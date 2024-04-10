الكرملين يرد على تصريحات غوتيريش بشأن أوكرانيا: الحقائق الجيوسياسية تغيرت

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حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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مساحة حرة
هل تنجح أمريكا، ومصر، وقطر في إيجاد صيغة لهدنة إنسانية فورية في غزة؟
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شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية اتخذت القرار وتحدد الهدف والزمن المناسبين للرد على إسرائيل
09:03 GMT
30 د
كواليس السينما
إنسانية السينما بين الحضور والغياب
09:34 GMT
26 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
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بلا قيود
خبير: إسرائيل توافق على وقف جزئي لإطلاق النار حتى تهندس صورة النصر
14:03 GMT
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ملفات ساخنة
بعد تحديد نتانياهو موعد عملية رفح ..هل يمضي في اقتحام المدينة؟
15:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء
15:34 GMT
29 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
16:31 GMT
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الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
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مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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ملفات ساخنة
بعد تحديد نتانياهو موعد عملية رفح ..هل يمضي في اقتحام المدينة؟
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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
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كواليس السينما
السينما ما بين التاريخ والدين
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عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
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لقاء سبوتنيك
الدراما التليفزيونية العربية ودورها في شهر رمضان المبارك
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مبارة فاصلة بين الحكمة والرياضي ضمن منافسات بطولة غرب آسيا لكرة السلة
16:03 GMT
27 د
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بوشكين: شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
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29 د
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مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
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https://sputnikarabic.ae/20240410/الكرملين-يرد-على-تصريحات-غوتيريش-بشأن-أوكرانيا-الحقائق-الجيوسياسية-تغيرت-1087866691.html
الكرملين يرد على تصريحات غوتيريش بشأن أوكرانيا: الحقائق الجيوسياسية تغيرت
الكرملين يرد على تصريحات غوتيريش بشأن أوكرانيا: الحقائق الجيوسياسية تغيرت
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه في الصراع الأوكراني، من الضروري أن نأخذ في الاعتبار الحقائق الجيوسياسية المتغيرة. 10.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-10T11:21+0000
2024-04-10T11:21+0000
روسيا
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وقال بيسكوف: "الحقائق الجيوسياسية في أوكرانيا مختلفة تماما الآن. وأنتم تعلمون أنها مختلفة في روسيا الاتحادية أيضا. لقد أصبحت روسيا أكبر، ولديها أربع مناطق جديدة، ويجب أن يؤخذ ذلك في الاعتبار". هكذا علق بيسكوف على كلام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول الرغبة في إنهاء الصراع مع الحفاظ على وحدة أراضي أوكرانيا. وذكر الكرملين سابقاً، أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع إلى الاتجاه السلمي، فالأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية الخاصة، التي لم تعد ممكنة الآن إلا من خلال الوسائل العسكرية. وأكد أن الوضع يمكن أن يعود إلى الاتجاه السلمي، شريطة أن تؤخذ الحقائق الجديدة في الاعتبار.وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وقع الرئيس فلاديمير بوتين على القوانين الدستورية الفيدرالية بشأن قبول أقاليم جديدة في روسيا وتشكيل كيانات جديدة في روسيا الاتحادية، وأصبحت جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، جزءًا من روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20240410/موسكو-روسيا-والصين-تناقشان-القضية-الأوكرانية-بشكل-مستمر-وبطريقة-موثوقة-1087866037.html
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روسيا
روسيا

الكرملين يرد على تصريحات غوتيريش بشأن أوكرانيا: الحقائق الجيوسياسية تغيرت

11:21 GMT 10.04.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه في الصراع الأوكراني، من الضروري أن نأخذ في الاعتبار الحقائق الجيوسياسية المتغيرة.
وقال بيسكوف: "الحقائق الجيوسياسية في أوكرانيا مختلفة تماما الآن. وأنتم تعلمون أنها مختلفة في روسيا الاتحادية أيضا. لقد أصبحت روسيا أكبر، ولديها أربع مناطق جديدة، ويجب أن يؤخذ ذلك في الاعتبار".
هكذا علق بيسكوف على كلام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول الرغبة في إنهاء الصراع مع الحفاظ على وحدة أراضي أوكرانيا.
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2024
موسكو: روسيا والصين تناقشان القضية الأوكرانية بشكل مستمر وبطريقة موثوقة
10:34 GMT
وذكر الكرملين سابقاً، أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع إلى الاتجاه السلمي، فالأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية الخاصة، التي لم تعد ممكنة الآن إلا من خلال الوسائل العسكرية. وأكد أن الوضع يمكن أن يعود إلى الاتجاه السلمي، شريطة أن تؤخذ الحقائق الجديدة في الاعتبار.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وقع الرئيس فلاديمير بوتين على القوانين الدستورية الفيدرالية بشأن قبول أقاليم جديدة في روسيا وتشكيل كيانات جديدة في روسيا الاتحادية، وأصبحت جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، جزءًا من روسيا.
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