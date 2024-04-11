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الدفاع الروسية تعلن تنفيذ غارة ضخمة على مؤسسات عسكرية أوكرانية وتعطيلها بالكامل
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https://sputnikarabic.ae/20240411/الصين-تفرض-عقوبات-على-شركتين-أمريكيتين-تبيعان-الأسلحة-لتايوان-1087888416.html
الصين تفرض عقوبات على شركتين أمريكيتين تبيعان الأسلحة لتايوان
الصين تفرض عقوبات على شركتين أمريكيتين تبيعان الأسلحة لتايوان
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الصينية، في بيان اليوم الخميس، أن الصين فرضت إجراءات مضادة ضد شركتي "جنرال أتوميكس" لأنظمة الطيران و"جنرال دايناميكس لاند سيستمز"... 11.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-11T10:13+0000
2024-04-11T10:13+0000
العالم
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وقالت الوزارة في بيانها: "قررت الصين اتخاذ الإجراءات المضادة التالية ضد شركتي "جنرال أتوميكس" للطيران و"جنرال دايناميكس لاند سيستمز"، المتورطتين في مبيعات الأسلحة إلى تايوان، بتجميد الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وغيرها من أنواع الممتلكات لهما في الصين، وعدم إصدار تأشيرات دخول لموظفي الإدارة العليا للشركتين، ومنعهم دخول البلاد".ويذكر أن القرار بفرض الإجراءات ضد الشركتبن الأمريكيتين يدخل حيز التنفيذ، اليوم الخميس 11 أبريل/ نيسان الجاري.وتصاعدت التوترات حول تايوان (الصين)، في الأشهر الأخيرة، حيث تؤكد بكين سيادتها على أراضي الجزيرة، التي تحظى بحكم ذاتي، وتهدد باستخدام القوة لبسط سيطرتها عليها إن لزم الأمر، وترفض التوجهات الداخلية وكذا السياسات الأمريكية الداعمة للقوى الانفصالية التايوانية.وكانت تايوان والصين، على خلاف منذ نهاية الحرب الأهلية في عام 1949، وأصرت بكين على أن الدول الأخرى يجب أن تحترم مبدأ "الصين الواحدة"، بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، تايبيه، في شهر أغسطس/ آب 2022، وهي الزيارة التي أسفرت عن زيارة العديد من السياسيين إلى تايوان، تعبيرا عن دعمهم لتوجهها "بالاستقلال" عن الصين.
https://sputnikarabic.ae/20240402/الرئيس-الصيني-لبايدن-قضية-تايوان-خط-أحمر-في-العلاقات-الصينية-الأمريكية-1087624294.html
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العالم

الصين تفرض عقوبات على شركتين أمريكيتين تبيعان الأسلحة لتايوان

10:13 GMT 11.04.2024
© AFP 2023 / GREG BAKERعلم الصين
علم الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2024
© AFP 2023 / GREG BAKER
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أعلنت وزارة الخارجية الصينية، في بيان اليوم الخميس، أن الصين فرضت إجراءات مضادة ضد شركتي "جنرال أتوميكس" لأنظمة الطيران و"جنرال دايناميكس لاند سيستمز" الأمريكيتين، لبيعهما أسلحة لتايوان.
وقالت الوزارة في بيانها: "قررت الصين اتخاذ الإجراءات المضادة التالية ضد شركتي "جنرال أتوميكس" للطيران و"جنرال دايناميكس لاند سيستمز"، المتورطتين في مبيعات الأسلحة إلى تايوان، بتجميد الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وغيرها من أنواع الممتلكات لهما في الصين، وعدم إصدار تأشيرات دخول لموظفي الإدارة العليا للشركتين، ومنعهم دخول البلاد".
الرئيس الأمريكي جو بايدن و الرئيس الصيني شي جين بينغ في اجتماع خلال أسبوع قادة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في وودسايد، كاليفورنيا في 15 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2024
الرئيس الصيني لبايدن: قضية تايوان "خط أحمر" في العلاقات الصينية الأمريكية
2 أبريل, 16:45 GMT
ويذكر أن القرار بفرض الإجراءات ضد الشركتبن الأمريكيتين يدخل حيز التنفيذ، اليوم الخميس 11 أبريل/ نيسان الجاري.
وتصاعدت التوترات حول تايوان (الصين)، في الأشهر الأخيرة، حيث تؤكد بكين سيادتها على أراضي الجزيرة، التي تحظى بحكم ذاتي، وتهدد باستخدام القوة لبسط سيطرتها عليها إن لزم الأمر، وترفض التوجهات الداخلية وكذا السياسات الأمريكية الداعمة للقوى الانفصالية التايوانية.
وكانت تايوان والصين، على خلاف منذ نهاية الحرب الأهلية في عام 1949، وأصرت بكين على أن الدول الأخرى يجب أن تحترم مبدأ "الصين الواحدة"، بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، تايبيه، في شهر أغسطس/ آب 2022، وهي الزيارة التي أسفرت عن زيارة العديد من السياسيين إلى تايوان، تعبيرا عن دعمهم لتوجهها "بالاستقلال" عن الصين.
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