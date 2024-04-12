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https://sputnikarabic.ae/20240412/إعلام-إيران-تعتزم-مهاجمة-إسرائيل-خلال-أيام-بطريقة-لا-تجر-أمريكا-للحرب-1087907814.html
إعلام: إيران تعتزم مهاجمة إسرائيل خلال أيام بطريقة لا تجر أمريكا للحرب
إعلام: إيران تعتزم مهاجمة إسرائيل خلال أيام بطريقة لا تجر أمريكا للحرب
سبوتنيك عربي
القاهرة- سبوتنيك. أكد مسؤولون أمريكيون، أمس الخميس، أن إيران تعتزم مهاجمة إسرائيل خلال الأيام المقبلة ردًا على قصف قنصليتها في العاصمة السورية دمشق، بطريقة لا... 12.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-12T01:59+0000
2024-04-12T01:59+0000
العالم
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
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وقال مسؤولين أمريكيين اثنين لوسائل إعلام أمريكية: "تقوم إيران ببحث خططٍ لتوجيه ضربة انتقامية كبيرة ضد إسرائيل لإرسال رسالة، ​​ولكن ليس لإثارة حرب إقليمية تجبر واشنطن على الرد".والخميس، ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة "إكس"، أنه "على مدار سنوات وخاصة خلال الحرب تقوم إيران بتمويل وتوجيه وتسليح وكلائها في لبنان وغزة وسوريا والعراق واليمن لشن هجمات ضد إسرائيل".ولفت إلى أنه "في الأشهر الأخيرة قمنا بتحسين قدرات الدفاع متعددة الطبقات التي أثبتت فعاليتها طيلة الحرب محققة الآلاف من عمليات الاعتراض الناجحة، وذلك إلى جانب استعداد الطائرات في الأجواء".وفيما يتعلق بالتقارير التي تشير إلى الاستعدادات لشن هجوم من إيران، أكد أدرعي على "عدم وجود تغيير في التعليمات إلى الجبهة الداخلية"، مشددًا على أن الجيش "يحافظ على حالة جاهزية واستعداد عالية للتعامل مع سيناريوهات متنوعة".وقال: "نجري تقييمًا متواصلاً للوضع طيلة الوقت، ونحن مستعدون هجومياً ودفاعياً أيضاً مع شركائنا الدوليين".وفي وقت سابق، الخميس، نقلت وسائل إعلام بريطانية عن مصدر مطلع قوله إن دولاً غربية وعربية تسارع لإقناع إيران بضبط النفس، في حين حذرت الولايات المتحدة حلفاءها من أن طهران تقترب من الانتقام العسكري من إسرائيل ردًا على الهجوم على قنصليتها في العاصمة السورية دمشق.وأشار دبلوماسي مطلع على التحذير الأميركي، إلى "احتمالية أن توجه إيران ضربة مباشرة إلى إسرائيل"، مشيرًا إلى أن "هذا الإجراء من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد كبير للأعمال العدائية المستمرة منذ 6 أشهر في المنطقة" بسبب الحرب في قطاع غزة.من جانبها، أكدت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، اليوم الخميس، ضرورة الرد الإيراني على مهاجمة إسرائيل قنصلية الجمهورية الإسلامية في دمشق، قائلة عبر منصة "إكس": "نؤكد ضرورة ردنا على مهاجمة إسرائيل لقنصليتنا في العاصمة السورية دمشق".وأضافت: "لو ندد مجلس الأمن الدولي بعدوان الكيان الإسرائيلي، لكان من الممكن التغاضي عن ضرورة الرد".والاثنين الماضي، أصدر الحرس الثوري الإيراني بيانًا قال فيه: ""ارتكبت مقاتلة للكيان الصهيوني جريمة جديدة بقصفها مبنى قنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، بعدة صواريخ؛ وعلى أثرها، استشهد المستشار والضابط واللواء في الحرس الثوري محمد رضا زاهدي، ومحمد هادي حاجي رحيمي، وهما من القادة القدامى وكبار المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا، و5 من المستشارين العسكريين الإيرانيين، الذين كانوا يرافقونهما في سوريا".وأعلنت وزارة الدفاع السورية، أن إسرائيل وجهت ضربة جوية إلى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، ما أدى إلى تدميره بالكامل، ومقتل وإصابة جميع من بداخله.ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي، نفذ الجيش الإسرائيلي عدة ضربات في سوريا ولبنان، استهدفت قيادات في حركة حماس و"حزب الله" اللبناني والحرس الثوري الإيراني.
https://sputnikarabic.ae/20240411/عبد-اللهيان-يؤكد-لكاميرون-أن-تقاعس-الغرب-في-إدانة-إسرائيل-يشجع-نتنياهو-على-توسيع-الحرب-1087907284.html
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العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى

