087866853.html
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روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تقتحم معقلا أوكرانيا على محور كوبيانسك... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لتدمير القوات الروسية معقل أوكراني على اتجاه كوبيانسك.
ويظهر الفيديو قيام القوات الروسية بتدمير المعقل الأوكراني بواسطة قاذفات "آر بي جي" من طراز "شميل" على محور كوبيانسك.
وبحسب الفيديو، يقوم الجنود الروس بتوجيه الضربات ضد المعقل المستهدف وتدميره.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزراة الدفاع الروسية أن خسائر القوات الأوكرانية على محور كوبيانسك بلغت نحو 20 جنديا، ودبابة، و3 مركبات قتالية مدرعة، و4 مركبات، وخلال القتال المضاد للبطارية تم تدمير مدفع "إم 109 بالادين" أمريكي الصنع، ومدافع هاوتزر "مستا بي" 152 ملم، ومدفعين من طراز "غفوزديكا" 122 ملم، ومحطتين للحرب الإلكترونية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو
وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.