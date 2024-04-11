علماء يرصدون "بلورة ويغنر" لأول مرة بعد 90 عاما من البحث... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد تحديد نتانياهو موعد عملية رفح ..هل يمضي في اقتحام المدينة؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
09:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما ما بين التاريخ والدين
09:33 GMT
27 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
10:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الدول التي تمول الإرهاب تنتهك ميثاق الأمم المتحدة
14:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
الدراما التليفزيونية العربية ودورها في شهر رمضان المبارك
15:03 GMT
59 د
من الملعب
مبارة فاصلة بين الحكمة والرياضي ضمن منافسات بطولة غرب آسيا لكرة السلة
16:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
بوشكين: شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
16:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:00 GMT
46 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
17:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
09:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
10:29 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: إسرائيل تغتال أبناء إسماعيل هنية للهروب من استحقاقات الهدنة
14:03 GMT
60 د
صدى الحياة
لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
الدراما التليفزيونية العربية ودورها في شهر رمضان المبارك
17:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20240411/علماء-يرصدون-بلورة-ويغنر-لأول-مرة-بعد-90-عاما-من-البحث-فيديو-1087892143.html
علماء يرصدون "بلورة ويغنر" لأول مرة بعد 90 عاما من البحث... فيديو
علماء يرصدون "بلورة ويغنر" لأول مرة بعد 90 عاما من البحث... فيديو
سبوتنيك عربي
الإلكترونات هي أشياء صغيرة رائعة، وغالبًا ما تدور حول أنوية ذرية، فالكون مليء بالإلكترونات السائبة التي تتجول في كل مكان. 11.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-11T12:18+0000
2024-04-11T12:18+0000
مجتمع
علوم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/0b/1087890379_0:1243:2048:2395_1920x0_80_0_0_f2cbe9d85d03be5d752026aa5c5a18ad.jpg
واقترح عالم الفيزياء النظرية يوغين ويغنر، قبل تسعين عامًا، أن الإلكترونات الحرة قد تتجمع معًا في نوع غريب من المادة التي لا تحتوي على ذرات على الإطلاق، مجرد إلكترونات محاصرة بواسطة تنافرها الخاص بشبكة بلورية أنيقة.وقال الفيزيائي علي يزداني من جامعة "برينستون": "بلورة ويغنر هي واحدة من أروع المراحل الكمومية للمادة التي تم التنبؤ بها وموضوع العديد من الدراسات التي تدعي أنها وجدت في أفضل الأحوال دليلاً غير مباشر على تكوينها".وأضاف: "تصور هذه البلورة لا يسمح لنا فقط بمراقبة تكوينها وتأكيد العديد من خصائصها، ولكن يمكننا أيضًا دراستها بطرق لم نتمكن من دراستها في الماضي".وتحتوي بلورة ويغنر على نقطة ذات كثافة إلكترونية، إذا كانت الكثافة منخفضة جدًا، فإن الإلكترونات ستدفع بعضها بعضا بعيدًا وستبتعد نوعًا ما، وإذا كانت الكثافة عالية جدًا، فسوف تتجمع الإلكترونات معًا لتشكل سائلًا إلكترونيًا.وفي نقطة التعادل، ستحاول الإلكترونات صد بعضها بعض، ولكن هروبها سيتم قطعه بواسطة الإلكترونات الأخرى، لذلك سوف يقومون بترتيب أنفسهم في شبكة، مع الحفاظ على أكبر قدر ممكن من المسافة بينهم.وشرح العلماء: "في تجربتنا، يمكننا تصوير النظام بينما نقوم بضبط عدد الإلكترونات لكل وحدة مساحة، فقط عن طريق تغيير الكثافة، ويمكننا بدء هذه المرحلة الانتقالية والعثور على الإلكترونات تتشكل تلقائيًا في بلورة مرتبة".وختم العلماء: "يقدم عملنا أول صور مباشرة لهذه البلورة، لقد أثبتنا أن البلورة موجودة بالفعل ويمكننا رؤيتها".
https://sputnikarabic.ae/20240409/مشهد-مذهل-لظل-القمر-يتحرك-على-الأرض-فيديو-1087847085.html
https://sputnikarabic.ae/20240408/روسيا-والصين-تناقشان-عملية-الاستكشاف-المشترك-للمريخ-1087793463.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/0b/1087890379_0:1051:2048:2587_1920x0_80_0_0_077f860fa8d1f293646c378c065c2915.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
علوم
علوم

