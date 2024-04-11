الجيش الأمريكي: الولايات المتحدة ستنشر صواريخ متوسطة المدى في آسيا نهاية العام الحالي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد تحديد نتانياهو موعد عملية رفح ..هل يمضي في اقتحام المدينة؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
09:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما ما بين التاريخ والدين
09:33 GMT
27 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
10:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الدول التي تمول الإرهاب تنتهك ميثاق الأمم المتحدة
14:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
الدراما التليفزيونية العربية ودورها في شهر رمضان المبارك
15:03 GMT
59 د
من الملعب
مبارة فاصلة بين الحكمة والرياضي ضمن منافسات بطولة غرب آسيا لكرة السلة
16:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
بوشكين: شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
16:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:00 GMT
46 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
17:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
09:03 GMT
25 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
10:29 GMT
14 د
On air
10:44 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
صدى الحياة
لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
الدراما التليفزيونية العربية ودورها في شهر رمضان المبارك
17:00 GMT
59 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240411/الجيش-الأمريكي-الولايات-المتحدة-ستنشر-صواريخ-متوسطة-المدى-في-آسيا-نهاية-العام-الحالي-1087881163.html
الجيش الأمريكي: الولايات المتحدة ستنشر صواريخ متوسطة المدى في آسيا نهاية العام الحالي
الجيش الأمريكي: الولايات المتحدة ستنشر صواريخ متوسطة المدى في آسيا نهاية العام الحالي
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم قيادة الجيش الأمريكي في المحيط الهادئ، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تهدف إلى نشر أنظمة صواريخ متوسطة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ... 11.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-11T01:04+0000
2024-04-11T01:04+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/11/1084205015_0:165:1280:885_1920x0_80_0_0_79fbc72f30f53e3dc2330f28b0fc701e.jpg
واشنطن – سبوتنيك. وقال المتحدث في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" ردًا على سؤال حول خطط الولايات المتحدة لنشر أنظمة صواريخ متوسطة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ: "كل شيء يسير وفقًا للخطة الموضوعة لتحقيق الهدف بحلول نهاية العام [الجاري]".وسيكون نشر الصواريخ في المنطقة هو الأول من نوعه منذ أن وقعت الولايات المتحدة وروسيا على معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى عام 1987، التي تحظر على الولايات المتحدة وروسيا امتلاك صواريخ بالستية ومجنحة متوسطة المدى بمجال من 500 وحتى 5500 كيلومتر في القواعد الأرضية.ولم يُعرف بعد أي من حلفاء واشنطن سيستضيف أنظمة الصواريخ متوسطة المدى على أراضيهم، لكن من المتوقع أن تهدف هذه الخطوة إلى احتواء الصين.وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد صرح، بدابة العام الجاري، بأن الولايات المتحدة، التي جمدت الحوار الاستراتيجي مع روسيا، خلقت بأفعالها ظروفاً غير مقبولة لتنفيذ اتفاقات نزع السلاح.وقال لافروف، في مؤتمر صحفي حول نتائج السياسة الخارجية الروسية لعام 2023: "واشنطن سعت باستمرار إلى ضمان "أن أيديها حرة" من خلال تفكيك نظام الاتفاقيات المختلفة لمراقبة التسلح، خطوة بخطوة".وأضاف لافروف "لقد حدث الشيء نفسه مع معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا ومع معاهدة "ستارت" نفسها، بسبب حقيقة أن الولايات المتحدة خلقت ظروفًا غير مقبولة لتنفيذها، لقد كان الجانب الأميركي هو الذي جمد ذات مرة الحوار الاستراتيجي الثنائي، بحجة الخلفية العسكرية والسياسية غير مناسبة".وتؤكد موسكو أن إجراء حوار حقيقي حول الاستقرار الاستراتيجي مع واشنطن، ممكن إذا كان هناك شريك مناسب واستعداد لعدم تجاوز "الخطوط الحمراء" لروسيا في مجال الأمن.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في شباط/فبراير الماضي، تعليق مشاركة روسيا في المعاهدة الروسية الأميركية بشأن خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "نيو ستارت".وتم التوقيع على معاهدة "نيو ستارت" بشأن التدابير اللازمة لخفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها، بين موسكو وواشنطن، في 8 نيسان/أبريل 2010، بالعاصمة التشيكية براغ.وتبادلت موسكو وواشنطن، في 3 شباط/فبراير 2021، مذكرات بشأن استكمال الإجراءات الداخلية اللازمة لدخول اتفاقية تمديد المعاهدة حيز التنفيذ، مدة خمس سنوات.وتعد "ستارت الجديدة" (ستارت-3) آخر اتفاقية خاصة بالرقابة على الأسلحة بين موسكو وواشنطن، بعد أن انسحبت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، من جانب واحد من معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى المبرمة مع موسكو عام 1987 واتفاقية "الأجواء المفتوحة".وتبقي المعاهدة على الترسانتين النوويتين في البلدين عند مستوى يقل كثيرًا عما كان عليه الحال خلال الحرب الباردة؛ حيث حددت عدد منصات الإطلاق النووية الاستراتيجية المنصوبة عند 700، وعدد الرؤوس النووية عند 1550.
