https://sputnikarabic.ae/20240411/الجيش-الأمريكي-الولايات-المتحدة-ستنشر-صواريخ-متوسطة-المدى-في-آسيا-نهاية-العام-الحالي-1087881163.html

الجيش الأمريكي: الولايات المتحدة ستنشر صواريخ متوسطة المدى في آسيا نهاية العام الحالي

الجيش الأمريكي: الولايات المتحدة ستنشر صواريخ متوسطة المدى في آسيا نهاية العام الحالي

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم قيادة الجيش الأمريكي في المحيط الهادئ، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تهدف إلى نشر أنظمة صواريخ متوسطة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ... 11.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-11T01:04+0000

2024-04-11T01:04+0000

2024-04-11T01:04+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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واشنطن – سبوتنيك. وقال المتحدث في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" ردًا على سؤال حول خطط الولايات المتحدة لنشر أنظمة صواريخ متوسطة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ: "كل شيء يسير وفقًا للخطة الموضوعة لتحقيق الهدف بحلول نهاية العام [الجاري]".وسيكون نشر الصواريخ في المنطقة هو الأول من نوعه منذ أن وقعت الولايات المتحدة وروسيا على معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى عام 1987، التي تحظر على الولايات المتحدة وروسيا امتلاك صواريخ بالستية ومجنحة متوسطة المدى بمجال من 500 وحتى 5500 كيلومتر في القواعد الأرضية.ولم يُعرف بعد أي من حلفاء واشنطن سيستضيف أنظمة الصواريخ متوسطة المدى على أراضيهم، لكن من المتوقع أن تهدف هذه الخطوة إلى احتواء الصين.وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد صرح، بدابة العام الجاري، بأن الولايات المتحدة، التي جمدت الحوار الاستراتيجي مع روسيا، خلقت بأفعالها ظروفاً غير مقبولة لتنفيذ اتفاقات نزع السلاح.وقال لافروف، في مؤتمر صحفي حول نتائج السياسة الخارجية الروسية لعام 2023: "واشنطن سعت باستمرار إلى ضمان "أن أيديها حرة" من خلال تفكيك نظام الاتفاقيات المختلفة لمراقبة التسلح، خطوة بخطوة".وأضاف لافروف "لقد حدث الشيء نفسه مع معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا ومع معاهدة "ستارت" نفسها، بسبب حقيقة أن الولايات المتحدة خلقت ظروفًا غير مقبولة لتنفيذها، لقد كان الجانب الأميركي هو الذي جمد ذات مرة الحوار الاستراتيجي الثنائي، بحجة الخلفية العسكرية والسياسية غير مناسبة".وتؤكد موسكو أن إجراء حوار حقيقي حول الاستقرار الاستراتيجي مع واشنطن، ممكن إذا كان هناك شريك مناسب واستعداد لعدم تجاوز "الخطوط الحمراء" لروسيا في مجال الأمن.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في شباط/فبراير الماضي، تعليق مشاركة روسيا في المعاهدة الروسية الأميركية بشأن خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "نيو ستارت".وتم التوقيع على معاهدة "نيو ستارت" بشأن التدابير اللازمة لخفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها، بين موسكو وواشنطن، في 8 نيسان/أبريل 2010، بالعاصمة التشيكية براغ.وتبادلت موسكو وواشنطن، في 3 شباط/فبراير 2021، مذكرات بشأن استكمال الإجراءات الداخلية اللازمة لدخول اتفاقية تمديد المعاهدة حيز التنفيذ، مدة خمس سنوات.وتعد "ستارت الجديدة" (ستارت-3) آخر اتفاقية خاصة بالرقابة على الأسلحة بين موسكو وواشنطن، بعد أن انسحبت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، من جانب واحد من معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى المبرمة مع موسكو عام 1987 واتفاقية "الأجواء المفتوحة".وتبقي المعاهدة على الترسانتين النوويتين في البلدين عند مستوى يقل كثيرًا عما كان عليه الحال خلال الحرب الباردة؛ حيث حددت عدد منصات الإطلاق النووية الاستراتيجية المنصوبة عند 700، وعدد الرؤوس النووية عند 1550.

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