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https://sputnikarabic.ae/20240412/اختفاء-مراسل-حربي-لـسبوتنيك-في-دونيتسك-1087914660.html
اختفاء مراسل حربي لـ"سبوتنيك" في دونيتسك
اختفاء مراسل حربي لـ"سبوتنيك" في دونيتسك
سبوتنيك عربي
اختفى المراسل الحربي من أصول أمريكية، يحمل الجنسية الروسية، راسل بنتلي، الذي يعمل في دونباس، في دونيتسك، حسبما ذكرت وزارة الشؤون الداخلية في جمهورية دونيتسك. 12.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-12T09:48+0000
2024-04-12T10:46+0000
روسيا
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وقالت الوزارة عبر "تلغرام": إن "(الصحفي) غادر بتاريخ 8 أبريل 2024 في اتجاه مجهول، ولا يعرف مكان وجوده حتى يومنا هذا". وقالت الوزارة في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن بنتلي عمل لصالح "سبوتنيك". وأضافت الوكالة أنها تتفاعل مع الخدمات التشغيلية للعثور عليه. وأكدت الشرطة أن الصحفي يبلغ من العمر 60-65 عامًا، وطوله 180-185 سم، وذو بنية ثقيلة، وذو عيون رمادية وشعر أبيض قصير. كان الرجل يرتدي قميصًا أسود وسروالًا مموهًا وأحذية مموهة وكان معه حقيبة خضراء.وانضم الصحفي الأمريكي إلى القوات الشعبية في دونيتسك في عام 2014. وقال إنه اضطر للذهاب إلى دونباس لأنه أعجب بشجاعة وصمود شعبها. قال بنتلي ذات مرة: "دونيتسك هي بيتي وأخطط للعيش بقية حياتي هنا".
https://sputnikarabic.ae/20240412/مصدر-القوات-الروسية-تدمر-مقرا-أوكرانيا-متخفيا-في-غابات-خاركوف-1087912140.html
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روسيا

اختفاء مراسل حربي لـ"سبوتنيك" في دونيتسك

09:48 GMT 12.04.2024 (تم التحديث: 10:46 GMT 12.04.2024)
© Sputnik . Nina Zotina / الانتقال إلى بنك الصورراسيل يبنتلي
راسيل يبنتلي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2024
© Sputnik . Nina Zotina
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
اختفى المراسل الحربي من أصول أمريكية، يحمل الجنسية الروسية، راسل بنتلي، الذي يعمل في دونباس، في دونيتسك، حسبما ذكرت وزارة الشؤون الداخلية في جمهورية دونيتسك.
وقالت الوزارة عبر "تلغرام": إن "(الصحفي) غادر بتاريخ 8 أبريل 2024 في اتجاه مجهول، ولا يعرف مكان وجوده حتى يومنا هذا".
وقالت الوزارة في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن بنتلي عمل لصالح "سبوتنيك". وأضافت الوكالة أنها تتفاعل مع الخدمات التشغيلية للعثور عليه.
جنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر: القوات الروسية تدمر مقرا أوكرانيا متخفيا في غابات خاركوف
08:31 GMT
وأكدت الشرطة أن الصحفي يبلغ من العمر 60-65 عامًا، وطوله 180-185 سم، وذو بنية ثقيلة، وذو عيون رمادية وشعر أبيض قصير. كان الرجل يرتدي قميصًا أسود وسروالًا مموهًا وأحذية مموهة وكان معه حقيبة خضراء.
وانضم الصحفي الأمريكي إلى القوات الشعبية في دونيتسك في عام 2014. وقال إنه اضطر للذهاب إلى دونباس لأنه أعجب بشجاعة وصمود شعبها. قال بنتلي ذات مرة: "دونيتسك هي بيتي وأخطط للعيش بقية حياتي هنا".
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