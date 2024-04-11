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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240411/ميستا-إس-يستهدف-مواقع-أوكرانية-عسكرية-في-مناطق-متاخمة-لمقاطعة-بيلغورود-فيديو-1087897437.html
"مستا-إس" يستهدف مواقع أوكرانية عسكرية في مناطق متاخمة لمقاطعة بيلغورود... فيديو
"مستا-إس" يستهدف مواقع أوكرانية عسكرية في مناطق متاخمة لمقاطعة بيلغورود... فيديو
سبوتنيك عربي
استهدفت طواقم المدفعية ذاتية الحركة "مستا-إس"، مواقع أوكرانية عسكرية في مناطق متاخمة لمقاطعة بيلغورود. 11.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-11T15:02+0000
2024-04-11T15:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ونشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد لقيام أطقم مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع "مستا-إس" التابعة لمجموعة تغطية حدود الدولة بإطلاق القذائف على مواقع التشكيلات الأوكرانية في المنطقة المتاخمة لمقاطعة بيلغورود على أراضي أوكرانيا.وأوضحت الدفاع الروسية أن رجال المدفعية المدربة لا تقضي سوى بضع دقائق من تلقي إحداثيات الهدف حتى إطلاق القذائف.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.القوات الروسية تستهدف ميناء "أوتشاكوف" الأوكراني العسكريودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240411/الدفاع-الروسية-تعلن-تنفيذ-غارة-ضخمة-على-مؤسسات-عسكرية-أوكرانية-وتعطيلها-بالكامل-1087888548.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

"مستا-إس" يستهدف مواقع أوكرانية عسكرية في مناطق متاخمة لمقاطعة بيلغورود... فيديو

15:02 GMT 11.04.2024 (تم التحديث: 15:16 GMT 11.04.2024)
© Sputnik . Maxim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورمدافع هاوتزر "مستا - إس" خلال المنوارات العسكرية في حقل مولينو في منطقة نيجني نوفغورود
مدافع هاوتزر مستا - إس خلال المنوارات العسكرية في حقل مولينو في منطقة نيجني نوفغورود - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2024
© Sputnik . Maxim Blinov
/
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تابعنا عبر
استهدفت طواقم المدفعية ذاتية الحركة "مستا-إس"، مواقع أوكرانية عسكرية في مناطق متاخمة لمقاطعة بيلغورود.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد لقيام أطقم مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع "مستا-إس" التابعة لمجموعة تغطية حدود الدولة بإطلاق القذائف على مواقع التشكيلات الأوكرانية في المنطقة المتاخمة لمقاطعة بيلغورود على أراضي أوكرانيا.
وأوضحت الدفاع الروسية أن رجال المدفعية المدربة لا تقضي سوى بضع دقائق من تلقي إحداثيات الهدف حتى إطلاق القذائف.
يمتلك الجيش الروسي آلاف المدافع الذاتية الحركة ويحتل المرتبة الأولى عالميا في هذا السلاح، الذي يضم مجموعة متنوعة من أقوى المدافع في العالم ومنها مدافع "مستا - إس" الخارقة.
جنود من لواء تيريك قبل الاستعداد للعمل القتالي لنظام إطلاق الصواريخ المتعددة غراد في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور سوليدار في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تعلن تنفيذ غارة ضخمة على مؤسسات عسكرية أوكرانية وتعطيلها بالكامل
10:09 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
القوات الروسية تستهدف ميناء "أوتشاكوف" الأوكراني العسكري
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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