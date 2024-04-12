https://sputnikarabic.ae/20240412/الأمم-المتحدة-النزاع-في-السودان-يحصد-أرواح-الآلاف-من-المدنيين-ويشرد-الملايين-في-عام-1087908687.html
الأمم المتحدة: النزاع في السودان يحصد أرواح الآلاف من المدنيين ويشرد الملايين في عام
الأمم المتحدة: النزاع في السودان يحصد أرواح الآلاف من المدنيين ويشرد الملايين في عام
سبوتنيك عربي
أفادت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان، أمس الخميس، بأن القتال الذي بدأ منذ ما يقرب من عام في البلاد خلف آلاف القتلى المدنيين وملايين النازحين،... 12.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-12T04:22+0000
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وقال ستيفان دوجاريك، كبير المتحدثين باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن "البعثة قالت إن القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع أودى بحياة الآلاف من المدنيين منذ أن بدأ في أبريل العام الماضي".ويوجد ما يقرب من 24 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات".ويصادف يوم الاثنين 15 أبريل/نيسان الجاري الذكرى السنوية الأولى للصراع الواسع النطاق.ومن المقرر أن تشارك فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي في استضافة مؤتمر إنساني للسودان وجيرانه في باريس يوم الاثنين، حسب دوجاريك.وقال إن مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية جويس مسويا ستحضر المؤتمر إلى جانب مسؤولين آخرين في الأمم المتحدة وتدعو إلى زيادة الموارد لتوسيع عمليات الإغاثة في السودان والمنطقة.كما ستدعو إلى تحسين وصول المساعدات الإنسانية حتى تتمكن الوكالات من ضمان تسليم الإمدادات المنقذة للحياة في الوقت المناسب إلى المجتمعات المحتاجة.وأضاف المتحدث أن الأمين العام ستكون له رسالة أيضا عبر الفيديو في المؤتمر. يشهد السودان اشتباكات عنيفة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل 2023.وقد أسفر العنف عن مقتل آلاف المدنيين وتشريد الملايين وتدمير الكثير من البنية التحتية للبلاد، وخاصة في العاصمة الخرطوم.
https://sputnikarabic.ae/20240411/رئيس-الحركة-الشعبية-يوضح-لـسبوتنيك-العوامل-التي-ساعدت-على-استمرار-الحرب-في-السودان-حتى-الآن-1087904531.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, منظمة الأمم المتحدة
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, منظمة الأمم المتحدة
الأمم المتحدة: النزاع في السودان يحصد أرواح الآلاف من المدنيين ويشرد الملايين في عام
04:22 GMT 12.04.2024 (تم التحديث: 04:24 GMT 12.04.2024)
أفادت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان، أمس الخميس، بأن القتال الذي بدأ منذ ما يقرب من عام في البلاد خلف آلاف القتلى المدنيين وملايين النازحين، حسبما قال متحدث باسم الأمم المتحدة.
وقال ستيفان دوجاريك، كبير المتحدثين باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن "البعثة قالت إن القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع أودى بحياة الآلاف من المدنيين منذ أن بدأ في أبريل العام الماضي".
وأضاف "نزح أكثر من 6 ملايين شخص داخليا، في حين فر ما يقرب من مليوني لاجئ إلى البلدان المجاورة.
ويوجد ما يقرب من 24 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات".
ويصادف يوم الاثنين 15 أبريل/نيسان الجاري الذكرى السنوية الأولى للصراع الواسع النطاق.
ومن المقرر أن تشارك فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي في استضافة مؤتمر إنساني للسودان وجيرانه في باريس يوم الاثنين، حسب دوجاريك.
وقال إن مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية جويس مسويا ستحضر المؤتمر إلى جانب مسؤولين آخرين في الأمم المتحدة وتدعو إلى زيادة الموارد لتوسيع عمليات الإغاثة في السودان والمنطقة.
كما ستدعو إلى تحسين وصول المساعدات الإنسانية حتى تتمكن الوكالات من ضمان تسليم الإمدادات المنقذة للحياة في الوقت المناسب إلى المجتمعات المحتاجة.
وأضاف المتحدث أن الأمين العام ستكون له رسالة أيضا عبر الفيديو في المؤتمر. يشهد السودان اشتباكات عنيفة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل 2023.
وقد أسفر العنف عن مقتل آلاف المدنيين وتشريد الملايين وتدمير الكثير من البنية التحتية للبلاد، وخاصة في العاصمة الخرطوم.