إعلام: إيران تعتزم مهاجمة إسرائيل خلال أيام بطريقة لا تجر أمريكا للحرب

01:59 GMT 12.04.2024
© AFP 2023 / SEPAH NEWSجنود الحرس الثوري الإيراني يشاركون في مناورة عسكرية بالقرب من جزيرة أبو موسى، قبالة سواحل مدينة بندر لنجة جنوب إيران.
جنود الحرس الثوري الإيراني يشاركون في مناورة عسكرية بالقرب من جزيرة أبو موسى، قبالة سواحل مدينة بندر لنجة جنوب إيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2024
© AFP 2023 / SEPAH NEWS
تابعنا عبر
القاهرة- سبوتنيك. أكد مسؤولون أمريكيون، أمس الخميس، أن إيران تعتزم مهاجمة إسرائيل خلال الأيام المقبلة ردًا على قصف قنصليتها في العاصمة السورية دمشق، بطريقة لا تدفع الولايات المتحدة للرد عسكريًا ولا تجرها إلى الحرب.
وقال مسؤولين أمريكيين اثنين لوسائل إعلام أمريكية: "تقوم إيران ببحث خططٍ لتوجيه ضربة انتقامية كبيرة ضد إسرائيل لإرسال رسالة، ​​ولكن ليس لإثارة حرب إقليمية تجبر واشنطن على الرد".

وأضاف المسؤولان أن "مسؤولي إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن يرون أن إيران تخطط لهجوم جوي أكبر من المعتاد على إسرائيل في الأيام المقبلة، وهو هجوم من المرجح أن يتضمن صواريخ ومسيرات".

والخميس، ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة "إكس"، أنه "على مدار سنوات وخاصة خلال الحرب تقوم إيران بتمويل وتوجيه وتسليح وكلائها في لبنان وغزة وسوريا والعراق واليمن لشن هجمات ضد إسرائيل".
ولفت إلى أنه "في الأشهر الأخيرة قمنا بتحسين قدرات الدفاع متعددة الطبقات التي أثبتت فعاليتها طيلة الحرب محققة الآلاف من عمليات الاعتراض الناجحة، وذلك إلى جانب استعداد الطائرات في الأجواء".
وفيما يتعلق بالتقارير التي تشير إلى الاستعدادات لشن هجوم من إيران، أكد أدرعي على "عدم وجود تغيير في التعليمات إلى الجبهة الداخلية"، مشددًا على أن الجيش "يحافظ على حالة جاهزية واستعداد عالية للتعامل مع سيناريوهات متنوعة".
وقال: "نجري تقييمًا متواصلاً للوضع طيلة الوقت، ونحن مستعدون هجومياً ودفاعياً أيضاً مع شركائنا الدوليين".
وفي وقت سابق، الخميس، نقلت وسائل إعلام بريطانية عن مصدر مطلع قوله إن دولاً غربية وعربية تسارع لإقناع إيران بضبط النفس، في حين حذرت الولايات المتحدة حلفاءها من أن طهران تقترب من الانتقام العسكري من إسرائيل ردًا على الهجوم على قنصليتها في العاصمة السورية دمشق.
وأشار دبلوماسي مطلع على التحذير الأميركي، إلى "احتمالية أن توجه إيران ضربة مباشرة إلى إسرائيل"، مشيرًا إلى أن "هذا الإجراء من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد كبير للأعمال العدائية المستمرة منذ 6 أشهر في المنطقة" بسبب الحرب في قطاع غزة.
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال اجتماع في موسكو، روسيا 7 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2024
عبد اللهيان يؤكد لكاميرون أن تقاعس الغرب في إدانة إسرائيل يشجع نتنياهو على توسيع الحرب
أمس, 23:56 GMT
من جانبها، أكدت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، اليوم الخميس، ضرورة الرد الإيراني على مهاجمة إسرائيل قنصلية الجمهورية الإسلامية في دمشق، قائلة عبر منصة "إكس": "نؤكد ضرورة ردنا على مهاجمة إسرائيل لقنصليتنا في العاصمة السورية دمشق".
وأضافت: "لو ندد مجلس الأمن الدولي بعدوان الكيان الإسرائيلي، لكان من الممكن التغاضي عن ضرورة الرد".
والاثنين الماضي، أصدر الحرس الثوري الإيراني بيانًا قال فيه: ""ارتكبت مقاتلة للكيان الصهيوني جريمة جديدة بقصفها مبنى قنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، بعدة صواريخ؛ وعلى أثرها، استشهد المستشار والضابط واللواء في الحرس الثوري محمد رضا زاهدي، ومحمد هادي حاجي رحيمي، وهما من القادة القدامى وكبار المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا، و5 من المستشارين العسكريين الإيرانيين، الذين كانوا يرافقونهما في سوريا".
وأعلنت وزارة الدفاع السورية، أن إسرائيل وجهت ضربة جوية إلى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، ما أدى إلى تدميره بالكامل، ومقتل وإصابة جميع من بداخله.
ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي، نفذ الجيش الإسرائيلي عدة ضربات في سوريا ولبنان، استهدفت قيادات في حركة حماس و"حزب الله" اللبناني والحرس الثوري الإيراني.
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