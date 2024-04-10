https://sputnikarabic.ae/20240410/الكرملين-يرد-على-تصريحات-غوتيريش-بشأن-أوكرانيا-الحقائق-الجيوسياسية-تغيرت-1087866691.html
الكرملين يرد على تصريحات غوتيريش بشأن أوكرانيا: الحقائق الجيوسياسية تغيرت
الكرملين يرد على تصريحات غوتيريش بشأن أوكرانيا: الحقائق الجيوسياسية تغيرت
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه في الصراع الأوكراني، من الضروري أن نأخذ في الاعتبار الحقائق الجيوسياسية المتغيرة. 10.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-10T11:21+0000
2024-04-10T11:21+0000
2024-04-10T11:21+0000
روسيا
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وقال بيسكوف: "الحقائق الجيوسياسية في أوكرانيا مختلفة تماما الآن. وأنتم تعلمون أنها مختلفة في روسيا الاتحادية أيضا. لقد أصبحت روسيا أكبر، ولديها أربع مناطق جديدة، ويجب أن يؤخذ ذلك في الاعتبار". هكذا علق بيسكوف على كلام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول الرغبة في إنهاء الصراع مع الحفاظ على وحدة أراضي أوكرانيا. وذكر الكرملين سابقاً، أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع إلى الاتجاه السلمي، فالأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية الخاصة، التي لم تعد ممكنة الآن إلا من خلال الوسائل العسكرية. وأكد أن الوضع يمكن أن يعود إلى الاتجاه السلمي، شريطة أن تؤخذ الحقائق الجديدة في الاعتبار.وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وقع الرئيس فلاديمير بوتين على القوانين الدستورية الفيدرالية بشأن قبول أقاليم جديدة في روسيا وتشكيل كيانات جديدة في روسيا الاتحادية، وأصبحت جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، جزءًا من روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20240410/موسكو-روسيا-والصين-تناقشان-القضية-الأوكرانية-بشكل-مستمر-وبطريقة-موثوقة-1087866037.html
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روسيا
الكرملين يرد على تصريحات غوتيريش بشأن أوكرانيا: الحقائق الجيوسياسية تغيرت
صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه في الصراع الأوكراني، من الضروري أن نأخذ في الاعتبار الحقائق الجيوسياسية المتغيرة.
وقال بيسكوف: "الحقائق الجيوسياسية في أوكرانيا مختلفة تماما الآن. وأنتم تعلمون أنها مختلفة في روسيا الاتحادية أيضا. لقد أصبحت روسيا أكبر، ولديها أربع مناطق جديدة، ويجب أن يؤخذ ذلك في الاعتبار".
هكذا علق بيسكوف على كلام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول الرغبة في إنهاء الصراع مع الحفاظ على وحدة أراضي أوكرانيا.
وذكر الكرملين سابقاً، أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع إلى الاتجاه السلمي، فالأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية الخاصة، التي لم تعد ممكنة الآن إلا من خلال الوسائل العسكرية. وأكد أن الوضع يمكن أن يعود إلى الاتجاه السلمي، شريطة أن تؤخذ الحقائق الجديدة في الاعتبار.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وقع الرئيس فلاديمير بوتين على القوانين الدستورية الفيدرالية بشأن قبول أقاليم جديدة في روسيا وتشكيل كيانات جديدة في روسيا الاتحادية، وأصبحت جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، جزءًا من روسيا.