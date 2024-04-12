https://sputnikarabic.ae/20240412/بانقضاض-ناجح-إزديليا-51-الروسية-تدمر-دبابة-أوكرانية-فيديو-1087911180.html
"بانقضاض ناجح"... "إزديليا-51" الروسية تدمر دبابة أوكرانية... فيديو
"بانقضاض ناجح"... "إزديليا-51" الروسية تدمر دبابة أوكرانية... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، فيديو لتدمير دبابة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بواسطة طائرة روسية مسيرة من طراز "إزديليا-51" (لانتسيت). 12.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-12T07:56+0000
2024-04-12T07:56+0000
2024-04-12T07:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/03/1063023294_0:191:2757:1741_1920x0_80_0_0_b7b576db096146aa5995c09e4812d3fe.jpg
ويظهر في الفيديو، دبابة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية محتبئة في غابة، ويظهر أيضًا مجموعة من اللقطات المصورة من المسيرة "إيزديليا-51" وطائرة استطلاع مسيرة أخرى تسجل إصابة الهدف. ونتيجة لذلك، أصابت "إيزديليا-51" الجزء الخلفي من الدبابة.وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم تصوير الفيديو على محور أفدييفكا، إذ كانت الدبابة الأوكرانية تطلق النار على الوحدات الروسية، وكشفت قوات "المركز" الروسية موقعها."إيزديليا-51" هي أحدث مسيرة روسية انتحارية، قادرة على حمل رأس حربي بوزن 5 كيلوغرامات واختراق أي مركبة مدرعة، يمكن للمسيرة العثور بشكل مستقل على هدف معين وتحديد الأجسام المعادية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.القوات الروسية تستهدف ميناء "أوتشاكوف" الأوكراني العسكريوأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"بانقضاض ناجح"... "إزديليا-51" الروسية تدمر دبابة أوكرانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، فيديو لتدمير دبابة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بواسطة طائرة روسية مسيرة من طراز "إزديليا-51" (لانتسيت).
ويظهر في الفيديو، دبابة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية محتبئة في غابة، ويظهر أيضًا مجموعة من اللقطات المصورة من المسيرة "إيزديليا-51" وطائرة استطلاع مسيرة أخرى تسجل إصابة الهدف. ونتيجة لذلك، أصابت "إيزديليا-51" الجزء الخلفي من الدبابة.
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم تصوير الفيديو على محور أفدييفكا، إذ كانت الدبابة الأوكرانية تطلق النار على الوحدات الروسية، وكشفت قوات "المركز" الروسية موقعها.
"إيزديليا-51" هي أحدث مسيرة روسية انتحارية، قادرة على حمل رأس حربي بوزن 5 كيلوغرامات واختراق أي مركبة مدرعة، يمكن للمسيرة العثور بشكل مستقل على هدف معين وتحديد الأجسام المعادية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.