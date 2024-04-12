https://sputnikarabic.ae/20240412/القوات-الروسية-تحسن-مواقع-تموضعها-على-محور-أفدييفكا---1087918846.html
القوات الروسية تحسن مواقع تموضعها على محور أفدييفكا
القوات الروسية تحسن مواقع تموضعها على محور أفدييفكا
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية، نشطت لمدة أسبوع على محور أفدييفكا، وتقدمت إلى أعماق دفاع القوات المسلحة الأوكرانية. 12.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-12T12:47+0000
2024-04-12T12:47+0000
2024-04-12T12:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/1d/1087485096_0:154:3091:1893_1920x0_80_0_0_f30c883f9bc32ad1dff353fb3b5015ab.jpg
وجاء في البيان: "في اتجاه أفدييفكا، واصلت وحدات قوات مجموعة "المركز"، التي تقوم بعمليات نشطة، التقدم إلى أعماق دفاع العدو". وبحسب الوزارة، بدعم من الضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، هُزمت القوى البشرية والمعدات لـ8 ألوية من القوات المسلحة الأوكرانية، وتم صد 65 هجومًا مضادًا لمجموعات هجومية معادية في مناطق نوفغورودسكوي ونوفوكالينوفو وأومانسكوي وبيرفومايسكوي وبيرديتشي (جمهورية دونيتسك).وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.القوات الروسية تستهدف ميناء "أوتشاكوف" الأوكراني العسكريوأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240412/ستريلا-10-الروسي-يصطاد-المسيرات-الأوكرانية-بنجاح-فيديو-1087918312.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/1d/1087485096_181:0:2910:2047_1920x0_80_0_0_a18c82daf039b41ca36cbd1da7f28a65.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية تحسن مواقع تموضعها على محور أفدييفكا
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية، نشطت لمدة أسبوع على محور أفدييفكا، وتقدمت إلى أعماق دفاع القوات المسلحة الأوكرانية.
وجاء في البيان: "في اتجاه أفدييفكا، واصلت وحدات قوات مجموعة "المركز"، التي تقوم بعمليات نشطة، التقدم إلى أعماق دفاع العدو".
وبحسب الوزارة، بدعم من الضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، هُزمت القوى البشرية والمعدات لـ8 ألوية من القوات المسلحة الأوكرانية، وتم صد 65 هجومًا مضادًا لمجموعات هجومية معادية في مناطق نوفغورودسكوي ونوفوكالينوفو وأومانسكوي وبيرفومايسكوي وبيرديتشي (جمهورية دونيتسك).
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.