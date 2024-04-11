https://sputnikarabic.ae/20240411/علماء-يرصدون-بلورة-ويغنر-لأول-مرة-بعد-90-عاما-من-البحث-فيديو-1087892143.html

علماء يرصدون "بلورة ويغنر" لأول مرة بعد 90 عاما من البحث... فيديو

علماء يرصدون "بلورة ويغنر" لأول مرة بعد 90 عاما من البحث... فيديو

سبوتنيك عربي

الإلكترونات هي أشياء صغيرة رائعة، وغالبًا ما تدور حول أنوية ذرية، فالكون مليء بالإلكترونات السائبة التي تتجول في كل مكان. 11.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-11T12:18+0000

2024-04-11T12:18+0000

2024-04-11T12:18+0000

مجتمع

علوم

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واقترح عالم الفيزياء النظرية يوغين ويغنر، قبل تسعين عامًا، أن الإلكترونات الحرة قد تتجمع معًا في نوع غريب من المادة التي لا تحتوي على ذرات على الإطلاق، مجرد إلكترونات محاصرة بواسطة تنافرها الخاص بشبكة بلورية أنيقة.وقال الفيزيائي علي يزداني من جامعة "برينستون": "بلورة ويغنر هي واحدة من أروع المراحل الكمومية للمادة التي تم التنبؤ بها وموضوع العديد من الدراسات التي تدعي أنها وجدت في أفضل الأحوال دليلاً غير مباشر على تكوينها".وأضاف: "تصور هذه البلورة لا يسمح لنا فقط بمراقبة تكوينها وتأكيد العديد من خصائصها، ولكن يمكننا أيضًا دراستها بطرق لم نتمكن من دراستها في الماضي".وتحتوي بلورة ويغنر على نقطة ذات كثافة إلكترونية، إذا كانت الكثافة منخفضة جدًا، فإن الإلكترونات ستدفع بعضها بعضا بعيدًا وستبتعد نوعًا ما، وإذا كانت الكثافة عالية جدًا، فسوف تتجمع الإلكترونات معًا لتشكل سائلًا إلكترونيًا.وفي نقطة التعادل، ستحاول الإلكترونات صد بعضها بعض، ولكن هروبها سيتم قطعه بواسطة الإلكترونات الأخرى، لذلك سوف يقومون بترتيب أنفسهم في شبكة، مع الحفاظ على أكبر قدر ممكن من المسافة بينهم.وشرح العلماء: "في تجربتنا، يمكننا تصوير النظام بينما نقوم بضبط عدد الإلكترونات لكل وحدة مساحة، فقط عن طريق تغيير الكثافة، ويمكننا بدء هذه المرحلة الانتقالية والعثور على الإلكترونات تتشكل تلقائيًا في بلورة مرتبة".وختم العلماء: "يقدم عملنا أول صور مباشرة لهذه البلورة، لقد أثبتنا أن البلورة موجودة بالفعل ويمكننا رؤيتها".

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