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https://sputnikarabic.ae/20240412/القوات-الروسية-تتسلم-الدفعة-الأولى-من-مقاتلات-سو-35-إس-المتعددة-المهام-1087915127.html
القوات الروسية تتسلم الدفعة الأولى من مقاتلات "سو-35 إس" المتعددة المهام
القوات الروسية تتسلم الدفعة الأولى من مقاتلات "سو-35 إس" المتعددة المهام
سبوتنيك عربي
أفادت شركة "صناعة الطائرات المتحدة" الروسية، أنها قامت بتصنيع وتسليم وزارة الدفاع الروسية، الدفعة الأولى لهذا العام من المقاتلات الجديدة المتعددة المهام "سو-35... 12.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-12T10:24+0000
2024-04-12T10:24+0000
رصد عسكري
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وقالت الشركة: "قام مصنع الطيران كومسومولسك على أمور "غاغارين" التابع لشركة "صناعة الطائرات المتحدة" جزء من مؤسسة"روستيخ" بتصنيع وتسليم الدفعة الأولى من المقاتلات الجديدة المتعددة المهام "سو-35 إس" إلى وزارة الدفاع الروسية، هذا العام".يشار إلى أن "سو-35 إس" هي من الجيل "4++" وخضعت لسلسلة من الاختبارات الأرضية والطيران في أوضاع تشغيل مختلفة وحلقت من مطار "كناز" إلى مكان الخدمة.وقال النائب الأول للمدير العام لمؤسسة "روستيخ"، فلاديمير أرتياكوف: "تم تجهيز "سو-35 إس" بمعدات متقدمة وأنظمة معلومات واستهداف بعيدة المدى، وتسمح الأنظمة الحديثة الموجودة على متن الطائرة بالاتصال وتبادل المعلومات، العالي السرعة، بين الطائرات ونقاط التحكم الأرضية، وبين الطائرات مع بعضها بعضا".
https://sputnikarabic.ae/20240302/سو---35-إس-الروسية-تمنع-الطائرات-العسكرية-الأوكرانية-الإقلاع-من-المطارات-1086583649.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تتسلم الدفعة الأولى من مقاتلات "سو-35 إس" المتعددة المهام

10:24 GMT 12.04.2024
© Sputnikمقاتلة سو-35 من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في عملية عسكرية خاصة في اتجاه خاركوف.
مقاتلة سو-35 من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في عملية عسكرية خاصة في اتجاه خاركوف. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
أفادت شركة "صناعة الطائرات المتحدة" الروسية، أنها قامت بتصنيع وتسليم وزارة الدفاع الروسية، الدفعة الأولى لهذا العام من المقاتلات الجديدة المتعددة المهام "سو-35 إس".
وقالت الشركة: "قام مصنع الطيران كومسومولسك على أمور "غاغارين" التابع لشركة "صناعة الطائرات المتحدة" جزء من مؤسسة"روستيخ" بتصنيع وتسليم الدفعة الأولى من المقاتلات الجديدة المتعددة المهام "سو-35 إس" إلى وزارة الدفاع الروسية، هذا العام".
مناورات جوية لمقاتلات سو - 35 إس التابعة للقوات الجوية والدفاع الجوي في المنطقة العسكرية الغربية لروسيا، 6 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"سو - 35 إس" الروسية تمنع الطائرات العسكرية الأوكرانية الإقلاع من مطاراتها
2 مارس, 06:28 GMT
يشار إلى أن "سو-35 إس" هي من الجيل "4++" وخضعت لسلسلة من الاختبارات الأرضية والطيران في أوضاع تشغيل مختلفة وحلقت من مطار "كناز" إلى مكان الخدمة.
وقال النائب الأول للمدير العام لمؤسسة "روستيخ"، فلاديمير أرتياكوف: "تم تجهيز "سو-35 إس" بمعدات متقدمة وأنظمة معلومات واستهداف بعيدة المدى، وتسمح الأنظمة الحديثة الموجودة على متن الطائرة بالاتصال وتبادل المعلومات، العالي السرعة، بين الطائرات ونقاط التحكم الأرضية، وبين الطائرات مع بعضها بعضا".
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Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме ВКС России - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:11 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. "حزب الله" يستهدف 3 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود 01:27 GMT
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