https://sputnikarabic.ae/20240411/الطوارئ-الروسية-تنقل-مريضا-يزن-300-كيلو-من-النافذة-فيديو-1087893605.html
الطوارئ الروسية تنقل مريضا يزن 300 كيلو من النافذة... فيديو
الطوارئ الروسية تنقل مريضا يزن 300 كيلو من النافذة... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت الطوارئ الروسية بأن خدمات الطوارئ في موسكو واجهت صعوبات في نقل مريض يزن 300 كيلوغرام إلى المستشفى. 11.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-11T12:38+0000
2024-04-11T12:38+0000
2024-04-11T12:38+0000
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روسيا
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أحد سكان موسكو البالغ من العمر 54 عاما شعر، صباح اليوم الخميس الموافق 11 الجاري، بألم شديد في قلبه، فاتصل بخدمة الإسعاف، واحتاج الأطباء الذين وصلوا إلى شقته للمساعدة، لأنهم لم يتمكنوا من نقل المريض إلى المستشفى بمفردهم.والرجل لم يغادر شقته منذ عشر سنوات، وخلال السنوات الثلاث الماضية، لم يستطع الرجل المشي بسبب آثار فيروس كورونا. طوال هذا الوقت كان يعتني به ابنه البالغ من العمر 24 عاما، وكان سريره مجهزا بجهاز اتصال للتواصل مع عائلته.
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سبوتنيك عربي
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نادي الفيديو, روسيا
الطوارئ الروسية تنقل مريضا يزن 300 كيلو من النافذة... فيديو
أفادت الطوارئ الروسية بأن خدمات الطوارئ في موسكو واجهت صعوبات في نقل مريض يزن 300 كيلوغرام إلى المستشفى.
أحد سكان موسكو البالغ من العمر 54 عاما شعر، صباح اليوم الخميس الموافق 11 الجاري، بألم شديد في قلبه، فاتصل بخدمة الإسعاف، واحتاج الأطباء الذين وصلوا إلى شقته للمساعدة، لأنهم لم يتمكنوا من نقل المريض إلى المستشفى بمفردهم.
قرر عمال الطوارئ قطع القضبان من نوافذ شقة الرجل الواقعة في الطابق الأرضي لنقله إلى المستشفى.
والرجل لم يغادر شقته منذ عشر سنوات، وخلال السنوات الثلاث الماضية، لم يستطع الرجل المشي بسبب آثار فيروس كورونا. طوال هذا الوقت كان يعتني به ابنه البالغ من العمر 24 عاما، وكان سريره مجهزا بجهاز اتصال للتواصل مع عائلته.