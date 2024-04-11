"مستا-إس" يستهدف مواقع أوكرانية عسكرية في مناطق متاخمة لمقاطعة بيلغورود... فيديو
15:02 GMT 11.04.2024 (تم التحديث: 15:16 GMT 11.04.2024)
© Sputnik . Maxim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورمدافع هاوتزر "مستا - إس" خلال المنوارات العسكرية في حقل مولينو في منطقة نيجني نوفغورود
© Sputnik . Maxim Blinov/
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استهدفت طواقم المدفعية ذاتية الحركة "مستا-إس"، مواقع أوكرانية عسكرية في مناطق متاخمة لمقاطعة بيلغورود.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد لقيام أطقم مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع "مستا-إس" التابعة لمجموعة تغطية حدود الدولة بإطلاق القذائف على مواقع التشكيلات الأوكرانية في المنطقة المتاخمة لمقاطعة بيلغورود على أراضي أوكرانيا.
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد لقيام أطقم مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع "ميستا-إس" التابعة لمجموعة تغطية حدود الدولة بإطلاق القذائف على مواقع التشكيلات الأوكرانية في المنطقة المتاخمة لمقاطعة بيلغورود على أراضي أوكرانيا. pic.twitter.com/aVONV6bHfK— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) April 11, 2024
وأوضحت الدفاع الروسية أن رجال المدفعية المدربة لا تقضي سوى بضع دقائق من تلقي إحداثيات الهدف حتى إطلاق القذائف.
يمتلك الجيش الروسي آلاف المدافع الذاتية الحركة ويحتل المرتبة الأولى عالميا في هذا السلاح، الذي يضم مجموعة متنوعة من أقوى المدافع في العالم ومنها مدافع "مستا - إس" الخارقة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.