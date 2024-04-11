https://sputnikarabic.ae/20240411/الصين-تفرض-عقوبات-على-شركتين-أمريكيتين-تبيعان-الأسلحة-لتايوان-1087888416.html
الصين تفرض عقوبات على شركتين أمريكيتين تبيعان الأسلحة لتايوان
الصين تفرض عقوبات على شركتين أمريكيتين تبيعان الأسلحة لتايوان
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الصينية، في بيان اليوم الخميس، أن الصين فرضت إجراءات مضادة ضد شركتي "جنرال أتوميكس" لأنظمة الطيران و"جنرال دايناميكس لاند سيستمز"... 11.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-11T10:13+0000
2024-04-11T10:13+0000
2024-04-11T10:13+0000
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/06/1082875999_0:49:1959:1151_1920x0_80_0_0_452cfc44087cb8d242e111858fedea27.jpg
وقالت الوزارة في بيانها: "قررت الصين اتخاذ الإجراءات المضادة التالية ضد شركتي "جنرال أتوميكس" للطيران و"جنرال دايناميكس لاند سيستمز"، المتورطتين في مبيعات الأسلحة إلى تايوان، بتجميد الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وغيرها من أنواع الممتلكات لهما في الصين، وعدم إصدار تأشيرات دخول لموظفي الإدارة العليا للشركتين، ومنعهم دخول البلاد".ويذكر أن القرار بفرض الإجراءات ضد الشركتبن الأمريكيتين يدخل حيز التنفيذ، اليوم الخميس 11 أبريل/ نيسان الجاري.وتصاعدت التوترات حول تايوان (الصين)، في الأشهر الأخيرة، حيث تؤكد بكين سيادتها على أراضي الجزيرة، التي تحظى بحكم ذاتي، وتهدد باستخدام القوة لبسط سيطرتها عليها إن لزم الأمر، وترفض التوجهات الداخلية وكذا السياسات الأمريكية الداعمة للقوى الانفصالية التايوانية.وكانت تايوان والصين، على خلاف منذ نهاية الحرب الأهلية في عام 1949، وأصرت بكين على أن الدول الأخرى يجب أن تحترم مبدأ "الصين الواحدة"، بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، تايبيه، في شهر أغسطس/ آب 2022، وهي الزيارة التي أسفرت عن زيارة العديد من السياسيين إلى تايوان، تعبيرا عن دعمهم لتوجهها "بالاستقلال" عن الصين.
https://sputnikarabic.ae/20240402/الرئيس-الصيني-لبايدن-قضية-تايوان-خط-أحمر-في-العلاقات-الصينية-الأمريكية-1087624294.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/06/1082875999_97:0:1834:1303_1920x0_80_0_0_94e652a4fc8394a7cd67b80472bfa57d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الصين تفرض عقوبات على شركتين أمريكيتين تبيعان الأسلحة لتايوان
أعلنت وزارة الخارجية الصينية، في بيان اليوم الخميس، أن الصين فرضت إجراءات مضادة ضد شركتي "جنرال أتوميكس" لأنظمة الطيران و"جنرال دايناميكس لاند سيستمز" الأمريكيتين، لبيعهما أسلحة لتايوان.
وقالت الوزارة في بيانها: "قررت الصين اتخاذ الإجراءات المضادة التالية ضد شركتي "جنرال أتوميكس" للطيران و"جنرال دايناميكس لاند سيستمز"، المتورطتين في مبيعات الأسلحة إلى تايوان، بتجميد الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وغيرها من أنواع الممتلكات لهما في الصين، وعدم إصدار تأشيرات دخول لموظفي الإدارة العليا للشركتين، ومنعهم دخول البلاد".
ويذكر أن القرار بفرض الإجراءات ضد الشركتبن الأمريكيتين يدخل حيز التنفيذ، اليوم الخميس 11 أبريل/ نيسان الجاري.
وتصاعدت التوترات حول تايوان (الصين)، في الأشهر الأخيرة، حيث تؤكد بكين سيادتها على أراضي الجزيرة، التي تحظى بحكم ذاتي، وتهدد باستخدام القوة لبسط سيطرتها عليها إن لزم الأمر، وترفض التوجهات الداخلية وكذا السياسات الأمريكية الداعمة للقوى الانفصالية التايوانية.
وكانت تايوان والصين، على خلاف منذ نهاية الحرب الأهلية في عام 1949، وأصرت بكين على أن الدول الأخرى يجب أن تحترم مبدأ "الصين الواحدة"، بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، تايبيه
، في شهر أغسطس/ آب 2022، وهي الزيارة التي أسفرت عن زيارة العديد من السياسيين إلى تايوان، تعبيرا عن دعمهم لتوجهها "بالاستقلال" عن الصين.