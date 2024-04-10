https://sputnikarabic.ae/20240410/فصائل-عراقية-تعلن-ضرب-أهداف-نفطية-إسرائيلية-على-سواحل-البحر-المتوسط--1087862668.html

فصائل عراقية تعلن ضرب أهداف نفطية إسرائيلية على سواحل البحر المتوسط

فصائل عراقية تعلن ضرب أهداف نفطية إسرائيلية على سواحل البحر المتوسط

سبوتنيك عربي

أكدت "المقاومة الإسلامية في العراق" توجيه ضربات لأهداف نفطية إسرائيلية تقع في ميناء حيفا على ساحل البحر الأبيض المتوسط. 10.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-10T08:14+0000

2024-04-10T08:14+0000

2024-04-10T08:14+0000

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وجاء في البيان الصادر عن "المقاومة الإسلامية في العراق"، أنه "صباح اليوم الأربعاء 10 / 4 / 2024، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، ميناء حيفا النفطي بأراضينا المحتلة، بطائرتين مسيّرتين...". وكانت "المقاومة الإسلامية في العراق" قد أعلنت، في وقت سابق، استهداف قاعدة "حاتسريم" الجوية وهدف حيوي في إسرائيل خلال الـ72 الساعة الماضية.وتتبنى الفصائل تلك، بين الحين والآخر، قصف قواعد أمريكية في سوريا والعراق، رداً على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلنت تلك الفصائل دعمها "المقاومة الفلسطينية".وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من كانون الأول/ديسمبر الماضي.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع آلاف القتلى والمصابين بين سكان القطاع.كما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال لقائه مع أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أن روسيا تدعو إلى البدء فورًا باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، وأنها تشارك منظمة التعاون الإسلامي في تقييمها لضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل دائم.

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