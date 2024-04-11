https://sputnikarabic.ae/20240411/السفارة-الأمريكية-في-إسرائيل-تطلب-من-رعاياها-عدم-مغادرة-القدس-وتل-أبيب-وبئر-السبع-1087907084.html

السفارة الأمريكية في إسرائيل تطلب من رعاياها عدم مغادرة القدس وتل أبيب وبئر السبع

السفارة الأمريكية في إسرائيل تطلب من رعاياها عدم مغادرة القدس وتل أبيب وبئر السبع

سبوتنيك عربي

طالبت سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل، اليوم الخميس، من رعاياها عدم مغادرة القدس وتل أبيب وبئر السبع، وذلك على خلفية احتدام التوتر في المنطقة ووسط أنباء عن... 11.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-11T22:45+0000

2024-04-11T22:45+0000

2024-04-11T22:45+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت السفارة في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، "تذكّر سفارة الولايات المتحدة في القدس المواطنين الأمريكيين بالحاجة المستمرة إلى توخي الحذر وزيادة الوعي الأمني الشخصي لأن الحوادث الأمنية غالبًا ما تقع دون سابق إنذار. ولا تزال البيئة الأمنية معقدة ويمكن أن تتغير بسرعة تبعا للوضع السياسي والأحداث الأخيرة".وتابع البيان: "ردًا على الحوادث الأمنية ودون إشعار مسبق، قد تقوم سفارة الولايات المتحدة بتقييد أو منع موظفي الحكومة الأميركية وأفراد أسرهم من السفر إلى مناطق معينة في إسرائيل (بما في ذلك البلدة القديمة في القدس) والضفة الغربية".وأوضح بيان السفارة أنه "يتم حث مواطني الولايات المتحدة على الرجوع إلى إرشادات السفر الحالية ومعلومات الدولة، لإسرائيل والضفة الغربية وغزة، والتي تنصح مواطني الولايات المتحدة بأن يكونوا على دراية بالمخاطر المستمرة للسفر إلى إسرائيل والضفة الغربية وغزة بسبب الوضع الأمني. وتصاعد التوترات الإقليمية ويحذر من السفر إلى غزة".والخميس، ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة "إكس"، أنه "على مدار سنوات وخاصة خلال الحرب تقوم إيران بتمويل وتوجيه وتسليح وكلائها في لبنان وغزة وسوريا والعراق واليمن لشن هجمات ضد إسرائيل".ولفت إلى أنه "في الأشهر الأخيرة قمنا بتحسين قدرات الدفاع متعددة الطبقات التي أثبتت فعاليتها طيلة الحرب محققة الآلاف من عمليات الاعتراض الناجحة، وذلك إلى جانب استعداد الطائرات في الأجواء".وفيما يتعلق بالتقارير التي تشير إلى الاستعدادات لشن هجوم من إيران، أكد أدرعي على "عدم وجود تغيير في التعليمات إلى الجبهة الداخلية"، مشددًا على أن الجيش "يحافظ على حالة جاهزية واستعداد عالية للتعامل مع سيناريوهات متنوعة".وقال: "نجري تقييمًا متواصلاً للوضع طيلة الوقت، ونحن مستعدون هجومياً ودفاعياً أيضاً مع شركائنا الدوليين".وفي وقت سابق، الخميس، نقلت وسائل إعلام بريطانية عن مصدر مطلع قوله إن دولاً غربية وعربية تسارع لإقناع إيران بضبط النفس، في حين حذرت الولايات المتحدة حلفاءها من أن طهران تقترب من الانتقام العسكري من إسرائيل ردًا على الهجوم على قنصليتها في العاصمة السورية دمشق.وأشار دبلوماسي مطلع على التحذير الأميركي، إلى "احتمالية أن توجه إيران ضربة مباشرة إلى إسرائيل"، مشيرًا إلى أن "هذا الإجراء من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد كبير للأعمال العدائية المستمرة منذ 6 أشهر في المنطقة" بسبب الحرب في قطاع غزة.من جانبها، أكدت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، اليوم الخميس، ضرورة الرد الإيراني على مهاجمة إسرائيل قنصلية الجمهورية الإسلامية في دمشق، قائلة عبر منصة "إكس": "نؤكد ضرورة ردنا على مهاجمة إسرائيل لقنصليتنا في العاصمة السورية دمشق".وأضافت: "لو ندد مجلس الأمن الدولي بعدوان الكيان الإسرائيلي، لكان من الممكن التغاضي عن ضرورة الرد".والاثنين الماضي، أصدر الحرس الثوري الإيراني بيانًا قال فيه: ""ارتكبت مقاتلة للكيان الصهيوني جريمة جديدة بقصفها مبنى قنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، بعدة صواريخ؛ وعلى أثرها، استشهد المستشار والضابط واللواء في الحرس الثوري محمد رضا زاهدي، ومحمد هادي حاجي رحيمي، وهما من القادة القدامى وكبار المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا، و5 من المستشارين العسكريين الإيرانيين، الذين كانوا يرافقونهما في سوريا".وأعلنت وزارة الدفاع السورية، أن إسرائيل وجهت ضربة جوية إلى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، ما أدى إلى تدميره بالكامل، ومقتل وإصابة جميع من بداخله.ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي، نفذ الجيش الإسرائيلي عدة ضربات في سوريا ولبنان، استهدفت قيادات في حركة حماس و"حزب الله" اللبناني والحرس الثوري الإيراني.

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https://sputnikarabic.ae/20240408/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-قصف-أهداف-لـحزب-الله-في-جنوب-لبنان-واعتراض-عدد-من-الصواريخ-1087825151.html

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