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الأمم المتحدة: النزاع في السودان يحصد أرواح الآلاف من المدنيين ويشرد الملايين في عام
الأمم المتحدة: النزاع في السودان يحصد أرواح الآلاف من المدنيين ويشرد الملايين في عام
سبوتنيك عربي
أفادت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان، أمس الخميس، بأن القتال الذي بدأ منذ ما يقرب من عام في البلاد خلف آلاف القتلى المدنيين وملايين النازحين،... 12.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-12T04:22+0000
2024-04-12T04:24+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
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وقال ستيفان دوجاريك، كبير المتحدثين باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن "البعثة قالت إن القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع أودى بحياة الآلاف من المدنيين منذ أن بدأ في أبريل العام الماضي".ويوجد ما يقرب من 24 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات".ويصادف يوم الاثنين 15 أبريل/نيسان الجاري الذكرى السنوية الأولى للصراع الواسع النطاق.ومن المقرر أن تشارك فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي في استضافة مؤتمر إنساني للسودان وجيرانه في باريس يوم الاثنين، حسب دوجاريك.وقال إن مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية جويس مسويا ستحضر المؤتمر إلى جانب مسؤولين آخرين في الأمم المتحدة وتدعو إلى زيادة الموارد لتوسيع عمليات الإغاثة في السودان والمنطقة.كما ستدعو إلى تحسين وصول المساعدات الإنسانية حتى تتمكن الوكالات من ضمان تسليم الإمدادات المنقذة للحياة في الوقت المناسب إلى المجتمعات المحتاجة.وأضاف المتحدث أن الأمين العام ستكون له رسالة أيضا عبر الفيديو في المؤتمر. يشهد السودان اشتباكات عنيفة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل 2023.وقد أسفر العنف عن مقتل آلاف المدنيين وتشريد الملايين وتدمير الكثير من البنية التحتية للبلاد، وخاصة في العاصمة الخرطوم.
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, منظمة الأمم المتحدة
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, منظمة الأمم المتحدة

الأمم المتحدة: النزاع في السودان يحصد أرواح الآلاف من المدنيين ويشرد الملايين في عام

04:22 GMT 12.04.2024 (تم التحديث: 04:24 GMT 12.04.2024)
© AFP 2023 / -مدنيون فارون من الصراع في السودان في مدينة الرنك بجنوب السودان في 18 ديسمبر 2023
مدنيون فارون من الصراع في السودان في مدينة الرنك بجنوب السودان في 18 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2024
© AFP 2023 / -
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أفادت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان، أمس الخميس، بأن القتال الذي بدأ منذ ما يقرب من عام في البلاد خلف آلاف القتلى المدنيين وملايين النازحين، حسبما قال متحدث باسم الأمم المتحدة.
وقال ستيفان دوجاريك، كبير المتحدثين باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن "البعثة قالت إن القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع أودى بحياة الآلاف من المدنيين منذ أن بدأ في أبريل العام الماضي".

وأضاف "نزح أكثر من 6 ملايين شخص داخليا، في حين فر ما يقرب من مليوني لاجئ إلى البلدان المجاورة.

ويوجد ما يقرب من 24 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات".
ويصادف يوم الاثنين 15 أبريل/نيسان الجاري الذكرى السنوية الأولى للصراع الواسع النطاق.
ومن المقرر أن تشارك فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي في استضافة مؤتمر إنساني للسودان وجيرانه في باريس يوم الاثنين، حسب دوجاريك.
وقال إن مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية جويس مسويا ستحضر المؤتمر إلى جانب مسؤولين آخرين في الأمم المتحدة وتدعو إلى زيادة الموارد لتوسيع عمليات الإغاثة في السودان والمنطقة.
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كما ستدعو إلى تحسين وصول المساعدات الإنسانية حتى تتمكن الوكالات من ضمان تسليم الإمدادات المنقذة للحياة في الوقت المناسب إلى المجتمعات المحتاجة.
وأضاف المتحدث أن الأمين العام ستكون له رسالة أيضا عبر الفيديو في المؤتمر. يشهد السودان اشتباكات عنيفة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل 2023.
وقد أسفر العنف عن مقتل آلاف المدنيين وتشريد الملايين وتدمير الكثير من البنية التحتية للبلاد، وخاصة في العاصمة الخرطوم.
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