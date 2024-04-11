https://sputnikarabic.ae/20240411/الاهتمام-بالملاجئ-يتزايد-في-فرنسا-بعد-كلام-ماكرون-عن-إرسال-قوة-عسكرية-إلى-أوكرانيا-1087883958.html

الاهتمام بالملاجئ يتزايد في فرنسا بعد كلام ماكرون عن إرسال قوة عسكرية إلى أوكرانيا

الاهتمام بالملاجئ يتزايد في فرنسا بعد كلام ماكرون عن إرسال قوة عسكرية إلى أوكرانيا

سبوتنيك عربي

ذكرت صحيفة فرنسية، أن الصراع في أوكرانيا، وعلى وجه الخصوص تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بشأن إرسال قوات إلى هذا البلد، أدى إلى زيادة حادة في... 11.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-11T07:28+0000

2024-04-11T07:28+0000

2024-04-11T07:28+0000

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وأوضحت الصحيفة أن الصراع في أوكرانيا، حفّز السوق لبناء ملاجئ وقائية للأفراد.وأضاف أنه في ذلك الوقت، كان يتم الاتصال بالشركة مئتي مرة يوميا، "كان الأمر جنونيا".وأشارت الصحيفة إلى أن بناء الملاجئ في فرنسا لا يزال سيئا، على عكس "جيرانها الأكثر حذراً".وفي نهاية فبراير الماضي، قال ماكرون إن" باريس ستبذل قصارى جهدها لمنع موسكو من الفوز في هذه الحرب". ووفقا له، ناقش رؤساء الدول الغربية إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، لكن لم يتم التوصل إلى توافق حتى الآن.وتعليقا على كلام ماكرون بشأن إرسال قوات إلى أوكرانيا، قال الكرملين إن مثل هذا التطور للأحداث سيؤدي حتما إلى صدام عسكري مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.

https://sputnikarabic.ae/20240403/إعلام-ماكرون-لن-يلجأ-إلى-الولايات-المتحدة-في-حالة-الهجوم-على-القوات-الفرنسية-في-أوكرانيا-1087640704.html

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