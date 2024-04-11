https://sputnikarabic.ae/20240411/إعلام-رومانيا-تعثر-على-زورق-مسير-غير-عادي-في-البحر-الأسود-1087884238.html

إعلام: رومانيا تعثر على زورق مسير "غير عادي" في البحر الأسود

إعلام: رومانيا تعثر على زورق مسير "غير عادي" في البحر الأسود

سبوتنيك عربي

أفادت تقرير إعلامي، أنه في 3 أبريل/ نيسان 2024، تم اكتشاف زورق مسير غير عادي، يطفو رأسًا على عقب في المياه الإقليمية الرومانية. 11.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-11T07:29+0000

2024-04-11T07:29+0000

2024-04-11T07:30+0000

رصد عسكري

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وجار في التقرير المنشور على موقع "نافال نيوز": "بعد التفحص، تبين أن الزورق المسير عبارة عن مركب أمريكي الصنع مزود برأس حربي على صاروخ سوفيتي. وبعد يومين من اكتشافه، دمر الجيش الروماني الزورق من خلال تفجيره". تجدر الإشارة إلى أنه عند تطوير الزورق، تم استخدام مركب قابل للنفخ ذي هيكل صلب من طراز "أي إم-800" المصنوع من الألومنيوم، و يتم تصنيع هذه القوارب في الولايات المتحدة الأمريكية في ولاية ألاباما، وهي مخصصة لأعمال الإطفاء والإنقاذ أو استخدامها كهدف قابل للمناورة. يبلغ طول الزورق نحو 9.5 متر.وكانت الحمولة عبارة عن رأس حربي لصاروخ "ترميت" السوفييتي المضاد للسفن، والذي يتجاوز وزنه المتفجر 500 كغ، تم تركيبه على إطار خشبي خشن عند مقدمة الزورق، ويحتوي الرأس الحربي على شحنة مشكلة في المقدمة تؤدي إلى إحداث ثقب كبير في الهدف قبل أن تنفجر الشحنة الرئيسية، ما يسبب المزيد من الضرر.ولم تعترف أوكرانيا رسميًا بأن الزورق تابع لها، ومع ذلك، فإن نوع الزورق وحقيقة أنه بُني على أساس زورق أمريكي، قد يشير إلى أصله الأوكراني، وفقا للموقع.

https://sputnikarabic.ae/20240410/لندن-ترسل-مقاتلات-إلى-رومانيا-للتجسس-على-الطيران-الروسي-1087864498.html

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