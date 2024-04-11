https://sputnikarabic.ae/20240411/الخارجية-الروسية-روسيا-لن-تشارك-في-اجتماع-صيغة-زيلينسكي-الذي-ينظم-في-سويسرا--1087894379.html

الخارجية الروسية: روسيا لن تشارك في اجتماع "صيغة زيلينسكي" الذي ينظم في سويسرا

الخارجية الروسية: روسيا لن تشارك في اجتماع "صيغة زيلينسكي" الذي ينظم في سويسرا

سبوتنيك عربي

صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو لن تشارك في الاجتماع حول "صيغة زيلينسكي" الذي ينظم في سويسرا، من أجل وقف التكهنات... 11.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-11T13:26+0000

2024-04-11T13:26+0000

2024-04-11T13:26+0000

روسيا

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وكتبت زاخاروفا على تلغرام: "أود أن أوقف موجة أخرى من التكهنات بشأن التباين المزعوم للمشاركة الروسية في الاجتماع المقبل وفقا لـ"صيغة زيلينسكي": روسيا لن تشارك ولم تكن تنوي ذلك. لقد تم ذكر ذلك مرارا وتكرارا". وذكرت زاخاروفا أنه، في مارس/آذار الماضي، أشارت الدائرة الدبلوماسية إلى أن موسكو لا تخطط للمشاركة في هذا الحدث.وكانت الرئيسة السويسرية، فيولا أمهيرد، قد ذكرت في وقت سابق، أن زيلينسكي طلب تنظيم قمة سلام بشأن أوكرانيا. وكما قال رئيس مكتب زيلينسكي، أندريه إرماك، فإن كييف تريد عقد مؤتمرات قمة للموافقة على "صيغة السلام" الأوكرانية.واعترف وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس بأنه لا يوجد بديل لمشاركة روسيا في الحل السلمي للصراع في أوكرانيا، كما أن عقد مؤتمر للسلام دون روسيا الاتحادية أمر مستحيل.أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن روسيا لا تعتمد كثيراً على خدمات سويسرا في عملية السلام في أوكرانيا، لأن برن فقدت حيادها منذ فترة طويلة، مضيفًا أن ما يسمى بـ"صيغة السلام" التي طرحها زيلينسكي هي "مبادرة وهمية وغبية بكل بساطة".

https://sputnikarabic.ae/20240314/لافروف-الغرب-يريد-عقد-اجتماع-في-برن-بشأن-صيغة-زيلينسكي-وإعطائها-شكلا-غير-قابل-للتغيير-1086996784.html

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