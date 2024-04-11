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الدفاع الروسية تعلن تنفيذ غارة ضخمة على مؤسسات عسكرية أوكرانية وتعطيلها بالكامل
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رئيسة إقليم غاغاوزيا في مالدوفا: سنلجأ إلى روسيا إذا قررت كيشينوف إرسال قوات إلى أراضينا
رئيسة إقليم غاغاوزيا في مالدوفا: سنلجأ إلى روسيا إذا قررت كيشينوف إرسال قوات إلى أراضينا
سبوتنيك عربي
أعلنت رئيسة إقليم غاغاوزيا في مالدوفا، يفغينيا غوتسول، أن غاغاوزيا ستلجأ إلى جميع الدول طلبًا للمساعدة، بما في ذلك روسيا، إذا قررت السلطات المولدوفية إرسال... 11.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-11T09:05+0000
2024-04-11T10:18+0000
العالم
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وقالت غوتسول لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال في هذا السياق: "آمل ألا يصل الأمر إلى هذا الحد. آمل أن يكون لدى سلطاتنا الحس السليم ولكن إذا وصل الأمر إلى هذا، فسنتصل بجميع البلدان، بالطبع، بما في ذلك روسيا". وفي وقت سابق، قالت غوتسول إن "غاغاوزيا ستطلق عملية الانفصال عن مولدوفا، إذا قررت السلطات المولدوفية الاتحاد مع رومانيا، لأننا نريد أن نعيش في جمهورية مولدوفا المستقلة". ودعم رئيس الوزراء الروماني مارسيل سيولاكو، في أوائل أبريل/نسيان الجاري، الوحدة مع مولدوفا.ويتمتع إقليم غاغاوزيا بالحكم الذاتي في جنوب مولدوفا، وينحو سكانه بشكل تقليدي إلى التقارب مع روسيا، في حين أعلنت كيشينوف عن مسار نحو التكامل الأوروبي.
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رئيسة إقليم غاغاوزيا في مالدوفا: سنلجأ إلى روسيا إذا قررت كيشينوف إرسال قوات إلى أراضينا

09:05 GMT 11.04.2024 (تم التحديث: 10:18 GMT 11.04.2024)
© Sputnik . Дмитрий Осматеско / الانتقال إلى بنك الصوررئيسة إقليم غاغاوزيا الملدوفية، يفغينيا جوتسول
رئيسة إقليم غاغاوزيا الملدوفية، يفغينيا جوتسول - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2024
© Sputnik . Дмитрий Осматеско
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أعلنت رئيسة إقليم غاغاوزيا في مالدوفا، يفغينيا غوتسول، أن غاغاوزيا ستلجأ إلى جميع الدول طلبًا للمساعدة، بما في ذلك روسيا، إذا قررت السلطات المولدوفية إرسال قوات إلى أراضيها.
وقالت غوتسول لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال في هذا السياق: "آمل ألا يصل الأمر إلى هذا الحد. آمل أن يكون لدى سلطاتنا الحس السليم ولكن إذا وصل الأمر إلى هذا، فسنتصل بجميع البلدان، بالطبع، بما في ذلك روسيا".
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وفي وقت سابق، قالت غوتسول إن "غاغاوزيا ستطلق عملية الانفصال عن مولدوفا، إذا قررت السلطات المولدوفية الاتحاد مع رومانيا، لأننا نريد أن نعيش في جمهورية مولدوفا المستقلة".
ودعم رئيس الوزراء الروماني مارسيل سيولاكو، في أوائل أبريل/نسيان الجاري، الوحدة مع مولدوفا.
ويتمتع إقليم غاغاوزيا بالحكم الذاتي في جنوب مولدوفا، وينحو سكانه بشكل تقليدي إلى التقارب مع روسيا، في حين أعلنت كيشينوف عن مسار نحو التكامل الأوروبي.
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