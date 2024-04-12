https://sputnikarabic.ae/20240412/الجيش-الروسي-يشن-هجمات-على-مواقع-استراتيجة-تابعة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-1087909919.html
الجيش الروسي يشن هجمات على مواقع استراتيجة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية
الجيش الروسي يشن هجمات على مواقع استراتيجة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية قصفت ضاحية ستاروكونسستانتينوف في مقاطعة خميلنيتسكي، حيث يوجد مطار... 12.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-12T06:01+0000
2024-04-12T06:01+0000
2024-04-12T06:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "كانت الضربة في مقاطعة خميلنيتسكي في ستاروكونسستانتينوف قوية مرة أخرى. ووفقا لشهادة جزء من السكان المحليين، كان الاستهداف قويا في اتجاه فيسنيانكا".ووفقا له، فإن المطار يحتوي المطار على ملاجئ، وتم تصميم ملجأ خرساني مقوى لحماية الطائرات المقاتلة في المطار، ويتم إعداد المطار لاستقبال مقاتلات "إف-16".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.القوات الروسية تستهدف ميناء "أوتشاكوف" الأوكراني العسكريودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240412/الدفاع-الروسية-تدمير-5-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-منطقتي-روستوف-وبيلغورود-1087909162.html
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روسيا
الجيش الروسي يشن هجمات على مواقع استراتيجة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية
06:01 GMT 12.04.2024 (تم التحديث: 06:04 GMT 12.04.2024)
أفاد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية قصفت ضاحية ستاروكونسستانتينوف في مقاطعة خميلنيتسكي، حيث يوجد مطار عسكري يتم إعداده لاستقبال مقاتلات "إف-16".
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "كانت الضربة في مقاطعة خميلنيتسكي في ستاروكونسستانتينوف قوية مرة أخرى. ووفقا لشهادة جزء من السكان المحليين، كان الاستهداف قويا في اتجاه فيسنيانكا".
وأشار ليبيديف إلى أنه يوجد في هذه المنطقة مطار عسكري ومستودع للقنابل وميدان تدريب، بالإضافة إلى مصانع الخرسانة المسلحة والإسفلت ومستودعات ومحطة فرعية كهربائية.
ووفقا له، فإن المطار يحتوي المطار على ملاجئ، وتم تصميم ملجأ خرساني مقوى لحماية الطائرات المقاتلة في المطار، ويتم إعداد المطار لاستقبال مقاتلات "إف-16".
وأضاف أن "الجيش الروسي شن هجومًا على منطقة تسيركوني إحدى ضواحي مدينة خاركوف الشمالية الشرقية، حيث يتم نقل معدات عسكرية مخصصة للخدمات اللوجستية لقوات نظام كييف".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.