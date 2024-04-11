https://sputnikarabic.ae/20240411/إعلام-ترامب-قد-يقسم-الناتو-إلى-فئتين-واحدة-منها-لن-يشملها-البند-الأهم-1087895608.html

إعلام: ترامب قد يقسم "الناتو" إلى فئتين واحدة منها لن يشملها "البند الأهم"

إعلام: ترامب قد يقسم "الناتو" إلى فئتين واحدة منها لن يشملها "البند الأهم"

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، سيفكر في حال عودته إلى السلطة، في تقسيم دول الناتو إلى فئتين، إحداهما لن تكون محمية بموجب... 11.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-11T13:49+0000

2024-04-11T13:49+0000

2024-04-11T13:49+0000

الناتو

الولايات المتحدة الأمريكية

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وأشارت المصادر إلى أن الدبلوماسيين الأوروبيين يعملون بنشاط لتنظيم لقاءات مع مؤيدي ترامب لمعرفة نواياه السياسية في ظل الاستعدادات لفوزه المحتمل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.وبحسب شبكة "سي إن إن"، التي نقلت عن مصادر: "لقد علم العديد من الدبلوماسيين الأوروبيين أن ترامب ينظر في الترويج لحلف شمال الأطلسي على مستويين... فالدول التي لا تصل إلى نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي المستهدفة للدفاع يمكن أن تندرج في المستوى الثاني من العضوية، ما يعني أنها لن تكون محمية بموجب المادة 5 من الناتو".المجلس الأوروبي: تصريحات ترامب بشأن أمن الناتو تصب في مصلحة بوتينوفي السنوات الأخيرة، أعلنت روسيا عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على حدودها الغربية. ويقوم الناتو بتوسيع مبادراته ويطلق عليها اسم "ردع العدوان الروسي".ضابط أمريكي: دخول الناتو المباشر في الصراع الأوكراني سيكون بمثابة "كارثة"وكما أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، فإن المزيد من التوسع في الكتلة لن يجلب قدرًا أكبر من الأمن لأوروبا.وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تظل منفتحة على الحوار مع حلف شمال الأطلسي، ولكن على قدم المساواة، في حين يتعين على الغرب التخلي عن مسار عسكرة القارة.ترامب: استعداد بايدن لتخصيص المليارات لأوكرانيا يثير الضحك لدى الناتو

https://sputnikarabic.ae/20240211/ترامب-سأشجع-روسيا-على-فعل-ما-يحلو-لها-بأي-دولة-تابعة-لـالناتو-لا-تدفع-ما-يكفي-فيديو-1085956964.html

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