https://sputnikarabic.ae/20181030/أمريكا-المكسيك-مهاجرين-البنتاغون-نشر-جنود-ترامب-1036406015.html
https://sputnikarabic.ae/20220311/الجيش-الأمريكي-يطلب-من-بايدن-نشر-قوات-خاصة-في-الصومال-1059768795.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/11/1084205015_0:45:1280:1005_1920x0_80_0_0_383aeda3860ccf8e30e2deabd16d34fe.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

الجيش الأمريكي: الولايات المتحدة ستنشر صواريخ متوسطة المدى في آسيا نهاية العام الحالي

01:04 GMT 11.04.2024
© Sputnik . Atia Al atiaالجيش الأمريكي مستمر بتصدير النفط السوري المسروق رغم الهجمات المستمرة على قواعده
الجيش الأمريكي مستمر بتصدير النفط السوري المسروق رغم الهجمات المستمرة على قواعده - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2024
© Sputnik . Atia Al atia
تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم قيادة الجيش الأمريكي في المحيط الهادئ، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تهدف إلى نشر أنظمة صواريخ متوسطة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ نهاية العام الحالي 2024.
واشنطن – سبوتنيك. وقال المتحدث في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" ردًا على سؤال حول خطط الولايات المتحدة لنشر أنظمة صواريخ متوسطة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ: "كل شيء يسير وفقًا للخطة الموضوعة لتحقيق الهدف بحلول نهاية العام [الجاري]".
الجيش الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2018
الجيش بانتظاركم... نشر أكثر من 5 آلاف جندي أمريكي على حدود المكسيك
30 أكتوبر 2018, 02:30 GMT
وسيكون نشر الصواريخ في المنطقة هو الأول من نوعه منذ أن وقعت الولايات المتحدة وروسيا على معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى عام 1987، التي تحظر على الولايات المتحدة وروسيا امتلاك صواريخ بالستية ومجنحة متوسطة المدى بمجال من 500 وحتى 5500 كيلومتر في القواعد الأرضية.
ولم يُعرف بعد أي من حلفاء واشنطن سيستضيف أنظمة الصواريخ متوسطة المدى على أراضيهم، لكن من المتوقع أن تهدف هذه الخطوة إلى احتواء الصين.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد صرح، بدابة العام الجاري، بأن الولايات المتحدة، التي جمدت الحوار الاستراتيجي مع روسيا، خلقت بأفعالها ظروفاً غير مقبولة لتنفيذ اتفاقات نزع السلاح.
وقال لافروف، في مؤتمر صحفي حول نتائج السياسة الخارجية الروسية لعام 2023: "واشنطن سعت باستمرار إلى ضمان "أن أيديها حرة" من خلال تفكيك نظام الاتفاقيات المختلفة لمراقبة التسلح، خطوة بخطوة".
وأضاف لافروف "لقد حدث الشيء نفسه مع معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا ومع معاهدة "ستارت" نفسها، بسبب حقيقة أن الولايات المتحدة خلقت ظروفًا غير مقبولة لتنفيذها، لقد كان الجانب الأميركي هو الذي جمد ذات مرة الحوار الاستراتيجي الثنائي، بحجة الخلفية العسكرية والسياسية غير مناسبة".
وتؤكد موسكو أن إجراء حوار حقيقي حول الاستقرار الاستراتيجي مع واشنطن، ممكن إذا كان هناك شريك مناسب واستعداد لعدم تجاوز "الخطوط الحمراء" لروسيا في مجال الأمن.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في شباط/فبراير الماضي، تعليق مشاركة روسيا في المعاهدة الروسية الأميركية بشأن خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "نيو ستارت".
حركة الشباب الصومالية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
الجيش الأمريكي يطلب من بايدن نشر قوات خاصة في الصومال
11 مارس 2022, 13:34 GMT
وتم التوقيع على معاهدة "نيو ستارت" بشأن التدابير اللازمة لخفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها، بين موسكو وواشنطن، في 8 نيسان/أبريل 2010، بالعاصمة التشيكية براغ.
وتبادلت موسكو وواشنطن، في 3 شباط/فبراير 2021، مذكرات بشأن استكمال الإجراءات الداخلية اللازمة لدخول اتفاقية تمديد المعاهدة حيز التنفيذ، مدة خمس سنوات.
وتعد "ستارت الجديدة" (ستارت-3) آخر اتفاقية خاصة بالرقابة على الأسلحة بين موسكو وواشنطن، بعد أن انسحبت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، من جانب واحد من معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى المبرمة مع موسكو عام 1987 واتفاقية "الأجواء المفتوحة".
وتبقي المعاهدة على الترسانتين النوويتين في البلدين عند مستوى يقل كثيرًا عما كان عليه الحال خلال الحرب الباردة؛ حيث حددت عدد منصات الإطلاق النووية الاستراتيجية المنصوبة عند 700، وعدد الرؤوس النووية عند 1550.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... ضغوط أمريكية على إسرائيل لإبرام اتفاق تبادل أسرىأمس, 22:11 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... ضغوط أمريكية على إسرائيل لإبرام اتفاق تبادل أسرىأمس, 17:42 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... زعماء مصر والأردن وفرنسا يدعون لوقف إطلاق النار في غزة الآن9 أبريل, 06:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала