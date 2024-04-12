https://sputnikarabic.ae/20240412/القوات-الروسية-تنفذ-47-ضربة-على-أهداف-في-أوكرانيا-1087918644.html
القوات الروسية تنفذ 47 ضربة على أهداف في أوكرانيا
القوات الروسية تنفذ 47 ضربة على أهداف في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية، شنّت 47 ضربة بأسلحة عالية الدقة وطائرات من دون طيار ضد مرافق الوقود والطاقة والمجمعات الصناعية... 12.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-12T12:45+0000
2024-04-12T12:45+0000
2024-04-12T13:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في الفترة من 6 إلى 12 أبريل(نيسان) 2024، ردا على محاولات نظام كييف إلحاق الضرر بمرافق صناعة النفط والغاز والطاقة في روسيا، نفذت القوات الروسية ضربة ضخمة و47 ضربة جوية بأسلحة بحرية وبرية عالية الدقة، وكذلك عبر طائرات من دون طيار، ضد منشآت الوقود والطاقة والمجمعات الصناعية العسكرية في أوكرانيا".وأكد البيان أنه تم ضرب جميع الأهداف المحددة.وأضاف البيان: "على اتجاه كوبيانسك، خلال الأسبوع، قامت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية بتحسين مواقع تموضعها على طول الجبهة الأمامية، واستهدفت القوى العاملة والمعدات لخمسة ألوية ميكانيكية ولواءين من قوات الدفاع، ولواءين من الحرس الوطني الأوكراني في مناطق سيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبيريستوف وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف".وتم تدمير راجمات صواريخ من طراز "أورغان" و"غراد" و28 مدفعا ميدانيا و4 محطات حرب إلكترونية من طراز "نوتا" و"بوكوفيل إد"، بالإضافة إلى 3 محطات رادار مضادة للبطاريات أمريكية الصنع.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.القوات الروسية تستهدف ميناء "أوتشاكوف" الأوكراني العسكريودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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https://sputnikarabic.ae/20240412/القوات-الروسية-تأسر-21-جنديا-أوكرانيا-1087918202.html
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روسيا
القوات الروسية تنفذ 47 ضربة على أهداف في أوكرانيا
12:45 GMT 12.04.2024 (تم التحديث: 13:12 GMT 12.04.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية، شنّت 47 ضربة بأسلحة عالية الدقة وطائرات من دون طيار ضد مرافق الوقود والطاقة والمجمعات الصناعية العسكرية في أوكرانيا.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في الفترة من 6 إلى 12 أبريل(نيسان) 2024، ردا على محاولات نظام كييف إلحاق الضرر بمرافق صناعة النفط والغاز والطاقة في روسيا، نفذت القوات الروسية ضربة ضخمة و47 ضربة جوية بأسلحة بحرية وبرية عالية الدقة، وكذلك عبر طائرات من دون طيار، ضد منشآت الوقود والطاقة والمجمعات الصناعية العسكرية في أوكرانيا".
وأشار البيان إلى أنه تم ضرب القواعد اللوجستية ونقاط الانتشار المؤقتة لوحدات قوات العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية والتي تضم في صفوفها مرتزقة أجانب.
وأكد البيان أنه تم ضرب جميع الأهداف المحددة.
وأضاف البيان: "على اتجاه كوبيانسك، خلال الأسبوع، قامت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية بتحسين مواقع تموضعها على طول الجبهة الأمامية، واستهدفت القوى العاملة والمعدات لخمسة ألوية ميكانيكية ولواءين من قوات الدفاع، ولواءين من الحرس الوطني الأوكراني في مناطق سيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبيريستوف وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف".
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، خلال الأسبوع، نحو 380 عسكريا و3 دبابات و9 مركبات قتالية مدرعة و17 مركبة.
وتم تدمير راجمات صواريخ من طراز "أورغان" و"غراد" و28 مدفعا ميدانيا و4 محطات حرب إلكترونية من طراز "نوتا" و"بوكوفيل إد"، بالإضافة إلى 3 محطات رادار مضادة للبطاريات أمريكية الصنع.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.