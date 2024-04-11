https://sputnikarabic.ae/20240411/الكشف-عن-خصائص-الروبوت-الروسي-قاتل-دبابات-أبرامز-فيديو-1087893939.html
الكشف عن خصائص الروبوت الروسي "قاتل دبابات أبرامز"... فيديو
الكشف عن خصائص الروبوت الروسي "قاتل دبابات أبرامز"... فيديو
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام روسية عن الخصائص التكتيكية والفنية للروبوت القتالي "كوريير"، والذي تم اختباره، في الآونة الأخيرة، على محور أفدييفكا. 11.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-11T13:03+0000
2024-04-11T13:03+0000
2024-04-11T13:06+0000
رصد عسكري
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ونقلت صحيفة "روسكوي أوروجيه" عن قناة "كولونو كاساد" على "تلغرام"، أن "الروبوت المجنزر (كوريير) يزن 250 كيلوغراما، إنه صغير الحجم بطول - 1400 مم، وعرض - 1200 مم، وارتفاع - 580 مم، والسرعة القصوى له ما يصل إلى 35 كم/ساعة، وقت التشغيل من 12 إلى 72 ساعة، مدى بعد التحكم به ما يصل إلى 10 كم. يتم تزويد الروبوت بمجموعة واسعة من الأسلحة، على سبيل المثال، أثناء المشاركة في المعارك، يتم تجهيزه بقاذفات قنابل آلية "أي غي إس-17" عيار 30 ملم مع 150 طلقة".كما تم تجهيز نموذج آخر من الروبوت "كوريير" بمدفع رشاش من طراز "إن سي في تي أوتيوس" من عيار 12.7 ملم، والمزود بـ250 طلقة.وبحسب الصحيفة، يمكن أن يصبح هذا الروبوت قاتلا حقيقيا للدبابات "أبرامز" و"ليبوبارد-2" و"تي-64 بي في" وغيرها من الدبابات، وأن يدمر قاذفات الصواريخ وقاذفات اللهب، عندما يستخدم الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات. كما يمكن تحويل هذا الروبوت بسهولة إلى حامل لمعدات الحرب الإلكترونية واستخدامها لتركيب ألغام من مختلف الأنواع.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الكشف عن خصائص الروبوت الروسي "قاتل دبابات أبرامز"... فيديو
13:03 GMT 11.04.2024 (تم التحديث: 13:06 GMT 11.04.2024)
كشفت وسائل إعلام روسية عن الخصائص التكتيكية والفنية للروبوت القتالي "كوريير"، والذي تم اختباره، في الآونة الأخيرة، على محور أفدييفكا.
ونقلت صحيفة "روسكوي أوروجيه" عن قناة "كولونو كاساد" على "تلغرام"، أن "الروبوت المجنزر (كوريير) يزن 250 كيلوغراما، إنه صغير الحجم بطول - 1400 مم، وعرض - 1200 مم، وارتفاع - 580 مم، والسرعة القصوى له ما يصل إلى 35 كم/ساعة، وقت التشغيل من 12 إلى 72 ساعة، مدى بعد التحكم به ما يصل إلى 10 كم. يتم تزويد الروبوت بمجموعة واسعة من الأسلحة، على سبيل المثال، أثناء المشاركة في المعارك، يتم تجهيزه بقاذفات قنابل آلية "أي غي إس-17" عيار 30 ملم مع 150 طلقة".
كما تم تجهيز نموذج آخر من الروبوت "كوريير" بمدفع رشاش من طراز "إن سي في تي أوتيوس" من عيار 12.7 ملم، والمزود بـ250 طلقة.
وبحسب الصحيفة
، يمكن أن يصبح هذا الروبوت قاتلا حقيقيا للدبابات "أبرامز" و"ليبوبارد-2" و"تي-64 بي في" وغيرها من الدبابات، وأن يدمر قاذفات الصواريخ وقاذفات اللهب، عندما يستخدم الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات.
كما يمكن تحويل هذا الروبوت بسهولة إلى حامل لمعدات الحرب الإلكترونية واستخدامها لتركيب ألغام من مختلف الأنواع.