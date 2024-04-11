https://sputnikarabic.ae/20240411/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يحبط-هجوما-إرهابيا-على-مؤسسة-دينية-يهودية-في-موسكو-1087903858.html
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا على مؤسسة دينية يهودية في موسكو
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا على مؤسسة دينية يهودية في موسكو
سبوتنيك عربي
أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنشطة مواطن من إحدى دول آسيا الوسطى، كان يخطط لهجوم إرهابي على أحد المعابد اليهودية في موسكو وقام بشراء مكونات لصنع عبوة... 11.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-11T18:47+0000
2024-04-11T18:47+0000
2024-04-11T19:08+0000
روسيا
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وذكر مركز العلاقات العامة التابع لجهاز المخابرات: "قمع جهاز الأمن الفيدرالي الروسي الأنشطة الإجرامية لمواطن من إحدى دول آسيا الوسطى، خطط لارتكاب هجوم إرهابي في مؤسسة دينية يهودية في موسكو خلال تجمع جماهيري للمواطنين".وأضاف: "خلال أنشطة البحث العملياتي، ثبت أن أجنبيًا، من مواليد عام 2002، بينما كان يقضي عقوبة في وطنه لارتكابه جريمة ذات طبيعة عادية، أجرى اتصالات استباقية مع الأشخاص المدانين بالمشاركة في أنشطة إرهابية، والذي بدأ تحت تأثيره في نشر أيديولوجية منظمة إرهابية دولية محظورة في روسيا".وأشار الأمن الفيدرالي إلى أنه وعند اعتقاله أبدى مقاومة مسلحة وتم تحييده بإطلاق النار.وقال: "في 10 أبريل (نيسان) 2024، خلال عملية توقيفه، أبدى الإرهابي مقاومة مسلحة، وتم تحييده بإطلاق النار عليه، وخلال عملية التفتيش في مكان إقامته، تم اكتشاف وضبط عبوة ناسفة بدائية الصنع جاهزة للاستخدام، بالإضافة إلى متفجرات".
https://sputnikarabic.ae/20240411/الأمن-الفيدرالي-الروسي-بريطانيا-تزود-نظام-كييف-بأنواع-جديدة-من-المتفجرات-فيديو-1087889983.html
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روسيا
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا على مؤسسة دينية يهودية في موسكو
18:47 GMT 11.04.2024 (تم التحديث: 19:08 GMT 11.04.2024)
أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنشطة مواطن من إحدى دول آسيا الوسطى، كان يخطط لهجوم إرهابي على أحد المعابد اليهودية في موسكو وقام بشراء مكونات لصنع عبوة ناسفة.
وذكر مركز العلاقات العامة التابع لجهاز المخابرات: "قمع جهاز الأمن الفيدرالي الروسي الأنشطة الإجرامية لمواطن من إحدى دول آسيا الوسطى، خطط لارتكاب هجوم إرهابي في مؤسسة دينية يهودية في موسكو خلال تجمع جماهيري للمواطنين".
وأضاف: "خلال أنشطة البحث العملياتي، ثبت أن أجنبيًا، من مواليد عام 2002، بينما كان يقضي عقوبة في وطنه لارتكابه جريمة ذات طبيعة عادية، أجرى اتصالات استباقية مع الأشخاص المدانين بالمشاركة في أنشطة إرهابية، والذي بدأ تحت تأثيره في نشر أيديولوجية منظمة إرهابية دولية محظورة في روسيا".
وأشار الأمن الفيدرالي إلى أنه وعند اعتقاله أبدى مقاومة مسلحة وتم تحييده بإطلاق النار.
وقال: "في 10 أبريل (نيسان) 2024، خلال عملية توقيفه، أبدى الإرهابي مقاومة مسلحة، وتم تحييده بإطلاق النار عليه، وخلال عملية التفتيش في مكان إقامته، تم اكتشاف وضبط عبوة ناسفة بدائية الصنع جاهزة للاستخدام، بالإضافة إلى متفجرات".