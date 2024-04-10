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شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية اتخذت القرار وتحدد الهدف والزمن المناسبين للرد على إسرائيل
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إنسانية السينما بين الحضور والغياب
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نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
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خبير: إسرائيل توافق على وقف جزئي لإطلاق النار حتى تهندس صورة النصر
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بعد تحديد نتانياهو موعد عملية رفح ..هل يمضي في اقتحام المدينة؟
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لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء
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محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
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واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
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بعد تحديد نتانياهو موعد عملية رفح ..هل يمضي في اقتحام المدينة؟
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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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فصائل عراقية تعلن ضرب أهداف نفطية إسرائيلية على سواحل البحر المتوسط
فصائل عراقية تعلن ضرب أهداف نفطية إسرائيلية على سواحل البحر المتوسط
سبوتنيك عربي
أكدت "المقاومة الإسلامية في العراق" توجيه ضربات لأهداف نفطية إسرائيلية تقع في ميناء حيفا على ساحل البحر الأبيض المتوسط. 10.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-10T08:14+0000
2024-04-10T08:14+0000
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وجاء في البيان الصادر عن "المقاومة الإسلامية في العراق"، أنه "صباح اليوم الأربعاء 10 / 4 / 2024، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، ميناء حيفا النفطي بأراضينا المحتلة، بطائرتين مسيّرتين...". وكانت "المقاومة الإسلامية في العراق" قد أعلنت، في وقت سابق، استهداف قاعدة "حاتسريم" الجوية وهدف حيوي في إسرائيل خلال الـ72 الساعة الماضية.وتتبنى الفصائل تلك، بين الحين والآخر، قصف قواعد أمريكية في سوريا والعراق، رداً على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلنت تلك الفصائل دعمها "المقاومة الفلسطينية".وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من كانون الأول/ديسمبر الماضي.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع آلاف القتلى والمصابين بين سكان القطاع.كما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال لقائه مع أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أن روسيا تدعو إلى البدء فورًا باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، وأنها تشارك منظمة التعاون الإسلامي في تقييمها لضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل دائم.
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https://sputnikarabic.ae/20240410/وسائل-إعلام-إسرائيل-تستعد-لضربات-ضد-إيران-في-حال-الرد-على-قصف-القنصلية-1087860607.html
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العالم, العالم العربي, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة
العالم, العالم العربي, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة

فصائل عراقية تعلن ضرب أهداف نفطية إسرائيلية على سواحل البحر المتوسط

08:14 GMT 10.04.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZالسفينة الهجومية الأمريكية "يو إس إس إيو جيما" راسية في ميناء حيفا شمال إسرائيل في 15 مارس 2018
السفينة الهجومية الأمريكية يو إس إس إيو جيما راسية في ميناء حيفا شمال إسرائيل في 15 مارس 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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أكدت "المقاومة الإسلامية في العراق" توجيه ضربات لأهداف نفطية إسرائيلية تقع في ميناء حيفا على ساحل البحر الأبيض المتوسط.
وجاء في البيان الصادر عن "المقاومة الإسلامية في العراق"، أنه "صباح اليوم الأربعاء 10 / 4 / 2024، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، ميناء حيفا النفطي بأراضينا المحتلة، بطائرتين مسيّرتين...".

وشددت في بيانها على أن هذه العمليات مستمرة في ضرب الأهداف الإسرائيلية وذلك "استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرةً لأهلنا في غزّة، وردًّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ".

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وكانت "المقاومة الإسلامية في العراق" قد أعلنت، في وقت سابق، استهداف قاعدة "حاتسريم" الجوية وهدف حيوي في إسرائيل خلال الـ72 الساعة الماضية.

وجاء في بيانها: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق الأهداف التالية خلال الـ 72 ساعة الماضية بالأسلحة المناسبة: قاعدة حاتسريم الجوية في بئر السبع وهدف حيوي في أراضينا المحتلة"، وأكدت "استمرارها في دكّ معاقل الأعداء".

وتتبنى الفصائل تلك، بين الحين والآخر، قصف قواعد أمريكية في سوريا والعراق، رداً على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلنت تلك الفصائل دعمها "المقاومة الفلسطينية".

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوةً على أسر نحو 250 آخرين.

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وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع آلاف القتلى والمصابين بين سكان القطاع.

وقد أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أنه لا يمكن تسوية أزمة الشرق الأوسط، إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على إنشاء دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال لقائه مع أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أن روسيا تدعو إلى البدء فورًا باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، وأنها تشارك منظمة التعاون الإسلامي في تقييمها لضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل دائم.
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