علماء يرصدون "بلورة ويغنر" لأول مرة بعد 90 عاما من البحث... فيديو

12:18 GMT 11.04.2024
© Photo / unsplash/Krystal Ngبلورة ويغنر
بلورة ويغنر - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2024
© Photo / unsplash/Krystal Ng
تابعنا عبر
الإلكترونات هي أشياء صغيرة رائعة، وغالبًا ما تدور حول أنوية ذرية، فالكون مليء بالإلكترونات السائبة التي تتجول في كل مكان.
واقترح عالم الفيزياء النظرية يوغين ويغنر، قبل تسعين عامًا، أن الإلكترونات الحرة قد تتجمع معًا في نوع غريب من المادة التي لا تحتوي على ذرات على الإطلاق، مجرد إلكترونات محاصرة بواسطة تنافرها الخاص بشبكة بلورية أنيقة.

ويُعرف هذا باسم "بلورة فيغنر"، وقد حصل الفيزيائيون أخيرًا على أدلة رصدية مباشرة تشير إلى إمكانية وجودها.

وقال الفيزيائي علي يزداني من جامعة "برينستون": "بلورة ويغنر هي واحدة من أروع المراحل الكمومية للمادة التي تم التنبؤ بها وموضوع العديد من الدراسات التي تدعي أنها وجدت في أفضل الأحوال دليلاً غير مباشر على تكوينها".
كسوف الشمس - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2024
مجتمع
مشهد مذهل لظل القمر يتحرك على الأرض... فيديو
9 أبريل, 12:56 GMT
وأضاف: "تصور هذه البلورة لا يسمح لنا فقط بمراقبة تكوينها وتأكيد العديد من خصائصها، ولكن يمكننا أيضًا دراستها بطرق لم نتمكن من دراستها في الماضي".

وتشير البلورة إلى الطريقة التي يمكن بها ترتيب الذرات في المادة الصلبة، وفي المواد البلورية النموذجية، حيث ترتبط الذرات ببعضها بعضا بطريقة تشكل نمطًا متكررًا في الفضاء.

وتحتوي بلورة ويغنر على نقطة ذات كثافة إلكترونية، إذا كانت الكثافة منخفضة جدًا، فإن الإلكترونات ستدفع بعضها بعضا بعيدًا وستبتعد نوعًا ما، وإذا كانت الكثافة عالية جدًا، فسوف تتجمع الإلكترونات معًا لتشكل سائلًا إلكترونيًا.
كوكب المريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2024
مجتمع
روسيا والصين تناقشان عملية الاستكشاف المشترك للمريخ
8 أبريل, 09:02 GMT
وفي نقطة التعادل، ستحاول الإلكترونات صد بعضها بعض، ولكن هروبها سيتم قطعه بواسطة الإلكترونات الأخرى، لذلك سوف يقومون بترتيب أنفسهم في شبكة، مع الحفاظ على أكبر قدر ممكن من المسافة بينهم.

ولقياس هذه المرحلة البلورية، استخدم الباحثون المجهر النفقي الماسح عالي الدقة (STM) لقياسها، ويستخدم STM النفق الكمي لاستكشاف المواد على المستوى الذري، حيث لا يمكن للمجهر الضوئي الوصول إليه تمامًا، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.

وشرح العلماء: "في تجربتنا، يمكننا تصوير النظام بينما نقوم بضبط عدد الإلكترونات لكل وحدة مساحة، فقط عن طريق تغيير الكثافة، ويمكننا بدء هذه المرحلة الانتقالية والعثور على الإلكترونات تتشكل تلقائيًا في بلورة مرتبة".
وختم العلماء: "يقدم عملنا أول صور مباشرة لهذه البلورة، لقد أثبتنا أن البلورة موجودة بالفعل ويمكننا رؤيتها".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:20 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... قائد القيادة المركزية الأمريكية يعقد سلسلة اجتماعات في تل أبيب12:58 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... ضغوط أمريكية على إسرائيل لإبرام اتفاق تبادل أسرىأمس, 17:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала