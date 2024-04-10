مقتل شخصية لبنانية يزعم أنها "مفصل مالي" بين إيران و"حماس"... صور
© AFP 2023 / ANWAR AMROالشرطة اللبنانية
© AFP 2023 / ANWAR AMRO
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عثر على المواطن اللبناني، محمد سرور، الذي يزعم أنه كان ينقل أموالاً إيرانية إلى منظمة "حماس"، ميتًا في إطلاق نار في لبنان.
وعثر على سرور، الذي يبلغ من العمر 57 عامًا، مقتولاً بالرصاص، اليوم الأربعاء، في منطقة بيت مري في لبنان بعد فقدان الاتصال به منذ الخميس الماضي.
#محمدسرور: إختفى ثم وُجد مقتولاً في منطقة تخضع لجهة حزبية معروفة،وطائفته لم تتّهم أحداًً ولم تتكلّم بلغة فتنوية وطائفية ولم تُقفل الشوارع ولا جرى إعتداء على الناس ،فهل أنتم جنس أعلى من الآخرين؟#القوات_اللبنانية مشروع فتنة.— الشيخ خليل رزق (@chkhalilrizk) April 10, 2024
كفاكم شحناً طائفياً!وفتن وأكاذيب واحترموا عقول الناس. pic.twitter.com/4HcKlbNhcb
وكشفت "القناة 14" الإسرائيلية إلى أن التقديرات تشير إلى أن الموساد الإسرائيلي يقف وراء مقتل سرور، وذلك نظرا لطبيعة عمله لصالح إيران وكذلك الطريقة التي قتل بها.
حسب قناة 12 الاسرائيلية :— هنادي جرجس - Hanady gerges (@HanadyGerges) April 10, 2024
إغتال الموساد الحج محمد سرور بزعم انه كان ينقل أموالاً من إيران إلى حماس. pic.twitter.com/YVtb7vKE6G
وفي 2019، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 4 أربعة أفراد بينهم سرور بتهمة تسهيل تحويل "عشرات ملايين الدولارات من فيلق القدس، الجناح العسكري للحرس الثوري الإيراني، إلى حركة "حماس" عن طريق حزب الله".