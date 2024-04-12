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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240412/بانقضاض-ناجح-إزديليا-51-الروسية-تدمر-دبابة-أوكرانية-فيديو-1087911180.html
"بانقضاض ناجح"... "إزديليا-51" الروسية تدمر دبابة أوكرانية... فيديو
"بانقضاض ناجح"... "إزديليا-51" الروسية تدمر دبابة أوكرانية... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، فيديو لتدمير دبابة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بواسطة طائرة روسية مسيرة من طراز "إزديليا-51" (لانتسيت). 12.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-12T07:56+0000
2024-04-12T07:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ويظهر في الفيديو، دبابة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية محتبئة في غابة، ويظهر أيضًا مجموعة من اللقطات المصورة من المسيرة "إيزديليا-51" وطائرة استطلاع مسيرة أخرى تسجل إصابة الهدف. ونتيجة لذلك، أصابت "إيزديليا-51" الجزء الخلفي من الدبابة.وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم تصوير الفيديو على محور أفدييفكا، إذ كانت الدبابة الأوكرانية تطلق النار على الوحدات الروسية، وكشفت قوات "المركز" الروسية موقعها."إيزديليا-51" هي أحدث مسيرة روسية انتحارية، قادرة على حمل رأس حربي بوزن 5 كيلوغرامات واختراق أي مركبة مدرعة، يمكن للمسيرة العثور بشكل مستقل على هدف معين وتحديد الأجسام المعادية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.القوات الروسية تستهدف ميناء "أوتشاكوف" الأوكراني العسكريوأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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رصد عسكري
رصد عسكري

"بانقضاض ناجح"... "إزديليا-51" الروسية تدمر دبابة أوكرانية... فيديو

07:56 GMT 12.04.2024
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورإعداد طائرة مسيرة للإقلاع
إعداد طائرة مسيرة للإقلاع - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2024
© Sputnik . РИА Новости
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تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، فيديو لتدمير دبابة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بواسطة طائرة روسية مسيرة من طراز "إزديليا-51" (لانتسيت).
ويظهر في الفيديو، دبابة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية محتبئة في غابة، ويظهر أيضًا مجموعة من اللقطات المصورة من المسيرة "إيزديليا-51" وطائرة استطلاع مسيرة أخرى تسجل إصابة الهدف. ونتيجة لذلك، أصابت "إيزديليا-51" الجزء الخلفي من الدبابة.
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم تصوير الفيديو على محور أفدييفكا، إذ كانت الدبابة الأوكرانية تطلق النار على الوحدات الروسية، وكشفت قوات "المركز" الروسية موقعها.
"إيزديليا-51" هي أحدث مسيرة روسية انتحارية، قادرة على حمل رأس حربي بوزن 5 كيلوغرامات واختراق أي مركبة مدرعة، يمكن للمسيرة العثور بشكل مستقل على هدف معين وتحديد الأجسام المعادية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
القوات الروسية تستهدف ميناء "أوتشاكوف" الأوكراني العسكري
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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