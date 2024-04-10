https://sputnikarabic.ae/20240410/سبوتنيك-تحتضن-نقاشا-بين-الخبراء-في-نهاية-شهر-رمضان--1087872789.html

"سبوتنيك" تحتضن نقاشا بين الخبراء في نهاية شهر رمضان

"سبوتنيك" تحتضن نقاشا بين الخبراء في نهاية شهر رمضان

سبوتنيك عربي

أقامت وكالة الأنباء "سبوتنيك" فيديو كونفرنس بين موسكو، وأبوجا، وبيروت، تزامنًا مع نهاية شهر رمضان المبارك. 10.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-10T14:29+0000

2024-04-10T14:29+0000

2024-04-10T14:29+0000

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وشارك في هذه الفعالية كل من النائب الأول لرئيس مجلس مفتي روسيا والإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية، ورئيس ديوان مجلس مفتي روسيا، ورئيس الإدارة الدينية لمسلمي منطقة موسكو، السيد روشان عباسوف، ورئيس مركز الدراسات العربية النيجيري السيد محمد الخضر، ومستشار الرئيس اللبناني للشؤون اللبنانية الروسية السيد أمل أبو زيد.وفي السياق ذاته، أشار رئيس الإدارة الدينية لمسلمي منطقة موسكو، السيد روشان عباسوف، إلى أن روسيا وبلدان العالم الإسلامي والدول الصديقة لها بحاجة إلى توحيد الجهود لإقامة عالم متعدد الأقطاب ومواجهة الصراعات، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط.وأضاف بهذا الشأن، قائلاً:وأشار السيد أمل أبو زيد، مستشار الرئيس اللبناني، خلال كلمته في هذه الفعالية، إلى أن روسيا ولبنان يجمعهما التعاون ضمن مجموعة واسعة من المجالات منذ 80 عامًا، وتابع حديثه، مؤكدًا:وشدد أبو زيد أن العالم يشهد الآن نهاية عصر العالم الأحادي القطب الذي تجسده الولايات المتحدة.وأشار رئيس مركز الدراسات العربية النيجيري السيد محمد الخضر، تعليقًا على التعاون الروسي الأفريقي، إلى أن علاقات روسيا مع أفريقيا هي علاقات مميزة، على الأقل لأن روسيا لم تستعمر القارة السمراء قط، على عكس القوى الغربي،. وبالتالي فإن العلاقات بين روسيا والدول الأفريقية هي علاقات تاريخية".وأشار الخضر إلى الحاجة لتعزيز الحوار الثقافي والروحي بين البلدان، بما في ذلك من خلال التعاون بين الشباب.شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد يتمتع بأهمية خاصة ليس فقط بالنسبة لأتباع الشريعة الإسلامية، ولكن أيضًا بالنسبة للعلاقات الروسية-العربية والروسية-الأفريقية، وهذه الفترة الغنية بالقيم الروحية والثقافية، تعزز التفاهم والاحترام المتبادل بين الثقافات، وهو أمر مهم لتطوير الحوار والتعاون الدولي.عيد الفطر هو عيد يأتي مع نهاية شهر رمضان المبارك وشهر الصيام، ومن الصباح الباكر في هذا اليوم تقام الخطب الجليلة والصلوات الجماعية في المساجد.

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