https://sputnikarabic.ae/20240411/رئيسة-إقليم-غاغاوزيا-في-ملدوفا-سنلجأ-إلى-روسيا-إذا-قررت-كيشينوف-إرسال-قوات-إلى-أراضينا-1087886419.html

رئيسة إقليم غاغاوزيا في مالدوفا: سنلجأ إلى روسيا إذا قررت كيشينوف إرسال قوات إلى أراضينا

رئيسة إقليم غاغاوزيا في مالدوفا: سنلجأ إلى روسيا إذا قررت كيشينوف إرسال قوات إلى أراضينا

سبوتنيك عربي

أعلنت رئيسة إقليم غاغاوزيا في مالدوفا، يفغينيا غوتسول، أن غاغاوزيا ستلجأ إلى جميع الدول طلبًا للمساعدة، بما في ذلك روسيا، إذا قررت السلطات المولدوفية إرسال... 11.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-11T09:05+0000

2024-04-11T09:05+0000

2024-04-11T10:18+0000

العالم

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وقالت غوتسول لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال في هذا السياق: "آمل ألا يصل الأمر إلى هذا الحد. آمل أن يكون لدى سلطاتنا الحس السليم ولكن إذا وصل الأمر إلى هذا، فسنتصل بجميع البلدان، بالطبع، بما في ذلك روسيا". وفي وقت سابق، قالت غوتسول إن "غاغاوزيا ستطلق عملية الانفصال عن مولدوفا، إذا قررت السلطات المولدوفية الاتحاد مع رومانيا، لأننا نريد أن نعيش في جمهورية مولدوفا المستقلة". ودعم رئيس الوزراء الروماني مارسيل سيولاكو، في أوائل أبريل/نسيان الجاري، الوحدة مع مولدوفا.ويتمتع إقليم غاغاوزيا بالحكم الذاتي في جنوب مولدوفا، وينحو سكانه بشكل تقليدي إلى التقارب مع روسيا، في حين أعلنت كيشينوف عن مسار نحو التكامل الأوروبي.

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