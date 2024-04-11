https://sputnikarabic.ae/20240411/أوكرانيا-تعلن-عن-التدمير-الكامل-لمحطة-تريبولسكايا-الكهروحرارية-1087888038.html

أوكرانيا تعلن عن التدمير الكامل لمحطة "تريبوليه" الكهروحرارية

أوكرانيا تعلن عن التدمير الكامل لمحطة "تريبوليه" الكهروحرارية

سبوتنيك عربي

أفادت شركة "تسنتر إينيرغو" الأوكرانية، عن التدمير الكامل لمحطة "تريبوليه" الكهروحرارية في مقاطعة كييف. 11.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-11T09:52+0000

2024-04-11T09:52+0000

2024-04-11T10:05+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وقالت الشركة: "نتيجة للهجوم الصباحي الذي شنته روسيا، تم تدمير محطة "تريبوليه" للطاقة الحرارية في مقاطعة كييف بالكامل"، وفقا لقناة "Public" التلفزيونية الأوكرانية. وأوضحت الشركة أن "حريقا واسع النطاق وقع في ورشة التوربينات بالمؤسسة، وتواصل خدمات الطوارئ العمل على إخماد الحريق". وأكدت أن عمال المحطة لم يصابوا بأذى. وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، لوكالة "سبوتنيك" عن غارة على منشأة في مقاطعة كييف، على الأرجح في محطة "تريبوليه" للطاقة الحرارية. وبالإضافة إلى ذلك، أفادت إدارة كييف الإقليمية أن أحد مرافق البنية التحتية الحيوية قد تضرر.وفي وقت مبكر من صباح هذا اليوم، أطلق تحذير من الغارة الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا، ابتداء من الساعة 4.42 بتوقيت موسكو، وفقًا لبيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، ثم تم إلغاء التحذير بالقرب من الساعة 7.00 بتوقيت موسكو. ووفقا للصحيفة الأوكرانية "بابل"، خلال الإنذار، تم ضرب أهداف في مناطق خاركوف ولفوف وإيفانو فرانكيفسك وفولين، وأبلغت شركة "أوكر إينيرغو" عن وقوع أضرار في منشآتها في أربع مناطق في أوكرانيا وفي الأراضي التي تسيطر عليها كييف في مقاطعة زابوروجيه.وأبلغت شركة الطاقة الأوكرانية "DTEK" عن وقوع أضرار جسيمة في محطتين للطاقة الحرارية التابعة لها. ويهاجم الجيش الروسي بانتظام البنية التحتية الأوكرانية، منشآت الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات، ردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف أن الجيش الروسي لا يهاجم المباني السكنية أو المرافق الاجتماعية.

https://sputnikarabic.ae/20240411/مصادر-ضربة-روسية-ضخمة-شلت-عصب-الطاقة-الأوكراني-1087885040.html

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